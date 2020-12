Hurstinavun tämänvuotinen joulukeräys on Heikki Hurstin mukaan onnistunut hyvin. Ulkopuoliset tahot ovat laittaneet liikkeelle menestyksekkään keräyksen.

”Elintarvikkeita on tullut niin, että kahdelletuhannelle ihmiselle on saatu tehtyä jouluiset ruokapussit. Rahallisesti keräys on tuottanut 300 000–400 000 euron paikkeilla”, hän sanoo STT:lle.

Joulupusseihin on laitettu tuoretta tavaraa, jossa päiväystä riittää, mutta pitkin vuotta hävikkiruokaa on saatu kerättyä niin paljon, että ruokajakelua on voitu järjestää kahdesti viikossa Helsinginkadulla Kalliossa.

Joulupusseja jaettiin keskiviikkona Helsingin keskustassa Rautatientorilla.

Puoliltapäivin jono kiersi torin kahteen kertaan. Jonosta kerrottiin, että paikalle oli saavuttu jo ennen yhtätoista.

Helsinkiläinen Timo Syrjänen oli yksi jonoon saapuneista. Syrjänen kertoi, että jonossa tapaa myös ystäviä, kun jumalanpalveluksetkin ovat siirtyneet etäaikaan.

Hän sanoi saapuneensa kuitenkin paikalle ennen kaikkea siksi, että joulukassi tuli tarpeeseen.

”Koronan takia työpaikkoja ei ole juurikaan ollut saatavilla”, Syrjänen sanoi.

Ruokakasseihin oli pakattu esimerkiksi laatikoita, konvehteja, pipareja, glögiä, silliä ja kasvomaskeja.

HS:n haastattelemista jonottajista osa oli epätietoisia siitä, kuinka täydellä Rautatientorilla oli ajateltu jonotettavan. Jonon päätä ei tahtonut hahmottaa, ja jonosta kerrottiin myös etuilusta sekä turvaväleistä luistamisesta.

Heikki Hurstin mielestä vuosi on ollut kokonaisuutena poikkeuksellinen.

”Vaikka koronaa on, silti ihmiset ovat halukkaita auttamaan muita. Ollaan kuultu muiltakin järjestöiltä, että tällaista on. Sellainen talvisodan henki, että kaveria ei jätetä, näkyy selvästi tänäkin vuonna”, hän sanoo.

Hän harmittelee sitä, ettei järjestö päässyt järjestämään Messukeskukseen kaavailtua vähävaraisten joulujuhlaa.