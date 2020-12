Kansalaistorilla ei saa tänä vuonna ampua ilotulitteita – Tukesin mukaan rakettien ampumisen suosio on laskenut

Helsingin kaupunki on perunut ilotulituksensa, jonka sijasta Olympiastadionilla nähdään laser­taideteos. Ilotulituksen perumiseen ovat päätyneet myös monet suurkaupungit maailmalla.

Lapset ja aikuiset seurasivat ilotulitusta Helsingin kaupungin järjestämässä lasten uudenvuoden juhlassa Kansalaistorilla viime uutena vuotena. Tänä vuonna kaupungin ilotulitus on peruttu, eikä ilotulittamista suositella muillekaan.­

Helsingin pelastuslaitos kieltää tänä vuonna ilotulittamisen koronaepidemian takia Kansalaistorilla ja sen viereisessä Makasiinipuistossa. Pelastuslaitoksen mukaan nämä paikat ovat omiaan keräämään suuria määriä ihmisiä yhteen, ja siksi kielto on otettu käyttöön.

”Pelastusviranomaisena olemme arvioineet tilannetta vallitsevat olosuhteet huomioiden, ja nämä uudet alueet ovat sellaisia, joissa on tarpeen tänä vuonna kieltää ilotulitteiden käyttö”, pelastuslaitos tiedottaa.

Ilotulittaminen on ollut jo aiempina vuosina kielletty useissa paikoissa, ja kiellot ovat voimassa myös tänä vuonna. Kaikki Helsingin kieltoalueet löytyvät täältä.

Helsingin kaupunki on myös perunut perinteisen uuden vuoden ilotulituksensa koronaepidemian takia. Ilotulituksen sijaan taivaalle lähetetään Olympiastadionin tornista lasertaideteos.

Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatio­ryhmä suosittaa, että myöskään yksityiset toimijat ja kansalaiset eivät ampuisi ilotulitteita. Suositus perustuu siihen, että koronaepidemian takia ihmisten ei haluta kokoontuvan yhteen.

Helsingin pormestarin Jan Vapaavuoren (kok) mukaan ilotulitteiden ampuminen lisää tartuntariskiä. Hän toivoo, että kaupunkilaiset pysyisivät uutenavuotena kotonaan.

”Ei ole hyvä idea lähteä ulos törmäilemään muihin eikä kokoontua katsomaan ja ampumaan ilotulituksia. Koronaluvut ovat olleet positiivisessa laskussa, mutta ne pysyvät samassa suunnassa vain, jos ihmiset välttävät kontakteja.”

Suositusta ei kuitenkaan voida pelastuslaitoksen asettamien kieltoalueiden lisäksi valvoa. Aluehallintoviraston (avi) antamat ohjeet yksityisten ihmisten kokoontumisten välttämisestä ovat luonteeltaan suosituksia. Poliisi ei sen nojalla voi hajottaa esimerkiksi puiston reunalla raketteja ampuvaa porukkaa.

Ilotulitteita myydään suosituksesta huolimatta myös pääkaupunkiseudulla tavalliseen tapaan. Sekä Keskolta että S-ryhmästä kerrotaan, että ilotulitteita myydään ketjujen kaupoissa tavalliseen tapaan.

Keskon kaikki K-citymarketit myyvät Suomen ilotulitteen tuotteita, ja pienemmät kaupat päättävät itse ilotulitteiden myynnistä.

S-ryhmästä kerrotaan, että ilotulitteiden myyntiä ei ole koronaviruksen takia vähennetty.

”Haluamme tarjota ilotulitteita ostaville asiakkaillemme mahdollisuuden ilotuliteostoksiin. Nähdäksemme omassa perhepiirissä ilotulituksia voi edelleen järjestää turvallisuudesta tarkasti huolehtien”, sanoo SOK:n käyttötavarakaupan johtaja Virpi Viinikainen.

Ilotulitteiden ampumisen suosio on kuitenkin Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) mukaan laskussa.

Tukesin teettämän kyselyn mukaan suomalaisista 13 prosenttia aikoo käyttää ilotulitteita vuodenvaihteessa. Vuonna 2017 luku oli 25 prosenttia.

”Ilotulitteiden suosio on tutkimuksen mukaan selvästi laskussa. Toimialalta saatujen tietojen mukaan ilotulitteiden myyntipisteitä on aiempaa vähemmän. Myös ilotulite­tenttejä, jotka ovat pakollisia myyntipisteiden vastuuhenkilöille, on suoritettu huomattavasti vähemmän kuin ennen”, ryhmäpäällikkö Kurt Kokko kertoo Tukesin tiedotteessa.

Ilotulittamisen suosion lasku ei kuitenkaan näytä selittyvä koronaviruksella, sillä vain seitsemän prosenttia vastanneista kertoi epidemiatilanteen vaikuttavan päätökseensä käyttää ilotulitteita uutenavuotena.

Tukesin mukaan ihmiset ovat yhä halukkaampia käyttämään suojalaseja ampuessaan ilotulitteita. Kyselyyn vastanneista 89 prosenttia kertoi aikovansa käyttää suojalaseja, kun osuus vuonna 2017 oli 81 prosenttia.

Virallisia ilotulitustapahtumia on Helsingin lisäksi peruttu muualla maailmassa.

Britannian yleisradioyhtiön BBC:n mukaan kaupungin perinteinen ilotulitustapahtuma on peruttu. Vuosittain noin 100 000 ihmistä pakkautuu katsomaan ilotulituksia Victoria Embankment -kadulle ja sen liepeille Lontoon keskustassa.

”Meillä ei yksinkertaisesti ole varaa siihen, että isot ihmismäärät kokoontuvat yhteen”, kommentoi Lontoon pormestari Sadiq Khan BBC:lle.

Brittiläisen Daily Mail -lehden mukaan myös Australian Sydneyssä pormestari vaatii ilotulitusten kieltämistä. Sydneyn ikonisen Harbour Bridge -sillan ylle ammutut ilotulitteet ovat kaupungille massiivinen vetonaula, johon käytetään vuosittain miljoonia euroja julkista rahaa.

Viime vuonna sadattuhannet ihmiset vaativat ilotulituksen perumista ja rahojen käyttämistä Australiassa riehuvien maastopalojen taltuttamiseen.

Pormestari Clover Moore ei tuolloin kieltänyt ilotulitusta. Nyt Moore on kommentoinut, että jos virkavalta ei pysty takaamaan tapahtuman koronaturvallisuutta, ilotulitus täytyy kieltää.