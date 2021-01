Husin alueella määrä laski joulun aikaan 9 000 testistä 2 500 testiin.

Pääkaupunkiseudun ja Uudenmaan koronakoordinaatioryhmät kokoontuvat tiistaina keskustelemaan koronatilanteesta ja nykyisten rajoitusten jatkamisesta. Lisäksi aiheina ovat uusi muuntovirus, rokotteet sekä mahdollisesti edessä oleva joulun ja uudenvuoden aiheuttama tautipiikki.

”Nykyisessä tautitilanteessa on selvää, että rajoituksia tullaan jatkamaan. Tautimäärät ovat edelleen aivan liian korkealla, että rajoituksista voitaisiin kokonaan luopua”, pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmään kuuluva Helsingin pormestari Jan Vapaavuori (kok) sanoo.

Nykyiset rajoitukset ovat voimassa tämän viikon loppuun asti.

Esimerkiksi kaikki kuntien lapsille ja nuorille järjestämä harrastustoiminta on keskeytetty sisätiloissa ja yli 20-vuotiaiden myös ulkona. Yleisötilaisuudet on rajattu kymmeneen henkeen, ja lähikontaktit on suositeltu rajattavaksi vain saman kotitalouden tai siihen rinnastettavien ihmisten välille.

Lisäksi kaikille yleisölle avoimet julkiset tilat on suljettu. Lukiot ja ammattikoulut ovat etäopetuksessa.

Maanantaina Suomessa todettiin 147 uutta koronavirustartuntaa, sunnuntaina 168. Suuri osa tartunnoista on edelleen pääkaupunkiseudulla.

Vaikka rajoituksista ei voida Vapaavuoren mukaan luopua, hänen mukaansa lasten ja nuorten harrastustoiminta täytyy erityisesti ottaa suurennuslasin alle.

”Niissä tartuntariski on vähäisempi kuin aikuisilla. Lisäksi pitää arvioida sitä, kasvavatko harrastustoiminnan kieltämisestä aiheutuvat negatiiviset vaikutukset kohtuuttomiksi vai olisiko järkevämpää höllentää rajoituksia tältä osin”, hän pohtii.

Hänen mukaansa höllennyksistä ei välttämättä sovita vielä huomenna, mutta asia on varmasti mukana keskusteluissa.

Vapaavuori ei usko, että yläasteita siirretään etäopetukseen. Asiasta keskusteltiin ennen joulua, kun muutamassa koulussa havaittiin tartuntaryppäitä ja tartunnat näyttivät lisääntyvän teini-ikäisten keskuudessa.

Syy pitää koulut lähiopetuksessa on Vapaavuoren mukaan sama kuin harrastustoiminnassa: kielteiset vaikutukset ovat herkästi myönteisiä suuremmat, sillä kaikki nuoret eivät saa kotoaan tukea tasavertaisesti.

Helsingin pormestari Jan Vapaavuoren (kok) mukaan koronatilanteessa on näkyvissä sekä hyviä että huonoja signaaleja.­

Nykyisessä koronatilanteessa on pormestarin mukaan näkyvissä sekä hyviä että huonoja merkkejä.

”Tautitilanne on selvästi helpottunut ja tartuntamäärät ovat laskeneet, mutta samalla testimäärät ovat romahtaneet. Lisäksi on epävarmuutta siitä, missä määrin uusi muuntovirus on tulossa Suomeen ja onko edessä vielä joulun ja uudenvuoden aiheuttama tartuntapiikki. Etenkin uudestavuodesta on sen verran vähän aikaa, että sen mahdollisesti aiheuttama piikki tartunnoissa ei vielä näy.”

Testaaminen suorastaan romahti joulunpyhinä. Husin alueella näytteiden määrä laski 9 000 testistä 2 500 testiin. Koronataudin oireiden ilmenemisessä voi kulua päiviä, ja tauti pahenee usein 1–2 viikon kuluessa sairastumisesta.

Kun tiukemmat rajoitukset otettiin käyttöön 30. marraskuuta, tartuntamäärät lähtivät nopeasti laskuun Suomessa ja pääkaupunkiseudulla. Ne ovat myös pysyneet verrattain matalalla tasolla.

Potilasmäärät ovat nekin pysyneet vakaina. Husin sairaaloissa on tällä hetkellä 52 ihmistä, joista 11 on teho-osastolla.

Ennen rajoitusten käyttöönottoa pääkaupunkiseutua ja Uuttamaata kritisoitiin voimakkaasti siitä, että alueella vitkasteltiin kovempien rajoitusten käyttöönotossa.

”Tämänhetkiset luvut ja niiden kehittyminen todistavat siitä, että toimenpiteet tehtiin oikea-aikaisesti ja ne ovat tehonneet. Lisäksi tehdyt rajoitukset ja niiden ajoitus olivat täysin linjassa hallituksen oman hybridistrategian ja THL:n linjausten kanssa”, Vapaavuori sanoo.

HUS:in johtajaylilääkäri Markku Mäkijärven mukaan koronarokottaminen voisi päästä tällä viikolla kunnolla vauhtiin pyhien ollessa ohi, mutta ongelmana on rokotteiden huono saatavuus.­

Husin johtajaylilääkäri Markku Mäkijärvi sanoo olevansa huolissaan uudesta muuntoviruksesta sekä juhlapyhien mahdollisesti aiheuttamasta koronapiikistä.

”Muuntoviruksesta tiedetään harmittavan vähän, joten sen vaikutuksia mahdollisiin uusiin rajoituksiin tulevaisuudessa on vaikea arvioida”, Mäkijärvi sanoo.

Pääkaupunkiseudun keinot koronan nujertamiseksi ovat kuitenkin jo pitkälle käytössä. Jos siis uusista rajoituksista jouduttaisiin muuntoviruksen vuoksi päättämään, ei alueellisella tasolla olisi enää paljoa tehtävissä.

”Sen lisäksi, että yläkoululaiset siirtyisivät etäopetukseen, uutena keinona olisi lähinnä julkisten tilaisuuksien täyskielto”, Mäkijärvi sanoo.

Tällä viikolla alueella keskitytään edelleen sote-henkilöstön rokottamiseen. Hoivakodeissa on myös aloitettu rokotukset.