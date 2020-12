Rokotteen ensimmäisten joukossa saanut Husin lääkäri Benny Hellqvist kertoo vuoden olleen pitkä ja täynnä työtä: ”Nyt tuntuu siltä, että on valoa tunnelin päässä”

Ensimmäiset koronavirusrokotteet annettiin sunnuntaina päivällä Helsingin yliopistollisessa sairaalassa kuudelle Husin työntekijälle.

Iloinen, toiveikas ja helpottunut. Näin kuvaili Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) teho-osaston lääkäri Benny Hellqvist olotilaansa hetki sen jälkeen, kun oli saanut koronavirusrokotteen sunnuntaina.

”Vielä ei olla voiton puolella, mutta tästä se lähtee.”

Hellqvist oli yksi kuudesta ensimmäisestä ihmisestä Suomessa, joka sai koronavirusrokotteen sunnuntaina päivällä Helsingin uudessa lasten sairaalassa. Rokote annettiin ensimmäisenä Husin sairaanhoitajina ja lääkäreinä työskenteleville henkilöille.

”Vuosi on ollut pitkä, on ollut tosi paljon töitä. Nyt tämä jotenkin tuntuu siltä, että on valoa tunnelin päässä.”

Hellqvist kertoi, että itse rokote ei jännittänyt häntä etukäteen. Hän luottaa siihen, että rokote on turvallinen.

”Olen omakohtaisesti nähnyt koronapotilaita teho-osastolla ja sen myötä tiedän, että kukaan ei ole täysin turvassa tältä taudilta, kuka tahansa voi saada sen vakavana. Rokote on erinomainen tapa ennaltaehkäistä sitä.”

Kuvassa rokotteen saivat teho-osaston sairaanhoitajat Eija Koponen ja Marcus Norrgård. Rokottajina sairaanhoitaja Carita Karttunen (vas.) ja osastonhoitaja Riitta Kiviniemi.­

Lastensairaalan pääovien edessä tunnelma oli kaiken kaikkiaan iloinen ja helpottunut, kun ensimmäisenä rokotteen saaneet lääkärit ja sairaanhoitajat astuivat ulos toimittajien haastateltaviksi.

”Tämä on historiallinen hetki ja jollain oudolla tavalla tunnen jonkin näköistä ylpeyttä, että saan olla osa tätä hetkeä”, sanoi Marcus Norrgård, Husin teho-osaston sairaanhoitaja.

Voiko rokotteen saamisesta jopa onnitella?

”Kyllä, kiitos. Meitä kaikkia voidaan onnitella tänään.”

Teho-osaston sairaanhoitaja Marcus Norrgård haastateltavana rokotuksen jälkeen.­

Norrgård muistutti, että elämä jatkuu rokotteesta huolimatta ennallaan ja tarkat suojaukset ovat rokotteen saaneilla käytössä edelleen niin työssä kuin arjessakin. Kasvomaskien käyttö ja käsienpesu on edelleen erittäin tärkeää.

”Tämä on silti ehdottomasti iloinen asia ja toivonpilkahdus: jospa meillä on nyt ratkaisu tähän ongelmaan, joka on ollut riesanamme niin pitkään.”

Norrgård ei koe, että hänen tehtävänään on ylipuhua ketään ottamaan rokote. Hänestä on tärkeää, että ihmiset ovat valveutuneita omaa terveyttä koskevien asioiden suhteen ja esittävät kysymyksiä.

”Haluaisin kuitenkin korostaa lähdekritiikkiä ja pysymistä somekuplien ulkopuolella. Ihmisten kannattaa ehdottomasti luottaa virallisiin lähteisiin ja pysyä kaukana mielipidekirjoituksista.”

Apulaisylilääkäri Eeva Ruotsalainen Husin epidemiologisesta yksiköstä ja hallintoylilääkäri Teppo Heikkilä vastasivat median kysymyksiin ensimmäisten rokotusten jälkeen.­

Lisää Husin henkilökuntaa rokotetaan vielä ennen uuttavuotta ja kaikille rokotettaville annetaan toinen annos rokotetta kolmen viikon kuluttua ensimmäisestä pistoksesta.

”Ensimmäisestä rokotusannoksesta menee neljä viikkoa ennen kuin rokotteesta saa täyden tehon. Tämä on alku sille, että saamme epidemian loppumaan”, kertoi hallintoylilääkäri Teppo Heikkilä.

Apulaisylilääkäri Eeva Ruotsalainen muistutti tilaisuudessa, että annettu rokote suojaa vakavalta taudilta ja antaa turvallisuudentunteen rokotetuille.

On siis kuitenkin tärkeää, että kaikkia voimassa olevia varotoimia noudatetaan edelleen.

”Ohjeet kasvomaskien käytöstä, käsihygieniasta ja turvaväleistä ovat jatkossakin voimassa. Ennen kuin väestö on rokotettu ja laumasuoja saavutettu, menee kuukausia ennen kuin epidemia on ohitettu. Rokotteet ovat ulospääsy epidemiasta”, Ruotsalainen sanoi.

Ruotsalaisen mukaan rokotukset aloitetaan henkilökunnasta eikä iäkkäistä joidenkin muiden maiden sijaan Kansallisen rokotusasiantuntijaryhmän Krarin tekemän suunnitelman perusteella. Hän sanoi kuitenkin uskovansa, että ikäihmistenkin rokottamiseen päästään jo tammikuussa.

Suomessa ilmoitettiin sunnuntaina 156 uutta koronavirustartuntaa, mikä on pienin lukema pitkään aikaan.

THL:n raportoimien tartuntojen määrä on vähentynyt koko joulun ajan. Erityisesti sunnuntain lukema on pieni, kun sitä vertaa vaikka siihen, että joulukuussa on ollut useita yli 400 tapauksen päiviä. Ja päiväkohtaiset määrät ylipäänsä ovat tasaisesti vähentyneet marras–joulukuun vaihteesta asti.

Lue lisää: Grafiikka näyttää, kuinka koronatartuntojen määrä on laskenut eri sairaanhoitopiireissä – THL:n Tervahauta: ”On ennenaikaista vetää johtopäätöksiä”

THL:n pääjohtaja Markku Tervahauta muistutti HS:lle kuitenkin, että testimäärät ovat pyhien aikaan olleet pieniä ja todennäköisesti viiveitä on myös ilmoituksissa tartuntatautirekisteriin.

”On ennenaikaista vetää nyt näistä luvuista vielä johtopäätöksiä. Arjen tullen lähipäivinä tiedot päivittyvät ja tarkentuvat.”