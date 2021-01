Ulosottoviranomaisen näkökulmasta kyse on tavanomaisesta alueenluovutuksesta, jossa noudatetaan samoja lakipykäliä kuin häädöissä muutoinkin.

Helsingin kaupunki on pyytänyt ulosottoviranomaista häätämään ilmailijat Malmilta. Mutta miten se käytännössä tapahtuu?

Yksinkertaistettuna kyse on siitä, että Malmin lentokenttä tulee luovuttaa toisen tahon eli kaupungin hallintaan, kertoo häädön toimeenpanosta vastaava kihlakunnanvouti Jussi Räikkönen Ulosottolaitoksesta.

Pohjimmiltaan riidassa on kyse siitä, että kaupunki haluaa rakentaa uuden asuinalueen omistamalleen maa-alueelle ja lentokenttäyhdistys taas haluaisi jatkaa lentokenttätoimintaa alueella. Kaupunki irtisanoi vuokrasopimuksen lentokenttäyhdistyksen kanssa joulukuussa 2018 ja siitä saakka osapuolet ovat riidelleet asiasta.

Milloin häätöprosessi on tullut vireille?

Helsingin kaupunki on hakenut ulosottoviranomaiselta ilmailutoiminnasta vastanneen Malmin lentokenttäyhdistyksen häätämistä viime joulukuun 23. päivä.

Taustalla on se, että Helsingin käräjäoikeus on tuominnut lentokenttäyhdistyksen vapauttamaan vajaan 40 hehtaarin kenttäalueen kaupungin hallintaan. Yhdistys on hakenut Helsingin hovioikeudelta käräjäoikeuden tuomion täytäntöönpanon kieltämistä, mutta hovioikeus on hylännyt pyynnön.

Mikä taho häädön toteuttaa?

Häädön toteuttaa ulosottoviranomainen.

Miten häädön toteuttaminen käytännössä alkaa ja mihin mennessä häädettävän on poistuttava?

Lain mukaan häätö on toteutettava neljän kuukauden kuluessa asian vireille tulosta (Malmin lentokentän tapauksessa vireilletulopäivämäärä on 23.12.2020), jollei pidempään lykkäämiseen ole erityistä syytä.

Häätö alkaa siten, että ulosottoviranomainen antaa häädettävälle muuttokehotuksen eli ilmoittaa muuttopäivän, johon mennessä alueelta on lähdettävä.

HS:n tietojen mukaan ulosottoviranomainen määrää lentokenttäyhdistykselle muuttopäivän todennäköisesti huomenna perjantaina. Muuttokehotuksessa kehotetaan yhdistystä poistumaan alueelta ja luovuttamaan se hakijan haltuun.

Pienkone lumisella Malmin lentokentällä Helsingissä 2. tammikuuta 2021. Lentäminen ei ole loppunut Malmin lentokentällä, vaikka Helsingin kaupunki voitti Malmin lentokenttäyhdistyksen käräjäoikeudessa riita-asiassa Malmin lentokentän vuokrasopimuksesta.­

Mikä on ulosottoviranomaisen lentokenttäyhdistykselle määräämä muuttopäivä?

Kihlakunnanvouti Räikkösen mukaan yleisellä tasolla lähtökohta on se, että muuttopäivää ei voi määrätä aikaisemmaksi kuin viikko eikä myöhäisemmäksi kuin kaksi viikkoa muuttokehotuksen tiedoksisaantipäivästä.

Muuttokehotuksen saanut voi pyytää ulosottoviranomaiselta lykkäystä häädölle, jos katsoo sen tarpeelliseksi. Jos näin käy, ulosottoviranomainen kuulee osapuolia ja tämän jälkeen päättää muuttopäivän. Lykkäyksen myöntäminen on mahdollista, vaikka häätöä hakenut vastustaisi lykkäystä. Malmin tapauksessa muuttokehotuksen antaa kihlakunnanvouti Räikkösen alaisuudessa toimiva ulosottoylitarkastaja.

Miten häätö käytännössä toteutetaan?

Jos kyse olisi asunnosta, huonekaluille tilattaisiin muuttofirma ja ulosottoviranomainen panisi arvoesineet myyntiin.

Ulosottomies vastaa omaisuuden käsittelystä häätötilanteessa. Malmin lentokentän tapauksessa häätö kohdistuu Helsingin kaupungilta alun perin alueen vuokranneeseen lentokenttäyhdistykseen ja kaikkiin niihin toimijoihin, jotka ovat tehneet sopimuksia alueella toimimisesta häädön kohteena olevan yhdistyksen kanssa. Kentällä on Malmin ystävien puheenjohtajan mukaan noin 50 lentokonetta ja helikopteria.

Kun ulosottoviranomaisen antaman muuttokehotuksen aika päättyy ja jos alueelle on sen jälkeen jäänyt omaisuutta, ulosottoviranomainen käsittelee tätä omaisuutta lain eli ulosottokaaren mukaan. Kihlakunnanvoudin mukaan tällaisessa tapauksessa omaisuus, joka voidaan ulosmitata, ulosmitataan ja myydään. Myös niin sanottu haltuun otettava omaisuus, jota ei voi ulosmitata ja joka ei ole vähäarvoista, myydään. Tavanomaisesti aika alueelta poistumiselle on 1–2 viikkoa muuttokehotuksen tiedoksisaantipäivästä.

Millaisia keinoja ulosottoviranomaisella on toteuttaa häätöä?

Ulosottomiehellä on oikeus päästä häädön kohteena oleviin tiloihin ja tarvittaessa avata esimerkiksi lukkoja voimakeinoja käyttämällä. Jos alueella on omaisuutta muuttopäivän jälkeen, ulosottomies ottaa sen talteen.