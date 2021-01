Tänä vuonna Helsingissä on suojatiellä tai pyörätien jatkeella tapahtuneissa liikenneonnettomuuksissa kuollut kaksi jalankulkijaa ja kaksi pyöräilijää, selviää poliisin tilastosta. Onnettomuuksien kokonaismäärä on kuitenkin selvästi vähentynyt.

Helsingin poliisi julkaisi maanantaina videon vaarallisesta tilanteesta, jossa Pohjoisesplanadilla ajaneen henkilöauton kuljettaja ei pysäyttänyt autoaan suojatien eteen, vaikka viereisen kaistan auto oli näin tehnyt.

Tätä liikennesääntöä rikotaan Helsingissä edelleen säännöllisesti. Se voi olla hyvin vaarallista varsinkin tilanteissa, joissa ajoneuvon nopeus on suuri, kertoo poliisin liikenneturvallisuuskeskuksen johtaja Dennis Pasterstein.

Normaali sanktio kyseisestä rikkeestä on hänen mukaansa 14 päiväsakkoa, mutta kaikki tapaukset eivät tule poliisin tietoon. Pohjoisesplanadin suojatievalvonnassa sakotettiin maanantaina yhteensä kolmea autoilijaa.

”Jos auto pysähtyy suojatien eteen antaen tilaa vaikkapa lapselle, joka lähtee innoissaan ylittämään tietä, saattaa viereiseltä kaistalta tullakin yllättäen auto eteen ja seuraukset voivat olla vakavat”, Pasterstein sanoo.

Lapset ovat tilanteissa jopa aikuisia suuremmassa vaarassa, koska he jäävät pienen kokonsa vuoksi helposti toisen auton taakse piiloon.

HS kertoi marraskuussa, että samanlaiseen vaaratilanteeseen helposti johtava ”giljotiiniparkkeeraus” on yleistynyt uuden tieliikennelain käyttöönoton myötä.

Pasterstein ei usko rikkeiden johtuvan siitä, ettei lainsäädäntöä tunnettaisi kunnolla. Hänen mukaansa sääntö saattaa kuitenkin toisinaan unohtua esimerkiksi vieraassa liikenneympäristössä, huonossa valaistuksessa tai ruuhka-aikaan.

”Jos esimerkiksi ruuhkaliikenteessä keskittyy puhelimen näpräämiseen, voi jossain välissä oleva suojatie jäädä kokonaan huomaamatta.”

Suojatien liikennesäännöistä on Pastersteinin mukaan kuitenkin puhuttu paljon viime vuosina ja niitä noudatetaan nykyään liikenteessä selvästi aiempaa paremmin.

Myös Helsingin poliisin jakamassa videossa auto liukuu hänen mukaansa onneksi suhteellisen hitaasti suojatien ohi, vaikka sen olisikin kuulunut pysähtyä kunnolla.

”Aika harvoin enää sellaisia tilanteita näkee, että joku pysähtyy suojatien eteen ja toinen paahtaa täysiä ohi.”

Suurten nopeuksien lisäksi eniten vaaranpaikkoja aiheuttavat Pastersteinin mukaan valo-ohjaamattomat suojatiet, joissa on useita kaistoja samaan suuntaan. Ne ovat haastavia paikkoja paitsi jalankulkijalle myös autoilijalle.

”Jos jalankulkija odottaa suojatien ylittämistä, hänelle kuuluu totta kai antaa tietä. Mutta autoilijan pitäisi samalla yrittää pikkaisen katsoa, että naapurikaistankin auto tajuaisi tilanteen”, hän sanoo.

”Siinä voi tahtomattaan tehdä kävelijälle ansan, jos pysähtyy ja toinen auto tulee kovaa vauhtia vieressä.”

Helsingin kaupunki on Pastersteinin mukaan kartoittanut vaarallisia suojateitä laajemmin ja pohtii ratkaisuja niiden kehittämiseksi. Vastaavia paikkoja tullaan poistamaan ainakin Koskelantieltä, ja Mannerheimintieltä Tykistönkadun kohdalta sellainen on jo poistunut.

Tänä vuonna Helsingissä on suojatiellä tai pyörätien jatkeella tapahtuneissa liikenneonnettomuuksissa poliisin tilaston mukaan kuollut kaksi jalankulkijaa ja kaksi pyöräilijää. Kahtena aiempana vuonna vastaavissa onnettomuuksissa ei kuollut yhtäkään ihmistä.

Vaikka kuolleiden määrä on lisääntynyt hieman, pitää Pasterstein kuitenkin kehitystä oikean suuntaisena, sillä onnettomuuksien kokonaismäärä on selvästi vähentynyt. Vuoden 2020 tammi–marraskuussa on Helsingissä annettu myös huomattavasti vähemmän sakkoja suojatierikkeistä aiempiin vuosiin verrattuna.

Tätä voi Pastersteinin mukaan selittää esimerkiksi se, että suojatiesääntöjä saatetaan nykyään noudattaa aiempaa paremmin ja kevyt liikenne otetaan paremmin huomioon.

Tilanteeseen on osaltaan vaikuttanut myös koronavirusepidemia, jonka myötä liikennemäärät ovat Helsingissäkin vähentyneet parhaimmillaan jopa kymmeniä prosentteja. Näin ollen ruuhkiakin on kenties ollut vähemmän eikä Helsingin poliisin jakaman videon kaltaisia tilanteita ole päässyt syntymään, Pasterstein arvelee.

Epidemia on toisaalta vienyt poliisin resursseja muualle ja vähentänyt liikennevalvontaa sekä suurempia massapuhallutuksia ja ratsioita, mikä saattaa vääristää tilastoja.

”Esimerkiksi keväällä valvonta väheni muutaman viikon ajalta merkittävästi, kun kaikki liikenevät voimavarat olivat valvomassa Uudenmaan sulkua”, Pasterstein kertoo.