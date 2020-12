Husin alueella koronatestien määrä on joulusta huolimatta pysynyt viikoittain suhteellisen suurena.

Pääkaupunkiseudulla on viime viikon aikana raportoitu aiempaa vähemmän koronavirustartuntoja ja niiden ilmaantuvuus on alkanut vähentyä. Ilmaantuvuus tarkoittaa tartuntojen määrää 14 vuorokauden aikana 100 000:ta asukasta kohti.

Tästä ei kuitenkaan voida suoraan tehdä johtopäätöstä, että epidemiassa olisi tapahtunut selvää käännettä, kertoo Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) diagnostiikkajohtaja Lasse Lehtonen.

Tartuntojen lisäksi Hus tilastoi positiivisten näytteiden osuutta kaikista testatuista. Jouluviikolla prosenttiluku oli Lehtosen mukaan 2,5, kun edeltävällä viikolla se oli 2,4.

”Hyvin samoissa luvuissa siis liikutaan kuin joulua edeltävänä aikana.”

Joulukuun alkuun verrattuna tilanne on kuitenkin parempi. Tuolloin positiivisten näytteiden osuus oli Lehtosen mukaan noin 3,5 prosenttia.

Joulukuun aikana suhteellisesti eniten tartuntoja on koko Husin alueella havaittu 16–18-vuotiailla. Tässä ikäryhmässä positiivisten näytteiden osuus testatuista oli loka–marraskuussa 3,9 prosenttia ja joulukuussa jo 5,5 prosenttia.

Tartunnat ovat lisääntyneet myös iäkkäämmässä väestössä. Yli 75-vuotiaiden positiivisten näytteiden osuus oli vielä loka–marraskuussa 2,4 prosenttia, mutta joulukuussa se on kasvanut 3,9 prosenttiin.

Osittain tartuntojen määrän vähenemiseen on saattanut vaikuttaa se, ettei jouluna ole välttämättä hakeuduttu yhtä hanakasti koronatestiin.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) pääjohtaja Markku Tervahauta kertoi HS:lle sunnuntaina, että testimäärät ovat pyhien aikana olleet pieniä ja todennäköisesti viiveitä on myös ilmoituksissa tartuntatautirekisteriin.

Husin alueella koronatestien määrä on viikoittain pysynyt joulusta huolimatta suhteellisen suurena, Lasse Lehtonen kertoo.

”Joulun alla näytteitä otettiin runsaasti, parhaimmillaan 9 000 näytettä päivässä. Joulunpyhinä näytteitä on otettu sitten päivässä noin 2 500.”

Jouluviikolla Husin alueella testattiin koronaviruksen varalta yhteensä noin 38 000 ihmistä, mikä on Lehtosen mukaan vain hieman pienempi lukema aiempiin viikkoihin verrattuna.

Ennen joulua terveydenhoidon ammattilaiset esittivät julkisuudessakin useaan kertaan huolensa siitä, että joulunajan sukulointi saattaa lisätä tartuntoja ja sairaalahoidon tarvetta.

Vielä ei voida Lehtosen mukaan arvioida, miten joulunaika on vaikuttanut epidemiatilanteeseen Husin alueella. Loma-aika töistä ja kouluista on saattanut vähentää tartuntoja, mutta sosiaalinen aktiivisuus on voinut lisätä niitä.

”Yhteisvaikutusta on vielä vaikeaa arvioida. Aika näyttää, onko joulun rauhoittuminen vähentänyt tartuntoja vai ovatko esimerkiksi sukulaisvierailut ja hiihtokeskusretket lisänneet niitä”, hän pohtii.

”Loppiaisen jälkeen nähdään, mikä se todellinen suunta on.”

Lisäksi THL:n Tervahaudan mukaan on oletettavissa, että kun joulu on vietetty, tartuntamäärät saattavat joka tapauksessa kasvaa, kun testaaminen jatkuu normaaliin tapaan.