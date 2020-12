Aikuisten sarjan voitti HS:n piparikisassa kuvaelma etätoimistosta saunassa. Lasten sarjan voittajatyössä taas hamstrataan vessapaperia.

Vesisangossa on vihreän kuulan puolikas. Kiukaan taustaseinä taas on tehty harmaaksi värjätystä sokerikuorrutteesta sekä sen pinnalle ripotellusta kimalleströsselistä.

”Seinä jäljittelee aitoa mallia. Meillä on sellainen saunassa”, sanoo HS:n piparikisan 2020 voittaja Nina Wickstrand.

Ennätyksellisen vilkkaan piparikisan lähes 300 osallistujasta nousi aikuisten sarjan ylivoimaiseksi ykköseksi teos Etätoimisto saunassa.

Lasten sarjan puolestaan voitti 11-vuotiaan Liisi Tuomisen työ Kaupassa. Sekin keräsi leijonanosan lasten sarjassa annetuista äänistä. Teos on niin hieno, että on jopa epäilty, voiko se olla korkeintaan 12-vuotiaan käsialaa. Lasten sarjassa yläikäraja on 12 vuotta.

Koronakeväänä 2020 käytännössä koko Suomi sulkeutui. Wickstrandeilla Helsingin Pakilassa oli yhtäkkiä mies Teams-kokouksessa ja kaksi lasta etäkoulussa niin, että oli osallistuttava aktiivisesti koulutyöhön. Ääntähän siitä lähti.

Ja siinä tilanteessa Nina Wickstrandin oli pidettävä Teamsissa yhtiönsä johdolle tunnin esitelmä englanniksi. Hän on töissä terveydenhuollon laitteita ja myös koronatestejä tuottavassa yrityksessä. Wickstrandin erikoisosaamista ovat ruokaturvallisuuteen liittyvät testit.

”Oli paniikki löytää jokin rauhallinen soppi. Pidin presentaatiota, jouduin olemaan pitkään äänessä eikä konetta voinut laittaa mutelle [äänettömäksi].”

Ratkaisu oli oman kodin sauna. Ja kun HS marraskuun lopussa viritti kisan aiheeksi poikkeuksellisen vuoden, Wickstrand tarttui tietysti etätoimistoon saunassa.

Nina Wickstrandin teoksen nimi on ”Etätoimisto saunassa”.­

Paljon oikean saunan elementtejä päätyi pipariteokseen, kuten vesikiulu ja hiirimatto.­

Teoksen saaman vankan suosion perusteella voisi päätellä aiheen koskettaneen äänestäjiä laajasti.

”Olin voitosta äimistynyt. Oli niin paljon muita hienoja töitä, että itsellä alkoi usko loppua.”

Yli vuosikymmenen ajan Wickstrand on joka joulu työstänyt jotain piparista. Alussa tehtiin pieni mökki, mutta siitä tilanne Wickstrandin sanoin ”pian eskaloitui” yhä haastavammiksi projekteiksi. Vaikka kuvaamataito oli lempiaineita koulussa, Wickstrand ei varsinaisesti harrasta kädentaitoja.

Siksi pipariteoksiin yleensä ammentuu koko vuoden tarve tehdä jotain kaunista.

”Monesti ajattelen, että en enää koskaan tee tällaista. Ymmärrän taiteilijoiden luomisen draivia, kun saa idean eikä voi lopettaa.”

Keittiöön on muiden perheenjäsenten siinä vaiheessa lähes mahdotonta yrittää päästä esimerkiksi valmistamaan ruokaa. Koska jo paistetut palat ovat kuivumassa, on strösseleitä ja nonparelleja ja tomusokeria ja väriaineita.

Silloin, kun paloja liimataan yhteen kuumalla sokerilla, ei kannata edes yrittää lähelle.

Lasten sarjan voittajan Liisi Tuomisen teoksessa ollaan kaupassa. Säilykkeet ja vessapaperi loppuivat keväällä monesta kaupasta, kun ihmiset pelästyivät koronavirusta.­

Sokeriliimausta lasten sarjan voittaja Liisi Tuominen ei saanutkaan tehdä. Äidillä Kaisa Maurasella oli parin vuoden takaa muistissa, miten tuskallista on polttaa sormensa kuumalla sokerilla.

”Se ei ole lasten hommaa”, Mauranen sanoo.

Kaupassa-teos on niin huolellista työtä, ettei sitä tosiaan ole helppoa uskoa 11-vuotiaan toteuttamaksi. Mutta Tuominen kertoo ahertaneensa kotona Helsingin Maunulassa työnsä parissa joulukuun puolivälissä koko viikonlopun. Teos siis valmistui juuri, kun aika osallistua kisaan päättyi.

Äiti Kaisa Mauranen varoo kehumasta tytärtään liikaa mutta sanoo, että Liisillä on nuoresta iästään kyky paneutua ja keskittyä asioihin. Kädentaitoaineet ovat koulussa tytön suosikkeja, ja korona-aikana Tuominen on askarrellut ja piirtänyt esimerkiksi tutkielmia kasvoista ja huulista.

Vaikeinta oli koristelu. Varsinkin kaupassa vessapaperia hamstraavien ukkeleiden leikkaaminen piparitaikinasta, Tuominen sanoo. Joitain virheitä tuli myös hyllynreunoihin, kun Tuominen koristeli niitä nonparelleilla.

”Tein koristelun ja kirjaimet tosi tarkasti ja hitaasti. Luonnostelin ensin paperille, miltä työ voisi näyttäää”, Tuominen sanoo.

”Sitten piirsin hyllyjen ja ostoskärryjen osat ja leikkasin ne paperimuottien avulla piparitaikinasta.”

Vessapaperia hamstraavien ukkeleiden leikkaaminen taikinasta oli vaikeinta Kaupassa-teoksen työstämisessä. Samoin nonparellien istuttaminen hyllynreunoihin.­

Ideoinnissa viisihenkisen perheen muutkin jäsenet olivat mukana. Mahdollisista aiheista jutellessa Tuomisellekin muistui mieleen, kun hän perheensä kanssa metsästi keväällä vessapaperia kaupasta. Silloin kun koronapandemia oli vasta alussa, ja netissä kiersivät hassut meemit wc-paperin hamstraamisesta.

”Kerran olin kaverin kanssa kaupassa, ja Alepassa oli yksi paketti jäljellä. Pikkukaupasta vessapaperia vielä sai”, Tuominen sanoo.