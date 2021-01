Kunnostettuja latuja löytyy toistaiseksi vain Vantaan Hakunilasta ja Espoosta Oittaalta.

Toistaiseksi sekä vapaan että perinteisen kunnostettuja latuja on vain Vantaan Hakunilassa sekä Oittaalla Espoossa. Maanantaina 4. tammikuuta Hakunilan laduilla oli ruuhkaa.­

Viikonloppuna pääkaupunkiseudulla saatiin vihdoin maa valkeaksi. Helsingin Kaisaniemessäkin lunta tuprutti kymmenen senttiä. Sään muututtua talviseksi moni mielii laduille. Missä päin se onnistuu?

”Ikävä kyllä ei missään Helsingissä”, sanoo ulkoilupalvelupäällikkö Stefan Fröberg Helsingin kaupungilta. ”Meillä oli tykit kyllä käynnissä Paloheinässä yöllä, mutta nyt ne on jouduttu sulkemaan, kun lämpötila on lähellä nollaa.”

Latujen lumetusta yritetään taas tiistain vastaisena yönä. Loppuviikolla latujen tekeminen voisi olla mahdollista, jos kylmenee riittävästi. ”Kunnon pakkasella saadaan aika nopeasti aikaiseksi latuja, ainakin pieni lenkki aluksi”, Fröberg lupaa.

Epävirallisia latuja Helsingistäkin voi löytyä, mutta kunnostettujen urien tekemisessä ongelmia aiheuttavat toistaiseksi leuto sää ja lumen vähyys. Viikonlopun tuprutus auttoi vain hieman. Paloheinässä tykkilumilatu ehti olla vähän aikaa avoinna, mutta lumet sulivat. Nyt tarvitaan lisälumetusta, että latuja saadaan lisää.

Etelä-Suomeen on alkuviikosta luvassa pääosin poutaa ja kylmenevää. Torstaina ja perjantaina Helsinkiin on luvattu runsaita lumikuuroja, jopa luonnon ”lumitykki-ilmiö”.

Latujen tekeminen tykkilumella vaatii vähintään kolmen asteen pakkasen. ”Muuten se on turhaa hommaa”, sanoo Espoon ulkoliikuntapäällikkö Petri Forsman. Jos pakkanen painuu kymmeneen asteeseen, lumettaminen voi kunnolla käynnistyä.

Vantaan Hakunilassa lumitykit syöksivät maanantaina lunta uusia latuja varten.­

Espoosta ajettua latua löytyy jo: Oittaan ulkoilualueelta Bodomjärven eteläpuolelta. Oittaalla on päässyt hiihtämään 1,5 kilometrin mittaisella ladulla joulukuun 9. päivästä alkaen. Uusi lumi ei ole vielä auttanut pidentämään uraa.

”Tätä luntahan ei ole nyt kovin paljon, vaikka viime vuoteen verrattuna enemmän onkin”, Forsman huomauttaa.

Hänen mukaansa ihmiset erehtyvät luulemaan, että kymmenen sentin lumipeite tarkoittaa heti latujen avautumista, mutta se ei riitä. Uudesta luonnonlumesta on sikäli hyötyä, että se sitoo tykkilunta ja parantaa tykkilatujen laatua.

Espoossa lumetetaan parhaillaan myös Leppävaarassa. Jos pakkaset ja lumisateet jatkuvat, ensi viikolla Leppävaarassa kunnostettuja latuja saattaa jo olla auki, Forsman arvioi.

Helsinkiläinen Olli Joensuu hiihti maanantaina Vantaan Hakunilassa. ”Ei täällä oikein muualla hiihtämään pääse kuin Oittaalla ja täällä. Laskuissa latu on vähän huono, vähän banaania ja vaaran tunnetta.”­

Vantaalla hiihtolatuja on toistaiseksi vain Hakunilassa. Siellä voi hiihtää 1,2 kilometrin pituisella uralla.

”Peltolatu on aika jäinen, mutta valaistu kuntorata on olosuhteisiin nähden hyvä”, luonnehti ladun kuntoa maanantaina Hakunilassa hiihdellyt vantaalainen Sami Lievonen.

Hakunilassa lumetetaan nyt lisälatuja ensi viikon Suomen Cupin kilpailijoita varten. Kilpailut pidetään 12.–13. tammikuuta. Niitä varten valmistuu 2,5 kilometrin kilpalatu sekä lämmittelylatu. Ensi viikon torstaina kisajärjestelyt puretaan, sitten ladut ovat kaikkien käytössä.

Kisavalmistelujen aikana Hakunilan laduilla voi käydä. ”Lumitykit voivat vähän häiritä, mutta nytkin hiihtäjiä käy kyllä yllättävän paljon. Pellolla luonnonnurmella on myös ihan ok hiihtää”, kertoi Vantaan kaupungin liikuntapaikkamestari Juha Savolainen.

Vantaalla kunnostetaan seuraavaksi hiihtokuntoon Petikon latuja.

Helsingin latuverkoston tärkein kunnostuskohde on Paloheinä. Siellä tykkilumetus jatkuu heti, kun se vain on mahdollista. Jos lunta ei sada, niin Vuosaaren Mustavuoreen on yleensä tehty tammikuussa kilometrin pituinen lisälumetettu latu, kertoo Stefan Fröberg.

Maanantaina jotkut hiihtäjät joutuivat pettymään, koska Paloheinän ja Pirkkolan välisille ulkoilureiteille oli levitetty hiekkaa. Helsingin liikuntapalveluissa ei tiedetty hiekoituksesta mutta arveltiin, että kyse on todennäköisesti kaupungin tavanomaisesta katujen kunnossapidosta. Reittejä käyttävät myös kävelijät.

Paloheinään on viritelty myös peltolatuja. Nurmen päälle ajetulla, vähälumisella ladulla sukset eivät helposti tärvelly maahan osuessaan. Metsäladuilla lunta tarvitaan latuja varten vielä enemmän, Fröberg sanoo. ”Pitää muistaa, että vaikka aukealla alueella näyttäisi olevan aika paljon lunta, niin metsään lumi ei tule puiden ja muiden esteiden takia ihan samalla tavalla.”

”Jos reiteillä on hiekkaa alla ja se tulee vähänkin lumen läpi, niin kalliit sukset menevät pilalle. Se on myös turvallisuusriski. Kun hiekka nappaa sukseen kiinni, niin hiihtäjä on ketarallaan.”

Pääkaupunkiseudun latutilannetta voi seurata Ulkoliikunta.fi-verkkosivulla, joka päivittyy kerran päivässä.

Facebookissa Latutilanne-ryhmässä hiihtoharrastajat tiedottavat latujen kunnosta havaintojensa ja kokemustensa perusteella.