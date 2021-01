Lähellä merta olevien kenttien jäädytys kestää kauemmin kuin kauempana sijaitsevien.

Helsingin kaupunki on aloittanut useiden luistelukenttien jäädyttämisen ja niitä saataneen auki vielä tällä viikolla. Yhdeksän tekojääkenttää on jo ollut avoinna, mutta niille pääsyä on välillä joutunut odottamaan suuren kävijämäärän vuoksi.

Luistelun suureen suosioon on vaikuttanut se, että sisäliikuntapaikat ovat koronaviruksen vuoksi kiinni. Jonoja on syntynyt siksikin, että voimassa on tekojääkohtaiset henkilörajoitukset.

Ulkoilupalvelupäällikkö Stefan Fröbergin mukaan kaupungilla on viisikymmentä luistelukenttää.

”Ainakin yli puolella näistä on aloitettu jäädytys”, Fröberg kertoi Pirkkolasta, jossa seurasi parhaillaan kentän jäädytystä. Myös esimerkiksi Maunulassa ja Arabianrannassa on aloitettu jäiden työstäminen luistelukuntoon.

Fröberg arvioi, että ensi viikonloppuna avataan ensimmäiset luistelukentät, jos pakkassää jatkuu loppuviikon ajan kuten nyt Ilmatieteen laitoksen ennusteen mukaan näyttää.

Ja kun mittari näyttää pysyvän miinuksen puolella ensi viikollakin, niin se tietänee sitä, että kenttiä saadaan auki lisää vielä viikonlopun jälkeenkin.

Fröbergin mukaan ruuhkat tekojääkentillä ovat hieman hellittäneet joulun tienoilla, mutta paikoin jonoja on vieläkin ollut.

Hän vinkkaa seuraamaan ulkoliikunta.fi -palvelua, jonne päivitetään vihreällä merkinnällä luistelukuntoiset kentät sitä mukaa kun niitä valmistuu. Palvelusta näkee myös Espoon ja Vantaan avoinna olevat luistelupaikat.

Fröbergin mukaan lähellä merta olevien kenttien jäädyttäminen on vaikeampaa kuin niiden joiden etäisyys on kauempana merestä.

”Kun meri on auki vielä, niin varsinkin lähellä merta jäädytys vaatii enemmän pakkasta, mutta sitähän nyt luvattu. Meren lähellä olevat kentät eivät siis valmistu ensimmäisinä, vaan enemmän sisämaassa olevat”, Fröberg kertoo.

”Heti laitetaan kenttä vihreäksi, kun siellä on turvallinen jää.”

Tällä hetkellä vaikuttaa siltä, että kuluvasta talvesta tulee luistelun kannalta vuoden takaista parempi.

Viime vuonna talvi oli niin leuto, että kaupunki päätti jättää osan luistinkentistä jäädyttämättä.

”Joo, nyt näyttää kivalta, kun ensi viikolla näyttää olevan pakkasta ja silloin on kyllä paljon ratoja käytössä.”