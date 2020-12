Kauppakeskusjohtajien mukaan kävijämäärät jäävät silti selvästi viimevuotista pienemmiksi.

Ihmismassat pääkaupunkiseudun suurten kauppakeskusten ympäristöissä lisääntyivät koronavirustilanteesta huolimatta joulukuun aikana viikko viikolta.

Tämä käy ilmi tilastoista, jotka Telia kokosi HS:n pyynnöstä mobiiliverkkodatansa perusteella.

Ihmismäärät kasvoivat Telian kokoamien tilastojen mukaan joulukuun aikana kaikkien tarkasteltujen kauppakeskusten alueella, mutta osassa paikoista määrät kasvoivat selvästi enemmän kuin toisilla alueilla.

Tästä huolimatta kävijämäärät ovat jääneet kauppakeskusten edustajien mukaan pienemmiksi kuin viime vuoden joulukuussa.

”Koronatilanne vaikuttaa selvästi kävijämääriin. Kauppakeskus Jumbossa käy joulukuun aikana arviolta vähän runsas kaksikymmentä prosenttia vähemmän ihmisiä kuin viime vuonna”, sanoo Jumbon kauppakeskusjohtaja Olli Lehtoaro.

Myös Kampin kauppakeskusjohtaja Tiina Fågel sanoo, että kävijämäärät ovat kasvaneet joulukuun aikana mutta ne ovat silti viimevuotista merkittävästi pienempiä. Samoin Sponda kertoo koronatilanteen vaikuttaneen joulunajan kävijämääriin Forumissa.

Joulu on vähittäiskaupalle vuoden tärkein sesonki, mutta tänä vuonna sen onnistuminen on ollut epävarmaa. Kaupan liitosta ei osattu marraskuun lopussa arvioida, millainen sesongista tulee.

Mukana Telian toteuttamassa tilastoselvityksessä olivat kauppakeskuksista Kamppi, Itis, Sello, Iso Omena ja Jumbo sekä Helsingin ydinkeskustasta alue, johon kuuluvat muun muassa Stockmann ja Forum.

Telia selvitti kauppakeskusten ja niiden ympäristöjen ihmismääriä kolmena lauantaina 5., 12. ja 19. joulukuuta. Kyse ei ole pelkistä kauppakeskusten kävijämääristä, vaan mukaan on laskettu ihmiset niiden ulkopuolelta lähistöltä.

Vertailtavat alueet ja niiden lähiseudut poikkeavat toisistaan muun muassa palveluiltaan ja asutukseltaan. Sen vuoksi alueiden väkimääriä ei kannata vertailla suoraan keskenään. Mielekkäämpää on tarkastella ihmismäärien kehitystä alueittain.

Eniten väkimäärä lisääntyi Jumbossa ja sen lähialueilla. Viime lauantaina siellä oleskeli Telian kokoamien tilastojen perusteella 30 prosenttia enemmän ihmisiä kuin joulukuun ensimmäisenä lauantaina.

Ydinkeskustassa Stockmannin ja Forumin seuduilla kasvua oli samalla ajanjaksolla 18 prosenttia.

Pienin muutos oli Itiksessä. Siellä väkimäärä kasvoi vastaavana aikana kahdeksan prosenttia.

Tilastoihin on laskettu mukaan sellaiset tilanteet, joissa ihmiset ovat olleet alueella paikoillaan pienen alueen sisällä vähintään kahdenkymmenen minuutin ajan.

Sama ihminen voi tilastoissa kirjautua yhteen tai useampaan kauppakeskukseen useammin kuin kerran yhden päivän aikana, jos hän on viettänyt mittauspäivinä enemmänkin aikaa alueella.

Ihmismäärät eivät kuvaa ainoastaan Telian asiakkaita, vaan yhtiö on laajentanut markkinaosuus- ja väestötietojen avulla määrät koskemaan koko väestöä. Tilastoista ei voi tunnistaa yksittäisiä ihmisiä tai ihmisryhmiä.

Jumbon kauppakeskusjohtajan Olli Lehtoaron mukaan ihmiset toimivat nyt kauppakeskuksissa eri tavalla kuin aiempina vuosina. He käyvät jouluostoksilla mahdollisesti vain kerran, kun aiemmin kertoja saattoi olla useita.

”Nyt hoidetaan paljon asioita kerralla eikä jäädä viettämään ylimääräistä aikaa kauppakeskuksiin.”

Aiempaa suurempi osa on voinut tehdä koronaviruksen vuoksi jouluostoksiaan myös netissä. Toisaalta osa saattaa myös ostaa lahjoja aiempaa vähemmän, koska he eivät välttämättä voi kokoontua jouluksi yhteen läheistensä kanssa.

Miltei neljäsosa ilmoitti HS:n teettämässä kyselyssä aikovansa käyttää koronavirusepidemian vuoksi tänä jouluna vähemmän rahaa kuin tavallisesti. Tutkimuksen toteutti Kantar TNS marras–joulukuun vaihteessa.

Pääkaupunkiseutu luokitellaan koronatartuntatilanteeltaan leviämisvaiheen alueeksi.

Rajoitukset ja suositukset ovat vaikuttaneet joulukuussa monen elämään alueella, mutta kauppakeskusten aukioloa ei ole rajoitettu. Tosin poikkeusaika näkyy myös niiden sisällä monin tavoin.

”Meillä on muun muassa poistettu käytäväkalusteita käytöstä, eivätkä leikkipaikat ole auki. Kaupoissa ja käytävillä on käsidesejä. Infossa ja myymälöiden kassoilla on pleksejä. Myös esimerkiksi elokuvateatteri on suljettu. Suosittelemme noudattamaan turvavälejä, käyttämään maskeja ja olemaan tulematta ostoksille flunssaisena”, Jumbon Lehtoaro sanoo.

Lisäksi kauppakeskukset ovat peruneet monia markkinointitapahtumia, jotka kokoaisivat ihmisiä yhteen.