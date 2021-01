Espoo ja Vantaa ovat hyvin samanlaisia kaupunkeja. Niitä kuitenkin erottaa yksi ratkaiseva piirre, joka on tehnyt toisesta korkeakoulutettujen ja hyvätuloisten asuinalueen.

Miksi Vantaalla on selvästi edullisemmat asunnot kuin Espoossa?

Espoossa asunnot maksavat tuntuvasti enemmän kuin Vantaalla, tehtiinpä vertailua miten tahansa. Espoon kalleimpien asuntoalueiden keskimääräiset neliöhinnat ovat noin tuhat euroa korkeammat kuin Vantaan kalleimpien asuntoalueiden vastaavat neliöhinnat, ilmenee Tilastokeskuksen viime vuoden tiedoista. Sama ero näkyy useiden kaupunginosien välillä.

Vantaalla viime vuoden keskimääräinen asunnon neliöhinta oli Tilastokeskuksen mukaan 2 661 euroa. Espoossa sama luku oli 3 410 euroa. Tilastoissa Espoon hinnoissa on mukana myös Kauniainen, mikä voi nostaa keskihintaa.

Yksiöiden keskimääräinen neliöhinta Espoossa oli 4 149 euroa, Vantaalla 3 357 euroa.

Vantaan kalleimpiin asuinalueisiin kuuluvat Tammisto ja Kirkonkylä-Veromäki olivat selvästi edullisempia asuinneliöiltään kuin Espoon kalleimmat asuinalueet Tapiola tai Westend.

Omakotitalovaltaisena tunnetun Tammiston keskimääräinen neliöhinta oli vuonna 2019 noin 3 969 euroa, Kirkonkylä-Veromäessä puolestaan asunnosta piti pulittaa keskimäärin 3 936 euroa neliöltä. Suunnilleen samoissa hinnoissa ovat Espoon puolella sellaiset asuinalueet kuin Leppävaara ja Saunalahti-Kattilalaakso.

Espoon kalleimmat asuinalueet ovat kuitenkin keskimäärin tuhat euroa kalliimpia neliöhinnoiltaan. Tapiolan Otsolahdessa keskimääräinen asunnon neliöhinta oli 4 980 euroa ja Tapiolassa 4 879 euroa.

Sama ilmiö ulottuu kuitenkin myös muille kuin kaikkein halutuimmille asuinalueille. Vantaan Koivukylästä on suunnilleen samanlainen junamatka Helsingin keskustaan kuin Espoon Keskuksesta.

Siitä huolimatta asuntojen neliöhinta on keskimäärin noin 700 euroa korkeampi Espoon keskuksessa. Asuinalueet ovat myös poikkeuksellisen hyvin keskenään vertailtavissa, sillä molemmilla alueilla on laajaa kerrostalotuotantoa 1970-luvulta alkaen. Molemmille asuinalueille on melko samankaltaiset joukkoliikenneyhteydet, ja niille rakennetaan säännöllisesti myös uudistuotantoa.

Ilmiö koskee myös kaupunkien pääasiassa ylläpitämää tonttitarjontaa. Keskimääräinen pientalotontin hinta on alhaisempi Vantaalla kuin Espoossa. Kuvassa omakotitaloja Tamminiementiellä Vantaan Tammistossa.­

Kaupungit ovat kuitenkin hyvin samankaltaisia: molemmat sijaitsevat lähellä Helsinkiä, molemmissa on yhtä kattavat joukkoliikenneyhteydet ja molemmista löytyy sekä kalliita pientaloalueita että vanhoja edullisia kerrostalolähiöitä. Kumpikaan kaupungeista ei myöskään ole rakenteeltaan urbaani kaupunki niin kuin Helsinki.

Kaupunkien suurin ero löytyykin maantieteellisistä ominaisuuksista – Espoossa on enemmän rakentamattomia luontoalueita: järviä, metsiä ja lisäksi vielä kymmenien kilometrien pituudelta merenrantaa.

Mutta voivatko erot luontoalueissa edes osittain selittää suurta hintaeroa?

Ei, sanoo kaupunkimaantieteen professori Mari Vaattovaara Helsingin yliopistosta. Selityksen ytimessä ovat hyvätuloiset asukkaat, heidän valintansa ja näiden valintojen seuraukset.

Espoolla on pitkä historia tietynlaisena kaupunkina, Vaattovaara sanoo.

”Espoo on pitkään ollut tunnettu pientalovaltaisena, luonnonläheisenä, rauhallisena ja pienen mittakaavan asuinalueena, ja se on houkutellut korkeasti koulutettuja asukkaita alueelle. Se maine on ollut myös erittäin hyvin paikkansa pitävä, tähän saakka.”

Espoon kehitys hyvin koulutettujen ja hyväpalkkaisten ihmisten pientalovaltaisena asuinalueena on ollut myös itseään ruokkiva kehä. Kun maine on kerran saavutettu, se on imenyt perässään lisää juuri tällaista väestöä. Lisäksi korkeasti koulutettua väkeä vetävät työpaikat ja Aalto yliopisto.

Aalto yliopiston opiskelijat helposti jäävät lähialueille eivätkä todennäköisesti yhtäkkiä muuta sankoin joukoin Itä-Helsinkiin tai Vantaalle. Lisäksi Keilaniemessä on alan työpaikkoja, Vaattovaara kertoo.

Tämä houkuttelee myös hyväpalkkaisten ja korkeasti koulutettujen asukkaiden kavereita, muita hyväpalkkaisia ja koulutettuja samoille asuinalueille.

”Vantaalta puuttuu tämä hyvä maine, ja koulutustaso on siellä siksi matalampi.”

Kyse on siis syvälle ihmisten mieliin juurtuneesta maineesta. Mielikuva näiden kuntien profiilista on niin vahva, että se pystyy ohjailemaan muuttoliikettä, vaikka toiselle puolelle kaupungin rajaa muuttaminen saattaisi säästää kymmeniä tuhansia euroja.

”Espoossa on maine, merenranta, Otaniemi, Keilaniemi ja sen työpaikat”, Vaattovaara tiivistää.

Espoon maine houkuttelee korkeakoulutettuja ja hyvätuloisia. Kuvassa kerrostaloja Kirstinharjussa Espoon Suvelassa.­

Tämän maineen turvin rakennettu asukaspohja hyvistä veronmaksajista saattaa kuitenkin olla murenemassa.

HS kertoi pari viikkoa sitten muuttoliikkeestä, joka näyttäisi nyt ajavan yhä enemmän asukkaita Espoosta muualle, myös Vantaalle.

Tämä voisi olla tuhannen taalan paikka Vantaalle, Vaattovaara sanoo.

”Vantaa onnistui Kartanonkoskessa, se on ihmisen kokoinen asuinalue. Vantaa voisi tehdä nyt pikkukylämäistä asuntorakentamista vanhan Porvoon hengessä.”

Vaattovaara onkin huolestunut Espoon kehityksestä.

”Vaikuttaa siltä, että siellä ei ole pitkään aikaan enää mietitty, mitä ihmiset haluavat ja onko se vastaus aina uusi kerrostalo. Nyt mittakaava on lähtenyt käsistä, ja se poikkeaa täysin siitä, mitä se on tähän saakka ollut.”

Vaattovaara kertoo katselleensa kauhulla, miten kaikki tontit täyttyvät massiivisista kerrostaloista. Espoo rakentaa nyt metroasemien läheisyyteen melko tehokkaita ja korkeita asuinkerrostaloja. Kauempana metroasemista rakentaminen muuttuu matalammaksi.

”On se aika erityistä, että uudet asuinalueet täyttyvät siellä nyt pienituloisesta väestöstä. Se ei ole minun mielestä voitto, ja jotain oltaisiin voitu tehdä toisinkin. Aiemmin Espoon uudet asuinalueet houkuttelivat ylimpiä tuloluokkia. ”

Asiaa voi katsoa myös toisesta kulmasta. Aluekehittämisen konsulttitoimisto MDI:ssä johtavana asiantuntijana työskentelevä Timo Aro kommentoi vieraskielisten ja pienituloisempien muuttoliikettä HS:lle joulukuussa.

”Pidän tätä kehitystä myös tervehdyttävänä. Kyllä muidenkin kuntien kuin Helsingin ja Vantaan pitää kantaa vastuuta, että huonompiosaisuus jakautuisi tasaisemmin.”

Vaattovaara kaipaisi lisää keskustelua ylipäätään rakentamisen tavasta pääkaupunkiseudulla.

”Kyllähän moninaista kaupunkia voi rakentaa myös samoilla tehokkuuksilla. Miksi me rakennamme tällaisia [korkeita kerrostaloja] sen sijaan, että kehittäisimme omaa identiteettiämme, tekisimme matalaa ja tiivistä ihmisen kokoisessa mittakaavassa?”

Vaattovaara pitää alueellisen eriarvoistumisen kannalta erittäin ratkaisevana rakentaa sellaisia asuinalueita, joita myös hyvätuloiset voivat valita.

”Näin jättimäisten talojen ympäristö vaatii myös jättimäistä infrastruktuuria ja ympäristön massiivista rakentamista. On kiinnostavaa nähdä, miltä nämä asuinalueet näyttävät 15 vuoden kuluttua. Erottuvatko ne silloin jotenkin vanhoista lähiöistä?”