Tunnuksia ostettiin kaikille 15 vyöhykkeelle viimevuotista enemmän, kasvu 7–18 prosenttia.

Asukaspysäköinnin vyöhyketunnusten kysyntä on vuoden aikana lisääntynyt Helsingissä eräillä alueilla rajusti. Esimerkiksi Hermanni–Vallila-vyöhykkeellä kasvua on 18 prosenttia. Seuraavaksi eniten kysyntä on kasvanut Kampin ja Alppiharju–Alppilan vyöhykkeillä, 17 prosenttia.

Kysynnän kasvu käy ilmi vyöhykeluvista vastaavan Helsingin kaupunkiympäristön toimialan asukas- ja yrityspalveluiden HS:n pyynnöstä tekemästä vertailusta. Siinä vertailtiin asukaspysäköintitunnusten määriä eri vyöhykkeillä vuosien 2019 marraskuussa ja 2020 marraskuussa.

Kysynnän eli myynnin kasvua on ollut vuodessa kaikilla vyöhykkeillä. Munkkivuori–Niemenmäki-vyöhykkeillä kasvua oli 14 prosenttia, ja Katajanokka–Suomenlinnan sekä Kruununhaan vyöhykkeillä 13 prosenttia.

Tunnetusti vuodet 2019 ja 2020 erottaa toisistaan näkyvimmin koronapandemia. Voiko tästä löytyä syy kysynnän kasvuun, siis siihen, että yksityisautoilu olisi lisääntynyt Helsingissä?

Määriä vertaillut tiimipäällikkö Rauno Lipsanen asukas- ja yrityspalveluista ei suoraan totea näin, mutta arvelee, että kahta marraskuuta vertaamalla mahdollisesta koronan vaikutuksesta saa parhaan kuvan.

”Määriin vaikuttavat kuukaudesta toiseen erilaiset kausivaihtelut, kuten esimerkiksi kesäautot. Eri vuosien saman kuukauden vertaamisesta saanee parhaiten koronan tuoman muutoksen esille”, Lipsanen sanoo HS:lle sähköpostitse.

Lipsasen esimies, asiakaspalvelupäällikkö Tarja Posti on samoilla linjoilla. Suoraa tulkintaa yksityisautoilun lisääntymisestä koronavirusaikana ei voi tehdä, mutta koronavuoden aikainen kasvu on tosiasia.

”Kysyntä vaihtelee aika ajoin muun muassa sen mukaan, paljonko kantakaupunkiin muuttaa ihmisiä ja paljonko kantakaupungista pois. Se, onko autoilu lisääntynyt ja mistä syystä, vaatisi tarkempaa analyysia”, Posti sanoo.

”Lievää kysynnän kasvua joka tapauksessa on [kuluneen vuosijakson aikana] nähtävissä. Ovatko ihmiset sitten saaneet korona-aikana autoilusta intoa, sitä en kuitenkaan lähtisi suoraan sanomaan.”

Helsingin kantakaupungissa ja sen laitamilla on yhteensä 15 pysäköinnin asukaspysäköintivyöhykettä. Järjestelmä luotiin 1980-luvulla tarpeeseen: kantakaupunki oli kaavoitettu aikana, jolloin autoja oli suhteellisen vähän, eikä pihoilla ollut enää tilaa.

Vyöhykkeiden ja tunnusten järjestelmä mahdollistaa kantakaupungin omien asukkaiden ja siellä työskentelevien pysäköinnin poiketen aikamääräisestä pysäköintimaksusta.

Kun helsinkiläinen on kirjoilla tietyllä vyöhykkeellä, kun hän viranomaistiedon (Traficom) mukaan omistaa auton tai on sen haltija ja hänellä on ajokortti, hänellä on oikeus pysäköintitunnukseen. Lisäksi tunnuksia myönnetään alueella toimiville yrityksille.

”Jokaisella ehdot täyttävällä on mahdollisuus saada pysäköinnin vyöhyketunnus”, Posti toteaa.

Asukkaiden vyöhyketunnusten määrä on viime vuosina vaihdellut 24 000:n ja 27 000:n välillä. Niiden lisäksi yrityksillä on ollut noin 3 000 tunnusta. Yhteensä pysäköintitunnuksia on siis lähes 30 000.

Koska myönnettyjen tunnusten määrällä ei ole kattoa, ajoittain ja paikoittain oikeus tunnukseen on Postin mukaan törmännyt pysäköintipaikkojen rajallisuuteen, ja kaupungille valitetaan tasaisin väliajoin, kun tunnus on maksettu mutta parkkipaikkaa ei löydy.

”Joissakin paikoissa se on ongelma. Paikkoja on vähemmän kuin kysyntää. Jossakin määrin kysyntää on säännöstelty hinnalla, jota on vuosittain nostettu”, Posti kertoo.

Aika ajoin pysäköintipaikkoja supistavat katutyöt, putki- ja kaapelityömaat tai julkisivuremontit, jotka vievät katutilaa. Ongelmallisimpia ovat runsaslumiset talvet. Sellaisina avuksi on otettu muun muassa toreja, ja yksityiset pysäköintiyritykset ovat tarjonneet tunnuksen haltijoille hallipaikkoja hiukan normaalia huokeammalla.

Viimeisimpiä vyöhykejärjestelmään liitettyjä alueita ovat Lauttasaari ja Munkkiniemi. Uusimmilla alueilla, kuten esimerkiksi Kalasatamassa tai Jätkäsaaressa, vyöhykejärjestelmää ei enää ole, vaan pysäköinti on ratkaistu jo asemakaavaa suunniteltaessa toisin.

”Esimerkiksi Herttoniemessä, Arabianrannassa tai Ruoholahdessa ei ole vyöhykejärjestelmää. Ruoholahdessa yksityiset pysäkointiyritykset tai taloyhtiöt tarjoavat halleja ja lämmitettyjä kadunvarsipaikkoja”, Posti kertoo.

Entä jos asukkaalla on pysäköintitunnus, eikä hän halua maksaa tai hänellä ei ole varaa maksaa kalliimmista palveluista?

”Sitten täytyy varmaankin miettiä, kannattaako omaa autoa pitää, vai kannattaisiko harkita yhteiskäyttöä. Sellaisia on jo taloyhtiöillä esimerkiksi Kalasatamassa.”