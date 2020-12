Malmin lentokenttä

Asian käsittelyyn ottava kihlakunnanvouti palaa lomalta 7. tammikuuta, lähettää vireilletuloilmoituksen ja kuulee osapuolia.

Malmin lentokentän häätöprosessi käynnistyy varsinaisesti noin viikon päästä, kun kihlakunnanvouti palaa lomaltaan.

Keskiviikkona HS uutisoi, että ilmailijoiden häädölle ei ole mitään estettä ja että Ulosottolaitos häätää Malmin lentokenttäyhdistyksen alivuokralaisineen alueelta. Lentokenttäyhdistyksen on siis häädön uhalla jätettävä kyseinen vajaan 40 hehtaarin alue kaupungin hallintaan.

23. joulukuuta Helsingin käräjäoikeus tuomitsi ilmailutoiminnasta vastanneen Malmin lentokenttäyhdistyksen vapauttamaan kenttäalueen maanomistajalle Helsingin kaupungille. Kaupunki haki samana päivänä yhdistyksen häätämistä ulosottoviranomaiselta, ja nyt hakemus on vireillä Ulosottolaitoksessa.

Yhdistys haki Helsingin hovioikeudelta käräjäoikeuden tuomion täytäntöönpanon kieltämistä, mutta hovioikeus hylkäsi pyynnön maanantaina. Yhdistys voi hakea hovioikeudelta lupaa jatkaa asiaa oikeusteitse, mutta nyt käynnistyvään häätöön se ei vaikuta.

Miten häätöprosessi sitten etenee?

Tarkkoja yksityiskohtia Malmin lentokentän tapauksesta ei vielä tiedetä, sillä käsittelyjärjestyksestä, aikatauluista ja käytännön häätötoimista päättävät toimitusmiehet eli kihlakunnanvouti ja ulosottoylitarkastaja.

Lomilta palattuaan vouti aloittaa häädön valmisteluvaiheen ja lähettää lentokenttäyhdistykselle vireilletuloilmoituksen, jossa on muuttokehotus, muuttopäivä ja häädön uhka. Sekä kaupunkia että lentokenttäyhdistystä kuullaan, ja neuvottelut aloitetaan, kertoo kihlakunnanvouti Ilkka Stenius Etelä-Suomen laajan täytäntöönpanon toimintayksikön johtavan kihlakunnan voudin sijainen Ulosottolaitoksesta.

”Lähtökohtana on aina se, että osapuolille löytyy sovinnollinen ratkaisu. Jos vapaaehtoista muuttoa ei tapahdu, ulosottomies joutuu suorittamaan häädön”, Stenius kertoo järjestelyistä.

Siitä, miten ja milloin häätö Malmin tapauksessa käytännössä tapahtuisi tai mihin esimerkiksi koneet ja muu omaisuus vietäisiin, ei ole vielä tietoa. Sen päättävät vouti ja ulosottoylitarkastaja aikanaan, mikäli sopua kaupungin ja yhdistyksen välille ei synny.

Joka tapauksessa ulosottomiehellä on ulosottokaaren mukaan oikeus poistaa alueelta häädettävät ja omaisuus, mikäli yhdistys ei itse suostu poistumaan ja jollei häädölle ole laillista estettä. Laillinen este voisi olla esimerkiksi se, jos kaupunki peruisi häätöhakemuksensa.

Häätö koskee Malmin lentokentän tapauksessa lentokenttäyhdistyksen lisäksi niitä, jotka johtavat alueellaolemisoikeutensa Malmin lentokenttäyhdistys ry:hyn eli jotka ovat esimerkiksi sen alivuokralaisia.

”Alueella on varmasti monenlaista toimijaa ja konetta. Jos tilanne johtaa häätöön, sitten pitää katsoa, mitä siellä on. Jos näin pitkälle mennään, toimitusmies päättää strategiasta”, Stenius sanoo.

Häädön aikataulu ei ole vielä selvillä, mutta se tiedetään, että häätö on ulosottokaaren mukaan toimitettava neljän kuukauden kuluessa asian vireilletulosta, elleivät esimerkiksi koronavirusepidemia tai rajoitustoimet anna erityisen painavia syitä lykätä takarajaa. Tavallisesti muuttopäivä määrätään toteutettavaksi kahdessa viikossa muuttokehotuksen vastaanottamisesta, mutta Malmin tapauksessa tämä ei ole realistista.

Määrättyä muuttopäivää voidaan Steniuksen mukaan myös lykätä, jollei siitä aiheudu hakijalle ”tuntuvaa haittaa”. Kaupungin suostumuksella häätöä voidaan lykätä enintään 12 kuukautta vireilletulosta. Ulosottomies päättää lopulta mahdollisesta lykkäyksestä.

Kihlakunnanvouti Stenius kuvailee Malmin häätötapausta poikkeukselliseksi ja laajavaikutteiseksi.

”Eihän tämmöistä vastaavaa tapausta ole aikaisemmin ollut. Sehän on huomattavan iso alue, ja siellä on monenlaista toimijaa, jolloin pitää selvittää, ketkä johtavat oikeutensa häädettävään ja niin edelleen”, Stenius kertoo.

Lentotoiminta on jatkunut Malmilla käräjäoikeuden päätöksen jälkeenkin. Malmin lentoaseman ystävien puheenjohtaja Timo Hyvönen kertoi tiistaina HS:lle, että kentän puolustajat aikovat jatkaa lentotoimintaa, kunnes käräjäoikeuden päätös saa lainvoiman.

Helsingin kaupunki taas on kertonut jatkavansa alueen suunnittelua ja valmistelevansa alueen rakentamisen aloitusta ja väliaikaista käyttöä. Rakentamisen lentokentällä ja sen ympäristössä on tarkoitus alkaa 2020-luvulla. Suunnitteilla on seuraavien 30 vuoden aikana 13 000 asunnon ja 25 000 asukkaan lähiö.