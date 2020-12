Positiivisena merkkinä voidaan pitää sitä, ettei sairaalahoito ruuhkautunut joulun pyhinä henkilökunnan lomista huolimatta.

Pääkaupunkiseudulla seurataan nyt tarkasti, mihin suuntaan koronavirusepidemia joulun jäljiltä etenee.

Jotain osviittaa voi saada Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) alueella maanantaina otetuista koronanäytteistä, joista noin kolme prosenttia on ollut positiivisia, kertoo Husin diagnostiikkajohtaja Lasse Lehtonen.

Maanantaina Husin alueella otettiin 2 600 näytettä, joista 84 oli positiivisia. Lehtosen mukaan suunta näyttää joulua edeltävään aikaan verrattuna samankaltaiselta eikä epidemia ole vielä kääntynyt selvään laskuun.

”Nyt on tartunnoissa havaittavissa ehkä vähän nousuakin joulunpyhien näytteisiin nähden.”

Hus saa ihmisten liikkuvuudesta viikoittain tietoja teleoperaattoreilta. Alustavien tietojen mukaan liikkuvuus on jonkun verran lisääntynyt joulun aikana mutta aiempien vuosien tasolle ei onneksi olla päästy, Lehtonen kertoo.

Hus-alueella testataan parhaillaan hieman enemmän viime viikon pyhäpäiviin nähden, mutta testimäärä on yhä alle puolet normaalitilanteesta.

Lehtonen uskoo, että näytemäärät tulevat kasvamaan mahdollisesti jo tällä viikolla tai viimeistään loma-ajan loppupuolella.

”Todennäköisesti jo tällä viikolla tullaan näytemäärissä jonkun verran ylöspäin. Usein lomilla voi muutenkin tulla flunssaa ja hengitystieoireita, jolloin testeihin toivottavasti hakeudutaan ahkerasti.”

Tällä hetkellä epidemiatilanne Husin alueella näyttää Lehtosen mukaan suhteellisen rauhalliselta siinä mielessä, ettei sairaalahoito ruuhkautunut joulun pyhinä henkilökunnan lomista huolimatta.

”En usko, että mitään suurta pelkoa ihan valtavasta kriisistä nyt on. Uskon, että pyhien jälkeen sairaaloissakin on taas hyvä kapasiteetti hoitaa mahdollisia potilaita.”

Hän kuitenkin muistuttaa edelleen suojaus- ja hygieniatoimien tärkeydestä ja arvelee, että tulee kestämään vielä pitkään, ennen kuin epidemia lähtee kunnolla alaspäin.

”Veikkaan, että ainakin pari kuukautta menee ennen kuin luvuissa päästään kunnolla alas ja epidemia palaa perustasolle.”

Viime viikon aikana pääkaupunkiseudulla toivoa on herättänyt se, että koronavirustartuntoja on raportoitu aiempaa vähemmän ja niiden ilmaantuvuus on alkanut vähentyä. Ilmaantuvuus tarkoittaa tartuntojen määrää 14 vuorokauden aikana 100 000:ta asukasta kohti.

Lehtosen mukaan nämä ovat toki positiivisia merkkejä, mutta pitää muistaa, mihin niitä verrataan.

”Joulukuun alusta ollaan toki menty parempaan suuntaan, mutta esimerkiksi syyskuun alusta ollaan aika paljon huonommassa jamassa”, hän sanoo.

”Tavoite on päästä leviämisvaiheesta kiihtymisvaiheeseen ja siitä perustasolle, mutta vielä ollaan selvästi leviämisvaiheessa.”