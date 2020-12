Vuonna 2012 avattu Baana oli Helsingin kaupungin ensimmäinen iso satsaus pyöräliikenteeseen.

Miljoonan vuosittaisen pyörämatkan raja ylittyi Helsingin Baanalla joulupäivänä ensimmäistä kertaa sitten pyörätien avaamisen vuonna 2012.

Baanan miljoonas pyöräilijä tänä vuonna oli esikoululainen Toivo, joka pyöräili laskurin ohi kello kolmen jälkeen iltapäivällä, Helsingin Polkupyöräilijät ry kertoi perjantaina Twitterissä.

Miljoonan pyörämatkan rajapyykki kertoo siitä, että pyöräilyn suosio kasvaa Helsingissä tasaisesti, sanoo kaupunkiympäristön toimialan liikenneinsinööri Teppo Pasanen.

”Tämä on tosi hieno asia. Määrät ovat nousseet oikeastaan joka vuosi Baanan avaamisen jälkeen: vuonna 2013 laskurin ohi pyöräiltiin noin 650 000 kertaa ja viime vuosina on päästy jo lähelle miljoonaa”, hän kertoo.

Erityisen merkittävän lukemasta tekee Pasasen mukaan se, että koronaviruspandemian myötä moni on siirtynyt kokonaan etätöihin ja työmatkaliikenne on vähentynyt huomattavasti.

Joukkoliikenteen käyttäjämäärät ovat tänä vuonna romahtaneet ja autoilukin vähentynyt, mutta pyöräily on onnistunut pitämään pintansa.

”Vaikka työmatkaliikenne onkin vähentynyt, vapaa-ajan pyöräily ja esimerkiksi viikonloppuretket ovat lisääntyneet hurjasti tänä vuonna”, Pasanen kertoo.

”Ehkä näin korona-aikaan on myös haluttu vältellä joukkoliikennettä.”

Baana on kevyen liikenteen väylä, joka on rakennettu Pohjoisen ja Eteläisen Rautatiekadun väliseen kuiluun, jossa aiemmin kulki Helsingin satamarata. Sen pituus on noin 1,3 kilometriä.

Baana on Pasasen mukaan Helsingin ensimmäinen iso satsaus pyöräliikenteeseen. Aivan kaupungin keskustassa oleva pyöräväylä on hänen mukaansa harvinaisuus maailmankin mittakaavassa.

”Siitä voi olla ylpeä, ja sitä tullaan edelleen ihailemaan ja esimerkiksi näytetään ulkomaalaisille vieraille.”

Helsingistä niin sanottu ”baana-konsepti” on Pasasen mukaan levinnyt ympäri Suomea ja laadukkaita pyöräväyliä suunnitellaan nyt muihinkin kaupunkeihin. Myös Helsingin seudulle on suunnitteilla laajempi pyörätieverkosto, joka yhdistää keskeisimmät kaupunginosat.

Pyöräilyn myös odotetaan entisestään lisääntyvän, kun esimerkiksi Lauttasaaren sillan remontti ja kantakaupungin itä- ja länsiosan yhdistävä Kaisantunneli valmistuvat.

”Yhteydet Baanaa pitkin tulevat vain parantumaan jatkossa. Toisaalta haluamme kehittää muitakin reittejä kantakaupungissa, sillä varsinkin kesällä Baana on välillä todella ahdas”, Pasanen kertoo.

Kesäisin Baanan laskuriin kilahtaa jopa 7 000 pyörämatkaa vuorokaudessa, kun talvella matkat ovat noin tuhannen luokkaa. Talvipyöräily on kuitenkin Pasasen mukaan lisääntynyt paljon ja pyöräilyn suosion kasvua nähdään myös talvisin.

”Olemme lisäksi priorisoineet Baanalle tällaisen harjasuolatun reitin, jotta se pysyisi sulana koko talven”, hän kertoo.