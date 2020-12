Murhasta epäiltyjen 16-vuotiaiden puhelimista on löytynyt videomateriaalia uhrin kohtelusta Koskelan sairaala-alueella.

16-vuotiaan pojan murhaamisesta epäillyt kolme samanikäistä poikaa videoivat uhrinsa väkivaltaista ja nöyryyttävää kohtelua. Tapauksen tutkinnanjohtaja, Helsingin poliisin rikoskomisario Marko Forss kertoo videomateriaalia löytyneen epäiltyjen puhelimista.

”Pikku hiljaa on selvinnyt asioita. Kyllä siellä on ollut videoita tekotapahtumista”, Forss sanoo.

Epäilty murha tapahtui perjantaina 4. joulukuuta helsinkiläisen Koskelan sairaala-alueella. Uhri löydettiin maanantaina 7. joulukuuta ulkoa maasta makuuasennosta, osa hänen vaatteistaan oli riisuttu.

Tapahtumista on Forssin mukaan myös osittain valvontakameratallenteita. Aiemmin esitutkinnasta on kerrottu, että uhrin pahoinpitely oli kestänyt useita kymmeniä minuutteja ja että se oli tapahtunut useissa paikoissa sairaala-alueella.

”On erilaisia tekotapoja, väkivaltaa ja nöyryyttäviä tekoja, joita on selvinnyt poliisin tutkinnan kautta”, Forss täsmentää.

Alkaneella viikolla punnitaan edelleen kolmen epäillyn vangitsemisen perusteita. Yksi heistä pyysi viime viikolla vapauttamista tutkintavankeudesta. Kun on kyse 16-vuotiaista eli alaikäisistä epäillyistä, myös muita pakkokeinoja vangittuna pitämisen vaihtoehtoina harkitaan tarkasti.

Esimerkiksi matkustusrajoitus voisi olla vaihtoehto.

”Yli kahden viikon vankeus on alaikäisillä harvinaista”, Forss sanoo.

Koskelan murhasta epäillyt kolme 16-vuotiasta poikaa vangittiin 10. joulukuuta eli keskiviikosta lukien jo kolme viikkoa sitten.

Väkivallan syyt tai teon motiivi eivät edelleenkään ole kirkastuneet. Kuulusteluissa tai muuten ei ole ilmennyt esimerkiksi sosiaalisessa mediassa puhjennutta erimielisyyttä tai mustasukkaisuutta tai muunlaista selitystä.

On olemassa vain systemaattinen toimintatapa, josta on tapauksen yhteydessä käytetty nimitystä kiusaaminen. Teot on tehty yksissä tuumin, osa epäillyistä on Forssin mukaan osallistunut niihin enemmän ja osa osa vähemmän.

”Se on ollut järjetöntä ja sadistista väkivaltaa”, Forss sanoo.

Sitä, edelsikö väkivaltaa muiden päihteiden kuin alkoholin käyttö, ei ole saatu selville. Epäselvyys päihteiden käytöstä juontuu Forssin mukaan siitä, että teon ja epäiltyjen kiinnioton välillä oli useita päiviä. Siksi asia ei välttämättä ilmene teknisessä tutkinnassa.

Poliisi kiittää Koskelan tapauksesta ja sen taustoista jo kertoneita ja pyytää edelleen lisätietoja asiasta. Epäiltyä murhaa edeltäneistä tapahtumista otetaan Forssin mukaan mielellään tietoja vastaan sähköpostilla osoitteessa nuorisoryhma.helsinki@poliisi.fi tai puhelimitse virka-aikana numerossa 029 547 1200.