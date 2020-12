Tapaninpäivänä tullut erä oli rokotteiden toimituksista Suomessa vastaavan THL:n asiantuntijan mukaan vasta symbolinen. Seuraavaksi pitäisi jo saada kymmeniä tuhansia rokotteita kerralla.

Koronarokotteiden kylmäkuljetuksista Suomessa vastaava Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) ei ennakoi ongelmia rokotteiden kylmäketjuissa. Saksasta on raportoitu tuoreeltaan, että rokotteiden kylmälaatikoissa osa rokotteista oli saapunut perille aivan liian lämpimässä. Baijerissa lämpötila oli noussut rokotteiden kuljetuslaatikossa jopa 15 asteeseen.

Suomeen on tilattu samoja Pfizerin ja Biontechin tuottamia koronarokotteita kuin Saksaan. Biontechin tiedottaja kertoi uutistoimiston Reutersin mukaan, että kylmäketjun pettämistä Saksassa selvitetään.

THL:n erityisasiantuntija Mia Kontio puolestaan kertoo rokotteiden olevan Pfizerin vastuulla, kunnes rokotteet on otettu vastaan Suomessa.

”Meillä ei ole ollut ongelmia, mutta meillä on tullut vasta tasan kaksi laatikkoa”, Kontio sanoo.

Tällä viikolla THL odottaa Suomeen saapuvaksi seuraavan rokotekuljetuksen. Siinä on Kontion mukaan määrä tulla joitain kymmeniä tuhansia rokoteannoksia. Ensimmäisessä, tapaninpäivänä Suomeen saapuneessa, erässä Comirnaty-koronarokotetta toimitettiin 9 750 annosta.

Kontio kutsuu ensimmäistä erää symbolikseksi. Rokotetta on kansainvälisesti niukasti saatavissa, ja siksi THL pyrkii saamaan kerran viikossa odotettavissa olevien rokotekuljetusten eriä vähitellen kasvatettua. Ensimmäinen erä riittää alle viidelle tuhannelle rokotettavalle, koska ensirokotteen jälkeen tarvitaan vielä vahvistusrokote.

Pfizerillä on koronarokotteiden kuljetuslaatikoissa lämpötila-anturit. Anturien avulla lääkeyritys pystyy Kontion mukaan seuraamaan kylmäkuljetusten toimivuutta. Kuljetuslaatikoissa rokoteampullit ovat ”pizzalaatikoiksi” nimetyissä pienemmissä pakkauksissa syväjäässä eli noin 70 pakkasasteessa.

Rokotteiden saapumispaikat eivät ole julkista tietoa. Se johtuu kansainvälisen poliisiorganisaation Interpolin ohjeistuksesta siltä varalta, että jokin rikollinen taho pyrkisi ryöstämään rokotteita.

”Rokotteita on niin vähän, että rikollisilla on intressit näihin. Maailmalla on paljon ihmisiä, jotka ovat valmiita maksamaan paljon saadakseen koronarokotteita”, Kontio sanoo.

Ensimmäinen rokotetoimitus kuitenkin saapui Kontion mukaan pääkaupunkiseudulle. Pfizerin vastuulta rokote-erät siirtyvät aluksi THL:n huomaan ja siitä sairaanhoitopiirien vastuulle.

Kun erä ehtii esimerkiksi Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) käsiin, Husin apteekki toimittaa rokotteet edelleen suoraan syväjääpakastimeen.

Myöskään Husin apteekin toimialajohtaja Kerstin Carlsson ei avaa rokotteiden kuljetusten turvatoimia. Kun rokotteet lopulta päätyvät sinne, missä ihmisiä rokotetaan, niiden säilytykseen riittää jääkaappilämpötila.

Jääkaappia vastaavassa lämpötilassa rokotteet säilyvät viisi päivää. Huoneenlämmössä enää noin kuusi tuntia.

”Kylmäkuljetus toimii samoin kuin esimerkiksi normaalit influenssarokotteiden kuljetukset”, Carlsson sanoo.