Lähetä HS:lle video pukin vierailusta perheenne luona.

Tänä jouluna pukki tavataan useissa perheissä videoyhteyden kautta tai parvekkeelta huikaten. Valkoparta saattaa käydä myös mystisesti jättämässä lahjat kuusen alle ilman tervehdystä.

HS:n lukijat kertoivat erilaisista tavoista hoitaa pukin vierailu turvallisesti koronavirusepidemian aikana.

Joissain perheissä pukkina toimii yksi perheenjäsenistä tai muutenkin korona-aikana perheen luona vieraillut ystävä.

Osa lukijoista kertoo, että pukki on tilattu yhdessä muiden asuinalueen perheiden kanssa taloyhtiön pihaan.

”Pukki on tilattu muutaman naapuriperheen kanssa yhdessä. Pukki tulee yhteiselle leikkipaikalle, joka on talojemme välissä. Lahjoja ei jaeta siinä tilanteessa, mutta pukki antaa joka perheelle lahjasäkin, jota pengotaan sitten kotona. Tapaamme siis vain ulkona, mutta yhteisöllisesti.”

”Me palkkasimme yhdessä muutaman taloyhtiön naapuriperheen kanssa yhteisen joulupukin. Pukki tulee pihalle tervehtimään lapsia ja kertomaan, että on käynyt tuomassa lahjat jo aikaisemmin oven taakse. Lapset ovat siis parvekkeillaan vierailun ajan. Visiitti on nopea, koska pukilla on kiire toisten lasten luokse.”

HS:n kyselyyn poikkeusjoulun järjestelyistä vastasi yhteensä 34 lukijaa. Vastauksia tuli ympäri Suomea.

Kuinka pukki vierailee teillä? Lähetä HS:lle video pukin vierailusta Whatsapp-viestinä numeroon 040 6612540. Liitä mukaan nimesi ja paikkakuntasi. Juttua täydennetään mahdollisilla videoilla myöhemmin.

Toisissa perheissä pukki tavataan videotervehdyksen kautta tietokoneella.

”Ostimme videoviestin etukäteen joulupukilta. Sitä varten kerroimme lasten kuulumisia etukäteen, ja pukki sitten videolla niitä kommentoi ja kertoi omia kuulumisiaan. Aivan ihana video tuli. Lopussa pukki sitten sovitusti kertoo, minne tontut ovat lahjat tuoneet.”

”Meille joulupukki soitti Whatsapp-videopuhelun. Olin etukäteen lähettänyt tiedot lapsista, nimet, iät ja lahjatoiveet. Tämä oli aivan loistava juttu, lapset saivat joulupukin täyden huomion eikä tarvinnut jonottaa esimerkiksi kauppakeskuksessa pukin luo. Aiomme ensi vuonna toimia samalla tavalla. Aattona pukki jättää lahjasäkin oven taakse.”

”Työkaverin tuttu teki vapaaehtoisesti joulupukin Whatsapp-ääniviestejä, jossa joulupukki lähetti lapsille terveisiä ja kertoi ettei tule tänä vuonna käymään ja mistä lahjat lapset tänään löytävät. 5- ja 7-vuotiaat ovat aivan ihastuksissaan. Tekijäkin pyysi vain lahjoitusta hyväntekeväisyyteen.”

”Aina ennen pukki käynyt jakamassa paketit. Nyt virtuaalisesti. Lapsenlapset innoissaan, koska nyt pukki voi esitellä Petterin ja muutkin porot sekä kaikki tontut, jotka tavallisesti jääneet lumirajan taa.”

Lue lisää: Keikkapukit koputtavat tänä vuonna ikkunaan tai tulevat Teamsin kautta

Joissain perheissä pukin kerrotaan käyvän kotipihassa, terassilla tai tervehtimässä ulko-ovella.

”Pukki tulee ovelle tervehtimään, mutta on niin kiireessä jo seuraavaan paikkaan, että vaihtaa vain kuulumiset lasten kanssa eikä tule tänä vuonna sisälle.”

”Pukki tulee kerrostalomme pihalle ja me pääsemme juttelemaan ikkunan tai parvekkeen kautta.”

Osa lukijoista kertoo, että pukin vierailu on suosiolla jätetty ensi vuoteen.

”Lahjat tupsahtavat yöllä kuusen alle ja joulupukki tulee toivottavasti taas ensi jouluna.”

”Olimme varanneet tutun pukin hyvissä ajoin kuten joka vuosi, mutta päätimme viime hetkellä perua koko vierailun. Suojelemme riskiryhmäläisiä. Onneksi lapset ovat tänä vuonna juuri sen ikäisiä, että ymmärtävät tilanteen.”

”Joulupukki jättää lahjat terassille haudalla käynnin aikana.”