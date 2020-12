Keikkapukit koputtavat tänä vuonna ikkunaan tai tulevat Teamsin kautta – Vastaa HS:n kyselyyn, kuinka joulupukin vierailu on teillä hoidettu

Koronaepidemian takia keikkapukit tarjoavat videovierailuja ja pihakäyntejä. Helsinkiläinen ”spektaakkelipukki” ei halua toimia puolittain, joten hän tekee tänä vuonna vain pari keikkaa lähipiirissä.

Helsinkiläinen Tatu Malinen on viettänyt 12 edellistä joulua samalla tapaa.

Jopa kahdeksan tunnin työpäivä pukinvaatteissa, enimmillään 17 kotia ja 130 tavattua ihmistä. Malisen pukkikiertue on pyörinyt akselilla Itä-Helsinki–Espoo, ja suurin keskittymä on ollut Malisen kotiseudulla Länsi-Vantaalla.

Pukkius on Maliselle paitsi perinne myös elämäntapa ja itsensä toteuttamisen keino.

”Kyllä tämä on ollut itsellekin niin palkitseva juttu, että aina tulee uudelleen lähdettyä. Sitä alkaa itse jo odottaa, että pääsee sinne pukin tamineissa ja vetämään sen setin.”

Tänä jouluna Malinen aikoo vain pari keikkaa lähipiirissä. Niihin Malinen pyrkii keksimään sisälle menon sijaan ”jotain muuta spesiaalia”, kuten talon katolle kiipeämistä tai ikkunasta kurkkaamista.

Muutama sana varmasti silti vaihdetaan turvaetäisyyden päästä. Ovensuupukiksi hän ei halua ryhtyä.

”Sitäkin kyllä mietin, mutta en pystyisi samalla lailla tekemään sitä omaa show’tani, ja haluan tehdä asiat kunnolla enkä puolivaloilla.”

Joulupukki Olli Mustonen ottaa Teams-etäyhteyden asiakkaaseen Katajanokalla sijaitsevassa pukin pajassa.­

Joulupukki Olli Mustosen sesonki taas on tänä vuonna alkanut hyvissä ajoin ennen joulua – Microsoftin kokousohjelma Teamsissa.

”Parilla keikalla on ollut valmis, rakennettu studio äänitarkkailijoita ja ohjaajaa myöten”, Mustonen kertoo.

Tänä vuonna joulua on suositeltu pääkaupunkiseudulla viettämään vain lähipiirin kesken. Monilla kiertäville pukeilla onkin tavallista laihempi joulu.

Mustosen mukaan pukkikeikkoja on paljon vähemmän kuin normaalisti, kun esimerkiksi kauppakeskusten ja kirjastojen joulutapahtumat on peruttu. Sen sijaan uutena ilmiönä ovat tulleet etäpikkujoulut.

Kiertäviä maksullisia joulupukkeja on kuitenkin tarjolla virallisissa pukinvälityspalveluissa ja Facebookin kaupunginosaryhmissä.

Useimmissa ilmoituksissa korostetaan, että joulupukki seuraa aikaansa ja noudattaa turvavälejä ja hygieniasuosituksia. Polvelle ei saa kavuta, ja vierailujen välissä kädet desinfioidaan. Joulupukki voi tulla pihalle, terassille tai ovelle. Pikakäynnillä pukki koputtelee ikkunan takana tai tulee ovelle tervehtimään ja toimittamaan lahjat.

Eri pukkipalveluiden hintahaarukka pääkaupunkiseudulla vaihtelee paristakympistä yli sataan euroon.

Maria Yli-Kojola Marian joulupukit -yrityksestä viimeisteli maanantaina Olli Mustosen asusteita Katajanokalla.­

Mustonen on esiintynyt pukkina Marian joulupukeissa kolmisen vuotta. Palvelua pyörittää helsinkiläinen Marian Helmet -esiintyjätoimisto. Videopuhelu tai -tervehdys lähetetään Katajanokalle rakennetusta pajasta, jossa pukkia on mahdollista myös tavata. Tarjolla on myös perinteisiä lähitapaamisia turvavälein.

Marian Joulupukeissa hinnat ovat korkeimmillaan aattona kello 16–18, jolloin pukin vierailu maksaa 120 euroa.

Myös pääkaupunkiseudun partiolaiset tarjoavat joulupukkeja lippukuntien voimin, ja tuotto ohjataan paikalliseen partiotoimintaan.

Esimerkiksi Haagan Eräveikkojen pukit toimivat kahdella tapaa: ovipukkipalvelussa pukki jättää lahjat jaettavaksi astumatta sisään, etäpukkipalvelussa joulupukki tervehtii videopuhelun kautta. Partiolaisten pukkipalvelun hinnat ovat 50–140 euroa.

Aatoksi Teams-pukki Mustoselle on varattu oikeitakin vierailuja ”järkeä käyttäen”.

Mustonen ei mene kaikkiin kohteisiin sisään, vaan tervehtii pihalla tai jakaa lahjat ovella. Jos sisälle mennään, lapset eivät tule syliin. Lahjat jaetaan kädenmitan päästä, desinfioiduilla käsillä.

Yhteen pikkujouluun Mustonen osallistui viikonloppuna: ”Perhe ja vieraat olivat olohuoneessa, ja kone viritetty siten, että minä näin kaikki ja kaikki näkivät minut.”

Video näyttää, miten joulupukit ympäri maailman ovat sopeutuneet korona-aikaan:

Suutarilassa asuvan Tatu Malisen jouluun kuuluu tänä vuonna vain muutama keikka. Videopuheluista hän ei innostu. ”Siinä tulee niin paljon säätöä, enkä pystyisi toteuttamaan itseäni kuten haluaisin.”

Malisen pukkikeikat ovat kasvaneet vuosien mittaan lahjojenjakoa suuremmaksi spektaakkeliksi.

”Kerran vedin koko joulun futiskengissä. Jalkapallo oli mukana, ja kodeissa me vedimme pilkkuskaboja.”

Esitykseen kuului se, että kesken kyläilyn pukki sai sattumalta puhelinsoiton Markku Kanervalta.

Jalkapallovalmentaja pyysi kaiuttimessa pukkia Suomen EM-kisajoukkueeseen loukkaantuneen pelaajan tilalle. Puhelussa Kanervan roolin teki Malisen kuskina ja tonttuna toimiva kaveri, jonka profiilikuvakin oli vaihdettu Malisen älypuhelimeen Kanervaksi.

Oikeastaan Malinen on yrittänyt jo vuosien ajan vähentää pukinhommia, mutta pitkästä perinteestä on vaikea päästää irti. Jos eläköitymistä ei vieläkään tapahdu, niin välivuosi saattaa jopa kasvattaa esiintymisnälkää.

”On mahdollista, että comeback isommassa mittakaavassa tulee ensi vuonna.”

Kuinka pukki vierailee teillä?

