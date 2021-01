Mäntsälän lentokenttä sai ympäristöluvan joulukuussa. Mahdollisen lentokenttätoiminnan aloittamiseen voi silti mennä vielä vuosia.

Malmin lentokentän toimijoita uhkaa pian todennäköisesti häätö.

Malmilla toimivat yrittäjät ja harrastajat eivät ole luopuneet kentästä ja poistuneet alueelta, vaikka Helsingin kaupunki irtisanoi toimijoiden vuokrasopimuksen jo vuonna 2019. Osasyy lienee se, että alueen toimijoiden on vaikea siirtyä mihinkään.

Vaihtoehtoja Malmin toimijoille on Uudellamaalla vain vähän, sillä useimmat kentät ovat liian pieniä tai sijaitsevat melko kaukana.

Osa käyttäjistä onkin tähyillyt jo Mäntsälään, jonne on jo muutaman vuoden ajan ollut suunnitteilla lentokenttä helikopteritoiminnalle ja harrastajille. Voisiko Mäntsälän uudesta kentästä löytyä pelastus Malmin toiminnalle?

Ainakin sijaintinsa puolesta kenttä voisi sopia toimijoille, sillä se sijaitsee noin reilun 50 kilometrin päässä Malmilta, huomattavasti lähempänä siis kuin monet muut vaihtoehdot.

Mäntsälän kentässä on kuitenkin omat haasteensa. Yksi niistä on se, että kenttä ei ole vielä valmis. Sitä ei vielä edes rakenneta. Kenttää varten kaavailtu alue on kuitenkin jo raivattu puilta Mäntsälän Hirvihaarassa.

Hirvihaarasta on kaadettu jo metsää lentokenttää varten.­

Mäntsälän kenttää puuhaavat Mäntsälä Aeron Janne Kuulasvuo ja Eero Kiiskinen vastasivat sähköpostitse muutamiin HS:n kysymyksiin.

Heidän mukaansa kentästä on tullut jo paljon kyselyitä lentokouluista, alan harrastajilta ja tapahtumajärjestäjiltä. Kiiskinen ja Kuulasvuo uskovat, että kentällä olisi hyvät mahdollisuudet esimerkiksi kiihdytysharjoitteluun, ajoharjoitteluun ja testaamiseen.

Mäntsälän kenttä sai äskettäin joulukuussa ympäristöluvan. Kenttähankkeesta saatetaan kuitenkin vielä tehdä hallinto-oikeuteen valitus, sillä hanke on otettu ristiriitaisin tuntein vastaan alueella.

Osa alueen asukkaista pelkää kentällä käytettävän ylijäämäbetonin olevan ympäristölle ja pohjavesille haitallista.

Lisäksi alue on melko lähellä Mustanmetsän Natura-aluetta, jonka metsäiset yhteydet ovat jo kentän raivaamisen myötä Metsähallituksen lausunnon mukaan katkenneet.

Valitus viivästyttäisi rakentamista.

Mäntsälän lentokentän työmaa.­

Mäntsälän kenttä ei edes toteutuessaan välttämättä ole Malmin toimijoiden pelastus.

Kaavailtu lentotoiminta jäänee toteutuessaan Mäntsälässä kauas Malmin kentän toiminnasta. Mäntsälässä voisi olla Gle Oy:n arvion mukaan noin 12 000 lentoa vuodessa ja lisäksi helikopteritoiminta. Malmilla on jo pelkästään lentokoulutukseen liittyen noin 30 000 lentoa vuodessa. Lisäksi harrastustoimintaan liittyviä lentoja on noin 4 000–8 000 vuodessa.

Kuulasvuo ja Kiiskinen ilmoittavat sähköpostissaan, että pitävät kysymystä Malmin toimijoiden mahdollisesta siirtymisestä Mäntsälään ”absurdina”, sillä Mäntsälän kenttä ei ole vielä vuosiin toiminnassa.

Mäntsälän kentälle olisi nykyisten suunnitelmien mukaan tulossa ainakin lentokonehalli tai mahdollisesti useita, tankkauspiste sekä mahdollisesti huoltoasema, kahvila, henkilöauto- ja rekkaparkki, kiihdytysrata, tapahtumakenttä, ilmailuun ja moottoriurheiluun liittyviä harrastustiloja sekä hakelämpölaitos.

Tienvarsikyltti mainostaa tulevaa kenttää.­