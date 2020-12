Sään salliessa välipäivinä voi ottaa suunnaksi pääkaupunkiseudun monet retkipaikat ja luontopolut.

Pääkaupunkiseudulla on kauniita ulkoilukohteita myös talvisin, jos esimerkiksi välipäivinä mieli halajaa luontoon.

HS pyysi vinkkejä luontokohteisiin Metsähallituksen suunnittelijalta Ilkka Nummiselta ja vaellusopas Raija Hentmanilta.

Nuuksio

Haukkalammen reitit on sorastettu ja kuljettavissa hyvin talvellakin, kertoo Numminen. Nuuksion reiteillä on yleensä myös niin paljon kävijöitä, että merkityt reitit pysyvät avoimina.

Nuuksion kansallispuistossa on useita reittejä, joita voi patikoida myös talvella.­

Pohjois-Nuuksiossa Salmen ulkoilualueen reitit ovat eri mittaisia, ja alueella on myös tulipaikkoja. Parkkitilaa on runsaasti, ja kahvila Nuuksion pohjoinen pirtti on auki normaalisti kello 11–7 tapaninpäivänä ja 27. joulukuuta.

Hotelli Nuuksion lähettyviltä lähtee myös neljän kilometrin pituinen Soidinkierros. Reitillä ei ole tulipaikkoja, mutta matkan varrella on eväiden syömiseen varattu pöytä. Kierroksen varrella pääsee ihastelemaan myös näköalaa Soidinsuolle, joka on Nuuksion suurin suo, Numminen muistuttaa.

Sipoonkorpi

Sipoonkorven kansallispuistossa on useita luontopolkuja.­

Sipoonkorven kansallispuisto levittäytyy pääkaupunkiseudulla Sipoon, Vantaan ja Helsingin alueelle. Sipoonkorpea leimaavat korpimaiset metsät, perinnemaisemat ja jylhät kalliot.

Sipoonkorven kansallispuistossa luikertelee kaksi virallista kierrosta: 1,4 kilometrin pituinen luontopolku ja selvästi haasteellisempi, jyrkkien korkeuserojen tahdittama, 4,8 kilometriä pitkä luontopolku. Poluista jälkimmäinen poikkeaa muun muassa Högbergetin vuoren päällä, josta maisema avartuu kauas.

Kuusijärven parkkialueelta kulkee reitti esimerkiksi Bisajärven tulipaikalle ja takaisin.

Myös uusi silta Kuusijärveltä kansallispuistoon on kokemisen arvoinen, Numminen sanoo.

Villa Elfvikin luontopolut

Villa Elfvikin luontopolut ovat kokemisen arvoisia ja helppoja koko perheen luontopolkuja, Numminen vinkkaa.

Villa Elfvikin luontotalolta lähteekin useita lyhyitä luontopolkuja lähiympäristöön. Esimerkiksi noin 800 metrin pituisen Luonnon helmassa -polun voi sulan maan aikaan kiertää myös lastenvaunuilla ja pyörätuolilla. Myös lintutorniin pääsee pyörätuolilla ja lastenvaunujen kanssa.

Lähellä on Laajalahden luonnonsuojelualue. Laajalahden luontopolku alkaa Villa Elfvikin luontotalolta, ja suuri osa 2,9 kilometrin matkasta on kapeaa pitkospuupolkua. Märällä kelillä pitkospuut voivat olla liukkaat.

Haltiala

Haltialan ulkoilualue.­

Haltialassa Korpipolku on vuonna 2011 rakennettu luontopolku, jossa pääsee tutustumaan ennallistettuun metsään. Polun varren opastauluista saa tietoa siitä, miten ennen ojitettua metsää ennallistetaan takaisin korveksi ja minkälaisia muutoksia metsäluonnossa on nähtävissä. Polku ei sovellu lastenrattailla kuljettavaksi.

Niskala Arboretum.­

Niskalan puulajipuiston alueella sen sijaan voi tutustua noin 60 eri lajin lehtipuihin ja pensaisiin, mänty- ja kuusilajeihin sekä kuuteen lehtikuusilajiin ja monipuoliseen ruohovartiseen kasvilajistoon.

Uutelan ulkoilualue

Uutelan ulkoilualue Vuosaaren kupeessa.­

Vuosaaressa Uutelan alueella on 1,5-2,5 kilometrin mittaisia luontopolkuja osittain meren rannalla.

Niemenapajassa ja Nuottaniemessä on kaksi keittokatosta, joissa voi pitää evästauon luonnon tarkkailun lomassa. Katoksissa ei ole polttopuita, vaan omat polttopuut ja tulitikut tulee ottaa itse mukaan.

Tuusula

Tuusulan Sarvikalliolla Seittelin ulkoilureitillä on sorastettu polku ja tulipaikka.

”Ja näköalat Tuusulan järvelle, jota voisi pitää jonkinlaisena kansallismaisemanakin”, Numminen sanoo.

Järven itärannalla voi käydä myös Fjällbon puistossa, joka löytyy Aleksis Kiven kuolinmökin naapurista.

Kasakallio

Kasakallio sijaitsee itäisessä Helsingissä Salmenkalliossa vain muutamien kilometrien päässä esimerkiksi Itäkeskuksesta.

Kasakallion luonto suojeltu, sillä alue kuuluu luonnon ja maisemansuojelun kannalta arvokkaisiin kallioalueisiin.

Kalliolle lähtee polku Vikkullantien varresta pieneltä parkkipaikalta. Kasakallion huippu kurkottelee yli 50 metriä merenpinnan yläpuolelle.

Petikko

Vantaan Petikon suuri luontovirkistysalue.­

Petikon luontovirkistysalue on noin 1 700 hehtaarin laajuinen monipuolinen ulkoilu- ja virkistysalue Länsi-Vantaalla.

Idässä aluetta rajaa Hämeenlinnanväylä ja Kivistön kaupunginosa, lännessä Vihdintie, ja pohjoispuolella alue liittyy Vestran metsiin.