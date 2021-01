Paperittomien terveydenhuollon laajentaminen ei tuonut Helsingille odottamatonta menokasvua: ”Terveydenhuollon mittakaavassa summa on todella pieni”

Global Clinicin työntekijän mukaan paperittomien vaivat hoidetaan nykyään yhä useammin ajoissa oikeassa paikassa, eli perusterveydenhuollossa. ”Kiireellinen hoito on myös yhteiskunnalle kalliimpaa.”

Paperittomien terveydenhuollon kustannukset ovat nousseet Helsingissä sadoilla tuhansilla euroilla. Nousua ei kuitenkaan voida pitää ennakoimattomana.

Vuonna 2019 paperittomien terveydenhuollon palvelut maksoivat Helsingille 531 528 euroa. Palveluja käytti 256 henkilöä.

Paperittomien terveydenhuollon palveluista suurin osa oli terveysasemien lääkärien ja sairaanhoitajien palveluja.

Helsinki päätti vuonna 2017 laajentaa paperittomien terveydenhuollon palveluja.

Päätös tarkoitti, että paperittomat, eli oikeudetta maassa oleskelevat ihmiset, saivat vuodesta 2018 alkaen oikeuden muun muassa kroonisten sairauksien hoitoon, suun terveydenhoitoon ja rokotuksiin Helsingissä. Ennen päätöstä paperittomilla oli oikeus vain kiireellisiin terveyspalveluihin, kuten ensiapuun. Oikeus kiireellisiin palveluihin tulee laista.

Valtuustossa etenkin perussuomalaisten ryhmä vastusti palvelujen laajentamista. Perussuomalaiset esittivät huolensa muun muassa siitä, että laajennuksen aiheuttamia kustannuksia ei voida seurata, ja että laajemmat terveyspalvelut edistävät laitonta oleskelua maassa.

Perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho ja perussuomalaisten kaupunginvaltuutettu Mari Rantanen toivat esiin, että palvelujen laajentaminen olisi omiaan aiheuttamaan ”terveysturismia”, jonka mukana Suomeen voisi tulla lähialueilta tuberkuloosia ja hi-virusta. Näiden sairauksien hoito on hyvin kallista.

Halla-aho on kommentoinut päätöstä usein myös jälkikäteen. Hän kirjoitti esimerkiksi sanomalehti Keskisuomalaisen julkaisemassa mielipidekirjoituksessaan, että ”laajennettu sosiaali- ja terveydenhuolto väistämättä lisää sen käyttöä ja houkuttelee ihmisiä kokeilemaan onneaan turvapaikkaprosessissa.”

Myös osa kokoomuksen kansanedustajista vastusti valtuustossa palvelujen laajentamista. Asiasta äänestettäessä puolueiden linjat hajosivat hieman, sillä asian palauttamista valmisteluun kannattivat kokoomuksen ja perussuomalaisten lisäksi myös kristillisdemokraatit, siniset ja osa demareista.

Aukotonta numeraalista vertailua kuluihin ennen palvelujen laajentamista ei voida tehdä, sillä kaupunki ei tilastoinut paperittomien terveydenhuollon kustannuksia ennen vuotta 2018. Helsingin perhe- ja sosiaalipalvelujen johtajan Maarit Sulavuoren mukaan on kuitenkin selvää, että kulut eivät ole ”räjähtäneet”. Nousua kustannuksissa on silti tapahtunut.

”Siinä mittakaavassa, mitkä ovat Helsingin kokonaisterveydenhuollon kustannukset, summa on todella pieni”, Sulavuori sanoo.

Valtuustokäsittelyn aikoihin virkamiehet arvelivat, että paperittomien terveyspalvelujen kulut olivat tuolloin 100 000–200 000 euroa vuodessa. Helsingin sosiaali- ja terveystoimen budjetti on suuruudeltaan yli kaksi miljardia euroa.

Perussuomalaisten Rantanen kirjoitti viime syyskuussa Helsingin Uutisten kolumnissaan, että paperittomien kustannukset ovat nyt ”miljoonissa euroissa”, vaikka Helsingin virkamiesten arvio laajennuksen kustannuksista oli päätöstä tehdessä 200 000–400 000 euroa vuodessa.

Virkamiesten arviot näyttävät kuitenkin todellisuudessa osuneen oikeaan. Paperittomien terveydenhuollon kustannukset ovat nyt reilut 500 000 euroa. Kustannusten nousu osuu siis virkamiesten arvioimaan suuruusluokkaan.

Paperittomien palvelut kokonaisuudessaan sen sijaan maksoivat Helsingille viime vuonna 2,1 miljoonaa euroa. Vuonna 2018 summa oli 1,2 miljoonaa euroa.

Kokonaiskuluissa on kuitenkin paljon muita kuluja kuin terveydenhuollon palveluja. Maarit Sulavuoren mukaan kuluissa on mukana kriisimajoituksesta, täydentävästä toimeentulotuesta eli maksusitoumuksista ja matkakustannuksista sekä jonkun verran lastensuojelusta, vammaishuollosta ja sosiaalityöstä tulevia kuluja. Nämä palvelut perustuvat sosiaalihuoltolakiin.

”Lain mukaan meidän täytyy tarjota väliaikaisesti välttämättömät sosiaalihuollon palvelut kaupungissa oleskeleville ihmisille”, Sulavuori sanoo.

Vastuu näiden palvelujen järjestämisestä oli kaupungilla jo ennen vuotta 2018, ja niistä syntyi siis kuluja myös tuolloin. Kokonaiskustannusten vertailu on kuitenkin mahdotonta, sillä kaupunki ei erikseen tilastoinut paperittomia asiakkaita sosiaalihuollossaan ennen vuotta 2018.

Kokonaiskustannusten kasvu vuodesta 2018 vuoteen 2019 johtuu Sulavuoren mukaan siitä, että paperittomien määrä Helsingissä on lisääntynyt. Paperittomia on tullut Helsinkiin muualta Suomesta, ja sen lisäksi osalla ihmisistä oleskelulupa on mennyt umpeen.

”Helsinki houkuttelee ihmisiä, koska isossa kaupungissa nähdään mahdollisuuksia. Kun paperittomien määrä kaupungissa lisääntyy, kulut kasvavat automaattisesti”, Sulavuori sanoo.

Lisäksi paperittomille on perustettu oma kriisimajoitus, mikä on nostanut kustannuksia. Sulavuoren mukaan hätämajoituksen tarve on Helsingissä kasvanut kaikkien ihmisten, ei vain paperittomien, kohdalla.

Kaupunki saa valtiolta korvauksen lakisääteisten palvelujen kustannuksista.

Kaupungin lisäksi terveyspalveluja ja neuvontaa paperittomille tarjoaa Global Clinic. Global Clinicin eli paperittomien klinikan toiminta perustuu pääosin vapaaehtoistyöhön.

Helsingin klinikalla toimii vapaaehtoisia lääkäreitä, terveydenhoitajia, sairaanhoitajia, kätilöitä, hammaslääkäreitä, psykologeja ja aulahenkilöstöä. Klinikalla pystytään hoitamaan melko yksinkertaisia toimenpiteitä, kuten tulehdusarvojen mittaamista ja raskaustestien tekemistä. Klinikan kautta voi myös saada lääkkeitä ja päästä laboratoriotesteihin.

Suunnittelija Meri Korniloff Lääkärin sosiaalinen vastuu -yhdistyksestä kertoo, että myös Global Clinicillä käyntimäärät ovat pysyneet viime vuosien aikana tasaisina. Käyntimääriä on vuosittain 600–700.

”Se, mikä on muuttunut on, että pystymme yhä useammin ohjaamaan asiakkaan eteen päin kaupungin palveluihin”, Korniloff sanoo.

Korniloffin mukaan päätös terveydenhuollon palvelujen laajentamisesta on helpottanut paperittomien tilannetta selvästi. Paperittomat pääsevät hänen mukaansa nykyään aiempaa helpommin hoidontarpeen arvioon.

Suurin osa paperittomien terveysongelmista on perusterveydenhuollossa hoidettavia vaivoja, ja nykyään ne myös hoidetaan yhä useammin perusterveydenhuollon puolesta.

Korniloffin mielestä suunta on järkevä koko yhteiskunnan kannalta.

”Vaivat kannattaa hoitaa perusterveydenhuollossa, ennen kuin ne ehtivät muuttua kiireellisiksi. Vaivojen paheneminen lisää inhimillistä kärsimystä, eikä oikeus terveyteen silloin toteudu. Kiireellinen hoito on myös yhteiskunnalle kalliimpaa.”

Korniloffin mukaan klinikalle tulee soittoja myös muissa kunnissa oleskelevilta paperittomilta. Ratkaisut tilanteisiin pyritään kuitenkin löytämään siinä kunnassa, jossa henkilö oleskelee.

Vaikka paperittomien terveydenhuolto on Helsingissä parantunut, on koronaepidemia vaikeuttanut myös paperittomien tilannetta.

Global Clinic joutui keväällä sulkemaan ovensa tartuntavaaran takia. Kesällä ja alkusyksystä klinikka toimi ulkotiloissa telttaklinikkana. Loppusyksyn ajan sisätilat ovat olleet taas käytössä.

Korniloffin mukaan tavoitteena on pitää klinikka auki koko talven.

”Jos joudumme olemaan kiinni, potilaiden tavoittaminen vaikeutuu. Me olemme se taho, jonka paperittomat tuntevat, ja monella voi olla myös pelkoa viranomaisia kohtaan.”

Mitään kaaosta koronaepidemia ei kuitenkaan paperittomien osalta ole aiheuttanut.

Korniloffin mukaan kaikilta asiakkailta kysytään ensimmäisenä mahdollisista koronaoireista, ja oireiset ohjataan testiin. Kaupungin koronatesteihin saavat mennä kaikki riippumatta siitä, onko henkilöllä oleskelulupaa vai ei.

Korniloffin mielestä kolme vuotta sitten tehty palvelujen laajentamispäätös on juurisyy sille, että prosessit pandemiatilanteessa toimivat sujuvasti ja ongelmat pysyvät hallinnassa.

”Nyt, kun on olemassa malli paperittomien hoidossa, ollaan myös pystytty löytämään toimintatavat eri tilanteisiin. Esimerkiksi koronaterveysasemia on ohjeistettu siitä, miten paperittomien kanssa toimitaan. Se on hieno asia.”