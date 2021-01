Main ContentPlaceholder

Helsinkiläinen Wendy Kasongo, 17, käyttää kuukaudessa jopa 2 000 euroa vaatteisiin – Muodin toiminta­logiikalle tapahtui jotain, ja se tulee kalliiksi myös helsinkiläis­nuorille

Yhä nuoremmat tietävät, mikä muotibisneksessä on kuumaa. Ja se, mikä on kuumaa, on usein myös erittäin kallista.

Helsinkiläisille Shafi Ahmedille (vas.), Abra Bakkalille, Wendy Kasongolle ja Kieran Richardsonille kelpaavien talvitakkien lista on lyhyt: Canada Goose ja Moncler.­

Harmaat verkkarihousut, nyrkinkokoinen timanttinen sormus ja musta päällystakki, jonka rinnassa juoksee valtavilla kirjaimilla teksti ”Valentino”. Helsinkiläisen ostoskeskus Puhoksen katolla seisova Abra Bakkali, 19, hymyilee vienosti. Pelkästään hänen takkinsa hinta on 1 700 euroa.