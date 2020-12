Lääketiede

Väitöskirjan mukaan viikonloppuilmiö näkyy kuolleisuuden lisäksi potilaille koituvina jälkihaittoina.

Potilailla, jotka tulevat Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) sairaaloihin viikonloppuna, on suurempi kuolleisuus kuin arkipäivänä sisäänkirjautuneilla. Tämä käy ilmi Morag Tolvin Helsingin yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa tarkastetusta väitöskirjasta.

Havainto ei kuitenkaan koske vain Husin sairaaloita. Niin kutsuttu viikonloppuilmiö on kansainvälisesti tunnettu.

Husissa korva-, nenä- ja kurkkutautien erikoislääkärinä työskentelevän Tolvin väitöksen pohjana olleessa tutkimuksessa tarkasteltiin sairaalakuolleisuuden ja sairaalasta kotiuttamisen jälkeisten ensimmäisten 30 vuorokauden aikaista potilaiden kuolleisuuden vaihtelua heidän sairaalaan kirjautumispäivänsä mukaan.

”Viikonloppuilmiöstä on aiemmin tehty kaksi tutkimusta Suomessa. Yksi maanlaajuisesti tehohoitopotilailla ja toinen Helsingin yliopistollisen sairaalan aivoinfarktiyksikössä. Hus on edelläkävijä selvittämässä potilasturvallisuuteen ja laatuun liittyviä asioita”, Morag Tolvi kertoo.

Väitöskirjan pohjamateriaalina oli Husin alueella vuosina 2000–2013 tehty tutkimus, joka perustui lähes kahden miljoonan osastohoidossa olleiden potilaiden tietoihin. Osa heistä oli tullut päivystykseen kiireellisinä potilaina, osa lähetteiden perusteella kutsuttuina eli kiireettöminä.

Jos viikonloppuisin sairaalaan tulevat kuolisivat samalla todennäköisyydellä kuin viikolla tulleet, Husin pääsairaaloissa olisi tapahtunut vuosina 2000–2013 yli 3 700 kuolemaa vähemmän. Nämä ”estettävissä oleviksi” kuolemiksi kutsutut kuolemat voivat siis mahdollisesti liittyä viikonloppuilmiöön.

Mistä ilmiö johtuu?

”Sitä ei tiedetä. Maailmalla on pohdiskeltu erilaisia syitä, mutta mitään varmaa syytä ei ole löydetty. Tuskin se johtuu yhdestä ainoasta syystä, vaan ilmiöllä on monta tekijää”, Tolvi sanoo.

Tolvi on mukana Husin potilasturvallisuuden ja laadun tutkimusryhmässä. Ryhmää veti pitkään Husin diagnostiikkajohtaja ja Helsingin yliopiston terveysoikeuden professori Lasse Lehtonen ennen siirtymistään nykyiseen tehtäväänsä 2018.

Hän oli myös Morag Tolvin väitöskirjan yhtenä ohjaajana ja valvojana.

”Tämä on aito ongelma”, Lehtonen sanoo.

Lehtonen mainitsee viikonloppuilmiön mahdollisiksi syiksi ”kokonaisresurssin ja osaamisresurssin”. Yksinkertaistetusti ne tarkoittavat viikonlopun henkilökunnan ja sen kokeneisuuden määrää.

”Kokeneet erikoislääkärit tekevät päivystyksiä pääosin arkisin. Se tarkoittaa, että etulinjaan päivystykseen asetetaan viikonloppuisin kokemattomampia, vasta erikoistuvia lääkäreitä. Heidän eteensä saattavat tulla monet vaativat asiat”, Lehtonen sanoo.

”Leikkaustyö on tiimityötä. Viikonloppuisin joukot ovat sekaisin. Hoitohenkilökunta on ehkä kerätty eri puolilta, jotka eivät normaalisti työskentele yhdessä. Yhteistoiminnassa saattaa tulla haasteita.”

Entä se kokonaisresursointi? Se tarkoittaa Lehtosen mukaan yksinkertaisesti sitä, että vaikka sairaala toimii 24 tuntia seitsemänä päivänä viikossa, viikonloppuisin paikalla on vähemmän henkilökuntaa.

”Silloin voi näkyä henkilökunnan kyky reagoida nopeasti tilanteeseen.”

Kuolleisuuden lisäksi Tolvi tutki potilaille aiheutuneita päiväkirurgian toimenpiteiden jälkeisiä haittoja 30 vuorokauden sisällä toimenpiteen jälkeen. Näitä voivat olla esimerkiksi leikkausalueen verenvuoto, oksentelu ja pahoinvointi.

Tutkittavat olivat olleet korva-, nenä-, ja kurkkusairauksien, ortopedian tai käsikirurgian päiväkirurgiapotilaina Husissa tammi–maaliskuussa 2015. Käytössä olivat alan tutkimuksen yleiset indikaattorit eli osastolle jääminen tai paluu osastolle kotiuttamisen jälkeen.

Toimenpide sopii päiväkirurgiseksi, jos alle kolme prosenttia potilaista joutuu toimenpiteen jälkeen jäämään osastolle, väitöskirjassa kerrotaan. Mikäli potilas ei kotiudu suunnitellusti toimenpiteen jälkeen, vaan joutuu jäämään osastolle, potilaan valinta päiväkirurgiseen toimintaan katsotaan epäonnistuneeksi.

Tolvin väitöskirjatutkimuksen mukaan korva-, nenä- kurkkutautien potilaista jäi toimenpiteen jälkeen osastolle kaksi prosenttia, ja 1,4 prosenttia palasi kotiuttamisensa jälkeen sairaalaan. Ortopedian ja käsikirurgian potilaista 0,7 prosenttia jäi osastolle, ja 1,1 prosenttia heistä joutui palaamaan sairaalaan.

Tutkitut olivat Helsingin yliopistollisen sairaalan Korvaklinikan ja Herttoniemen sairaalan päiväkirurgisten yksikköjen leikkauspotilaita.

”Erikoisaloja ei voi verrata toisiinsa, koska toimenpiteet ovat keskenään niin erilaisia. Kolmen prosentin raja alittui kaikilla tutkituilla aloilla reilusti”, Tolvi toteaa.

Väitöskirja Viikonloppuilmiö ja jatkohoidon tarpeet Husin sairaaloissa – Potilasturvallisuus erikoissairaanhoidossa (The Weekend Effect and Readmissions in the Helsinki and Uusimaa Hospital District – Patient Safety in Secondary and Tertiary Health Care) tarkastettiin marraskuussa.

Tolvin mukaan hänen väitöskirjansa tarkoituksena oli selvittää potilasturvallisuutta Suomen suurimmassa sairaanhoitopiirissä eli Husissa. Tutkimalla syitä, jotka ovat johtaneet potilaiden kotiuttamisen jälkeiseen paluuseen sairaalahoitoon, voidaan selvittää, onko päiväkirurgia laadukasta.

”Samalla voidaan pyrkiä löytämään ne potilasryhmät, joiden hoidon turvallisuutta voisi vielä parantaa”, Morag Tolvi kirjoittaa väitöskirjansa asiasisällön ja tarkoituksen tiivistävässä alkuluvussa.

Husin potilasturvallisuuden ja laadun tutkimusryhmä perustettiin vuonna 2010 sosiaali- ja terveysministeriön (STM) julkistettua ensimmäisen potilasturvallisuusstrategiansa vuonna 2009. Hus alkoi sen pohjalta parantaa potilasturvallisuuttaan. Ryhmä on koostumukseltaan moniammatillinen, ja siinä on mukana muun muassa Helsingin yliopistollisen keskussairaalan (Hyks) eri toimialueiden laatupäälliköitä, Lehtonen kertoo.

Potilasturvallisuustyö on Husin johtajaylilääkärin alaista toimintaa. Ryhmä raportoi myös Husin johtoryhmälle, ja lisäksi potilasturvallisuusraportti esitellään vuosittain Husin hallitukselle.

”Työssä on kyse toimintojen jatkuvasta parantamisesta. Terveydenhuollossa on paradoksi, että mitä enemmän vaaratapahtumia raportoidaan, sitä parempi on toimintayksikön potilasturvallisuuskulttuuri”, Lehtonen sanoo.

Maailmalla sairaalapotilaista kuolee 5–10 prosenttia. 95–98 prosenttia kuolemista johtuu sairauksien luonnollisesta kulusta. Tolvin väitöskirjan pohjana olleen tutkimuksen mukaan sairaalassa kuolleiden ja 30 vuorokauden kuluessa kotiutumisesta kuolleiden osuus Husissa osastohoidossa olleista oli 3,2 prosenttia.

”Ei-luonnollisia” kuolemia ovat niin kutsutut iatrogeeniset eli hoidosta johtuvat kuolemantapaukset. Potilas saattaa kuolla leikkauksen seurauksena taikka syövän hoitoon annetun solusalpaajahoidon seurauksena.

”Nämä ovat usein niin sanottuja väistämättömiä komplikaatioita, eli ne eivät ole hoidon virheitä, mutta eivät myöskään ’luonnollisia’ kuolemia”, Lehtonen sanoo.

Viikonloppuilmiö esiintyy Morag Tolvin väitöskirjan mukaan monella erikoisalalla, ja se näkyy kuolleisuuden lisäksi potilaille koituvina haittoina. Ilmiö esiintyy sekä päivystykseen tulevilla potilailla että elektiivisillä eli kutsun perusteella hoitoon tulevilla potilailla.

”On tarpeellista rajoittaa elektiivisiä toimenpiteitä viikonloppuisin ja potilasvalintakriteereitä olisi hyödyllistä tarkentaa”, Tolvi kirjoittaa väitöksessään.

Tutkimuksen mukaan ortopedian ja käsikirurgian päiväkirurgisten toimenpiteiden jälkeisten suunnittelemattomien päivystyskäyntien ja osastolle paluun riskiä nostivat naissukupuoli, vahvojen kipulääkkeiden määrä ja pahoinvointilääkkeen tarve. Yleisimmät syyt olivat leikkausalueen tulehdus sekä pahoinvointi tai oksentelu.

”Hus on osaltaan pyrkinyt kannustamaan vaaratilanteiden raportointiin eli siinä mielessä potilasturvallisuuskulttuuri on kehittynyt. Toimenpiteiden myötä myös jotkut ongelmat ovat korjautuneet. Esimerkiksi lääkitysvirheet ja potilaiden tunnistamiseen liittyvät vaaratilanteet ovat vähentyneet”, sanoo diagnostiikkajohtaja Lasse Lehtonen.