Varsinaisesta Pietarin lumitykki-ilmiöstä puhuminen on vielä ennenaikaista, varoittaa Ilmatieteenlaitos.

Suomeen alkaa alkuviikosta virrata kylmempiä ilmavirtoja idästä. Samaan aikaan Suomen säähän vaikuttaa korkeapaine, joka tarkoittaa kuivaa ja kylmää säätä.

Se tarkoittaa, että pakkanen saavuttaa vihdoin kunnolla myös Etelä-Suomen Helsinkiä myöten.

Lumentulo voi pakkasista huolimatta olla epävarmaa tai lumikuurot voivat jäädä hyvin paikalliseksi, huomauttaa Ilmatieteenlaitoksen päivystävä meteorologi Anniina Valtonen.

Hän ei vielä lähtisi lupailemaan Suomeen ”Pietarin lumitykki” -ilmiötä, jolla tarkoitetaan pitkäaikaista lumentuloa idästä saapuvan kylmän ilman ja Suomenlahden yllä vaikuttavan kosteuden seurauksena.

Foreca ennustaa omassa blogissaan kylmää rintamaa koko Eurooppaan. Luvassa voi olla koko Suomeen pakkastalvi ja paljon lunta, Foreca ennustaa.

Forecan kuvaileman ilmiö, jonka seurauksena pakkastalvi ja lumisateet voivat joskus alkaa, ei Valtosen mukaan ole poikkeuksellinen.

”Nyt on meneillään joka talvi tapahtuva ilmiö. Polaaripyörre on hajoamassa ja sen vuoksi itäistä kylmää ilmaa pääsee Siperiasta Suomeen. Niin kauan kuin Suomenlahti tai muut vesistöt ovat auki, eivät siis jäässä, voi syntyä lumisateita.”

Pakkasia on luvassa Etelä-Suomeen asti mahdollisesti maanantaina ja tiistaina.

Myös lumisateet ovat mahdollisia, mutta niiden laajuutta on vielä liian varhaista arvioida, sanoo Valtonen. Hänen mukaansa on liian varhaista arvioida, onko Etelä-Suomen osalta alkamassa pitkä ja luminen pakkastalvi.

”Lumisateet voivat olla hyvin paikallisia. On myös vielä tässä vaiheessa hyvin epävarmaa, että niitä saadaan. Pakkaspäiviä olisivat nyt maanantai ja tiistai, mutta siitä eteenpäin on vaikeampi ennustaa. Korkeapaine on toki tavallisesti hidasliikkeinen”, Valtonen sanoo.

Pakkanen voi siis jäädä eteläänkin vielä maanantain ja tiistain jälkeen.

Vielä perjantaina uudenvuodenpäivänä on luvassa lumisateita ja pakkasta pohjoiseen Suomeen, etelässä voi varautua vielä räntä- ja vesisateisiin. Sään odotetaan kylmenevän hiljalleen koko maassa perjantain ja lauantain välisen yön jälkeen.