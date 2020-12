Helsingin pormestari Vapaavuori ennakoi tiukkojen koronarajoitusten jatkuvan myös 10. tammikuuta jälkeen: ”Meillä on riski piilevistä tartunnoista”

Pääkaupunkiseudun koronatilannetta koordinoiva ryhmä arvioi tilannetta ensi tiistaina. Jan Vapaavuoren mukaan tautiluvut ovat edelleen liian korkeita rajoitusten purkamiseen.

Tiukimmat mahdolliset koronarajoitukset ovat jatkumassa pääkaupunkiseudulla myös 10. tammikuuta jälkeen. Näin ennakoi Helsingin pormestari Jan Vapaavuori (kok) vaikka korostaa samalla, että kokonaistilannetta arvioidaan yhdessä pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmässä tiistaina 5. tammikuuta.

Merkittävimmät kuntien päätäntävallassa olevat rajoitukset ovat julkisissa sisätiloissa tapahtuvan harrastamisen lopettaminen, toisen asteen koulutuksen toimiminen etäopetuksena, korkeintaan kymmenen hengen tilaisuuksien salliminen ja julkisten tilojen sulkeminen pääosin.

Lisäksi pääkaupunkiseudun kunnat suosittavat laajaa kasvomaskin käyttöä sekä yksityisten liikuntapaikkojen sulkemista. Nykyiset rajoitukset ovat voimassa 10. tammikuuta asti.

Keskiviikkona kaikki pääkaupunkiseudun suurten kaupunkien uusien tartuntojen määrät näyttivät olevan laskussa. Viimeisen kahden viikon aikana tartuntoja oli ilmennyt Helsingissä 1 098 (sitä edeltäneenä kahtena viikkona 1 678), Vantaalla 525 (625) ja Espoossa 317 (469).

Vapaavuori tarkistaa esimerkiksi taudin ilmaantuvuusluvun Helsingissä: se on laskenut 270:stä 170:een.

Silti on Vapaavuoren alustavan arvion mukaan selvää, että rajoituksia jatketaan.

Joulun ja uudenvuoden pyhien takia Vapaavuori arvioi tämänhetkisissä tiedoissa olevan tavallista suurempaa epävarmuutta. Siksi useita koronaviruksen aiheuttamaan covid-19-tautiin liittyviä lukuja on arvioitava tarkasti ensi viikon alussa.

”Nyt on ollut alhaisempia tartuntalukuja mutta toisaalta pyhinä on tehty vähemmän testejä. Siksi meillä on riski piilevistä tartunnoista”, Vapaavuori sanoo.

Hän luettelee olennaisia seurattavia lukuja: tartuntojen määrät, sairaala- ja tehohoitoa tarvitsevien määrä, kuinka monta prosenttia testatuista osoittautuu positiivisiksi.

Ja lisäksi se, pysyykö tartuntaketjujen jäljitys ajantasaisena. Uutena seurattavana asiana on Britanniassa laajasti esiin tullut koronaviruksen uusi muunnos.

”Ei ole vielä tietoa, miten se vaikuttaa kokonaistilanteeseen”, Vapaavuori sanoo.

”Vaikka trendi on ollut laskeva, luvuissa ollaan silti vielä selvästi liian korkealla tasolla.”

Suurin paine rajoitusten höllentämiseen näyttää olevan lasten harrastuksissa. Tällä haavaa kuntien ylläpitämät harrastustilat ovat poissa käytöstä. Se on Vapaavuoren mukaan kirvoittanut paljon vastalauseita.

”Ymmärrän, miksi siihen kohdistuu kritiikkiä. Miksi suljetaan lasten käyttämiä julkisia liikuntatiloja samaan aikaan, kun maksukykyiset aikuiset voivat käydä salilla ja kauppakeskuksissa?”

Kahtiajakoisen tilanteen taustalla on tartuntatautilain muutosten keskeneräisyys. Lainsäädäntötilanne on Vapaavuoren luonnehdinnan mukaan ”epätyydyttävässä” tilassa. Käytännössä kunnilla ei siis ole nykyisen tartuntatautilain perusteella valtaa määrätä yritysten toimintaa keskeytettäväksi.

Kuntien valtuudet rajoituksiin voisivat Vapaavuoren mukaan laajeta lainmuutoksen jälkeen helmi-maaliskuussa.

Joulunalusviikolla Suomen hallitus siirsi alueviranomaisille lisää vastuuta myös valtakunnallisen virustilanteen huomioimisesta. Uudessa suunnitelmassa alueita kehotetaan myös ennakoimaan tilannetta, jotta tartuntojen leviäminen saataisiin estettyä.

Vapaavuori tulkitsee hallituksen tuoreen ohjeistuksen suuntautuvan pääosin muualla kuin pääkaupunkiseudulle. Helsingissä ja sen lähikaupungeissa on Vapaavuoren mukaan jo marraskuusta ollut käytössä kaikki pahimman eli leviämisvaiheen edellyttämät rajoitukset – lukuun ottamatta peruskoulujen siirtymistä etäopetukseen.

Siihen ei Vapaavuoren mukaan edelleenkään olisi pääkaupunkiseudulla riittäviä perusteita, ellei tilanne sitten heikkenisi olennaisesti.

”Ohjeissa ei ole mitään oleellista pääkaupunkiseudun kannalta. Täällä on jo maksimaaliset rajoitukset käytössä.”