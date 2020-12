Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri Hus ei halunnut sitoutua maksamaan sairaanhoitajien yllättävistä töistä samaa rahaa kuin Varsinais-Suomessa maksetaan.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri ja hoitajien ammattijärjestö Tehy eivät päässeet sopuun maanantaina sairaanhoitajien ylimääräisistä korvauksista.

Työnantajapuoli ja työntekijöiden edustajat yrittivät päästä sopuun erillisistä koronakorvauksista, mahdollisista yllättävistä työvuoroista joulunaikaan ja vuosilomien siirroista maksettavista ylimääräisistä korvauksista.

Sairaanhoitajille tarjottiin kertakorvausta joulun vuosilomien siirtämisestä, mutta Tehy kieltäytyi tästä, kertoo Tehy–Husin puheenjohtaja Reija Sjöholm. Tämä johtuu siitä, että vuosilomia on melko vähän myönnetty tilanteen vuoksi, Sjöholm kertoo.

”Olisimme halunneet 200 euron korvauksen hälytyksestä työvuoroon yllättäen kuten Varsinais-Suomessa on. Jäi ikävä fiilis neuvotteluista. Työnantaja on julkisuudessa puhunut siitä, kuinka tärkeää olisi saada valmiuslaki ja hoitajat jouluksi töihin. Olisimme tällä sopimisella voineet taata sen, että on sitoutunutta henkilökuntaa paikalla riittävästi.”

Husin haluttomuus maksaa sairaanhoitajille erillistä korvausta koronapotilaiden hoidosta ja epidemiasta seuranneista yllättävistä ylitöistä tai esimerkiksi lomien siirroista on herättänyt paljon huomiota julkisuudessa.

Kun muissa Suomen sairaanhoitopiireissä myönnyttiin maksamaan hoitajille erillistä koronalisää tai joulunajan lomien siirrosta erillistä korvausta, kasvoi paine myös Husissa.

Painetta lisäsivät myös Tehyn julkiset syytökset juuri Husia kohtaan. Tehyn puheenjohtaja Millariikka Rytkönen syytti perjantaina blogissaan Husin toimitusjohtajaa Juha Tuomista siitä, että tämä ajaisi valmiuslakia saadakseen sen avulla sairaanhoitajat joululomilta töihin ilman erillisiä korvauksia.

Hus on aiemmin ilmoittanut maksavansa tavallisten ylityökorvausten lisäksi 60 euron lisäkorvauksen joulunajan työvuoroista. Tässä mallissa on pyritty siihen, että sovittuja lomia ei tarvitsisi peruuttaa.

Muissa sairaanhoitopiireissä on luvattu useiden satojen eurojen korvaus ylimääräisen työvuoron vuoksi peruutetuista tai siirretyistä lomista.