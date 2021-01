Koronarajoitukset ja luonnonjäiden puuttuminen ovat saattaneet aiheuttaa tekojääkenttien ruuhkautumista.

Helsingin tekojääkentillä on nähty vuodenvaihteessa luistelijoita jonoksi asti. Suosituimmat tekojääkentät kuten Käpylän kenttä ovat olleet täynnä lähes päivittäin, Käpylän kentältä kerrotaan. Loppiaisena Käpylään oli tuntien ajan noin 40 ihmisen jono.

Karl Ketamo jonotti 1-vuotiaan Oskar Ketamon kanssa pääsyä jäälle keskiviikkona Lassilan tekojääradalla. Oskar Ketamo oli pääsemässä jäälle ensimmäistä kertaa elämässään.­

Muut erittäin suositut kohteet ovat olleet Oulunkylä ja Brahen kenttä. Brahen kentälle jonotti tiistaina illalla noin sata ihmistä. Kentälle on ollut joulun ja uudenvuoden aikaan muutenkin vilkasta. Brahen kentälle otetaan 250 luistelijaa, Käpylään 180.

Oulunkylässä on vältytty enimmiltä jonoilta, mikä saattaa selittyä kentän koolla. Oulunkylän kentälle mahtuu 450 luistelijaa. Kenttä on kuitenkin ollut monena päivänä liki täynnä, niin myös loppiaisena.

3-vuotias Elias Kourinos (kesk) oli keskiviikkona toista kertaa kokeilemassa luistelua. Seurana Lassilan tekojääradalla Tuomo Liuski.­

Jonoa selittänee osittain se, että kentillä on rajoitettu luistelijamäärä koronapandemian vuoksi. Kentille otetaan siis selvästi vähemmän luistelijoita kuin tavallisena talvena.

Toinen syy yllättävälle suosiolle voi olla myös se, että useimmat liikuntapaikat ovat suljettu, arvelee Helsingin kaupungin ulkoliikuntapäällikkö Stefan Fröberg. Liikuntapaikkojen puutteessa auki olevat paikat voivat ruuhkautua tavallista pahemmin.

Tilanteeseen on luvassa helpotusta, mikäli pakkaset jatkuvat.

”Tilanne helpottuu ihan parissa päivässä kun saadaan luonnonjäitä auki”, Froberg kertoo.

Helsingin kaupunki pyrkii saamaan osan luonnonjääkentistä auki jo viikonlopuksi.

Fröberg arvelee, että tekojääradoille on voinut tuoda lisää asiakkaita myös se, että ne ovat tänä vuonna maksuttomia.

”Aiemmin jonotettiin maksuautomaatille, mutta kentälle mahtuivat ihan kaikki.”

Osa kentistä on lisännyt aukioloaikojaan siten, että esimerkiksi loppiaisena on yleisöluistelua sekä aamupäivällä että illalla. Kaupungin ulkoliikuntakartasta on myös mahdollista tarkistaa, onko kentällä tilaa vai pitääkö siellä jonottaa.

Pienillä tai keskikokoisilla kentillä kuten Käpylässä ja Brahen kentällä on ollut jonoa lähes päivittäin joululomien aikana. Sen sijaan 450 vetävän luistelijan Oulunkylässä on ollut paljon luistelijoita, mutta ei välttämättä jonoja. Loppiaisena kenttä oli täynnä, mutta jonoa ei ollut.