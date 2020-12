Pääkaupunkiseudulla on tehty koronaseulontoja 32 koulussa, jatkotartuntoja vain harvalla

Seulonnoissa testataan myös oireettomat ihmiset.

Koronavirusseulontoja on järjestetty yhteensä 32 koulussa pääkaupunkiseudulla syksyn aikana. Jatkotartuntoja on ilmennyt suhteellisen vähän muutamia poikkeustapauksia lukuun ottamatta.

Asiantuntijoiden viesti onkin, että seulontatulosten perusteella tartuntariski kouluissa on pieni. Seulonnoissa testataan myös oireettomat ihmiset.

Vantaa on seudun kaupungeista tehnyt eniten joukkoseulontoja. Testattuja on arviolta 1 300 henkilöä. Yksittäisten luokkien seulonnoissa on löytynyt vain muutamia positiivisen testituloksen saaneita henkilöitä, joistakin ei yhtään.

Poikkeuksena on Rekolanmäen koulu, jossa 58 seulotusta löytyi kuusi oireetonta positiivisen testituloksen saanutta. Toinen poikkeus on Kilterin koulu, jossa todettiin yhteensä 51 positiivista näytteenantajaa. Heistä 18 oli oireettomia.

Oireettomien osuus Kilterin koulussa vastasi noin kolmea prosenttia koulun oppilaista. Kaikkiaan tartuntoja ilmeni Kilterissä 10 prosentilla kaikista testatuista.

Kilterissä poikkeukselliseen koko koulun testaamiseen lähdettiin siinä vaiheessa, kun tartuntoja oli eri luokka-asteilla ilmennyt yhteensä 17.

Seulontatestausta on tehty pääosin epäiltyjen jatkotartuntojen yhteydessä. On oletettu, että tartuntoja löytyy laajasti, koska niitä on todennettu lukuisia jo aiemmin.

Helsingissä on joukkoseulontoja järjestetty yhdeksässä peruskoulussa. Koulujen seulontoihin on kutsuttu 762 henkilöä, joista 621 on osallistunut seulontaan. Testatuista 12 henkilöllä todettiin koronavirustartunta.

Helsingissä kouluissa seulotuista henkilöistä alle kaksi prosenttia on ollut koronavirustartunnan saaneita. Oireettomia koronavirustartunnan saaneita on ollut alle prosentti seulotuista.

Kouluissa on ollut pitkin syksyä eripituisia etäopetusjaksoja. Esimerkiksi Meilahden yläasteella osa luokista siirtyi etäopetukseen, kun 481 oppilaan koulussa oli todettu useita tartuntoja. Koulussa oli lokakuun ensimmäisellä viikolla karanteenissa 13 henkilöstön edustajaa ja 64 oppilasta.

Kannelmäen peruskoulussa etäjakso järjestettiin lokakuun alussa. Myös Kannelmäen koulussa oli todettu useita tartuntoja, ja altistuneita oppilaita oli yhteensä 118, henkilökuntaa 21.

Helsingissä on toistasataa kaupungin peruskoulua ja yksityisiä peruskouluja.

Vantaa on testannut myös useita luokkia Lehtikuusen koulussa. Seulonnan tuloksena löytyi seitsemän positiivista näytettä, mikä on yksi prosentti testattujen määrästä.

Espoo on järjestänyt seulontoja 10 peruskoulussa, yhdessä toisen asteen oppilaitoksessa sekä kuudessa päiväkodissa. Kauniaisissa seulontoja on ollut yhdessä peruskoulussa ja yhdessä toisen asteen oppilaitoksessa.

Oppilaitosten seulontoihin on Espoossa ohjattu hieman yli 1 000 ihmistä. Koronavirustartunta on todettu 35 henkilöllä, joista seitsemällä ei ollut oireita.

Positiivisia testituloksia seulonnoissa on ilmennyt 0–5 per oppilaitos tai päiväkoti, poikkeuksena yksi toisen asteen oppilaitos, jossa todettiin yhdeksän positiivisen testituloksen saanutta.

Kauniaisissa on ohjattu seulontoihin yhteensä 70 henkilöä, joista 11 henkilöllä todettiin jatkotartunta. Jatkotartunnan saaneet asuvat samassa oppilaitoksen asuntolassa. Kaikilla testatuilla henkilöillä, joilla havaittiin koronavirustartunta, oli koronavirustaudin oireita.