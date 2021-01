Kaupunkisuunnittelu

Jätkäsaaren tunnelin hinnaksi on sanottu 180 miljoonaa euroa, mutta tarkempi hinta selviää vasta suunnittelun edetessä.

Helsingin Jätkäsaaren satamatunneli saattaa nytkähtää liikkeelle, koska pormestari Jan Vapaavuoren (kok) lisäksi myös apulaispormestarit Anni Sinnemäki (vihr) ja Nasima Razmyar (sd) puoltavat suunnittelun aloittamista.

Molemmat apulaispormestarit myös liputtavat Eteläsataman matkustaja- ja rahtiliikenteen siirron puolesta, jotta kaupungin ytimeen saadaan käveltävää ja viihtyisää merellistä tilaa asukkaille sekä paikka arkkitehtuuri- ja designmuseolle.

Mutta tähän yksimielisyys sitten päättyykin.

Sinnemäki arvioi, ettei päättäjillä vielä ole sellaista tietopohjaa, että Helsingissä voitaisiin sitoutua yhteen ratkaisuun eli tunneliin Länsisatamasta Länsiväylän päähän.

Razmyar kertoi jo marraskuussa, että hän kannattaa satamatunnelin rakentamista osana ydinkeskustan kehittämistä. Razmyarin mielestä tunneli tukee mahdollisuutta vapauttaa Eteläsataman alue kaupunkilaisten käyttöön.

”Rahtiliikennettä on saatu siirrettyä Vuosaareen taksaohjauksella, mutta ei sinne määräänsä enempää liikennettä saada siirtymään”, Razmyar sanoo.

Vihreät ovat pitkin matkaa suosittaneet taksaohjausta kalliin tunnelin sijasta. Kuorma-autoliikenne Vuosaaresta Viron Muugan satamaan onkin kehittynyt suotuisasti siitä lähtien, kun Helsingin Satama puolitoista vuotta sitten asetti rahtiliikenteelle korotetun taksan keskustan satamien ruuhkatunteina. Vastaavasti Vuosaaren taksoja alennettiin.

Traficomin tilastojen mukaan Vuosaari–Muuga-välin kuorma-autoliikenne oli noin 25 prosenttia Katajanokan ja Länsisataman Viron kuorma-autoliikenteeseen verrattuna. Liki yhtä suureen osuuteen päästiin ennen pandemiaa eli vuoden 2019 lokakuussa. Kuukausittaiset vaihtelut ovat kuitenkin suuria.

”Taksaohjauksen etuna on se, että sitä voi tehdä asteittain ja tuloksia voi seurata koko ajan sitä mukaa, kun satamatunnelin suunnitelmat tarkentuvat”, Sinnemäki sanoo.

Vihreiden mielestä sitovat päätökset tunnelista voidaan tehdä, kun suunnitelmat ja hinta ovat tarkentuneet ja kun Vuosaareen ohjauksen tuloksista on tarkempaa tietoa.

Satamatunnelin hinnaksi on sanottu 180 miljoonaa euroa, mutta koska tunnelin linjausta ei ole suunniteltu, mittaa määritetty eikä edes suuaukkojen paikkoja valittu, hinta on hyvin alustava.

Razmyar luonnehtii tilannetta siten, että nyt ollaan antamassa lupausta tunnelin suunnittelemiseen.

”Jos tulee mutkia matkan varrella, meillä on aina mahdollisuus arvioida satamatunnelia uudelleen”, Razmyar sanoo. Hän muistuttaa, että Sdp:n ryhmä haluaa pitää huolta siitä, että Helsingin Sataman toimintaedellytykset säilyvät. Länsisatamaan on jo satsattu paljon.

Razmyar sanoo, että tunneli vastaa osaltaan myös Jätkäsaaren liikenneongelmiin.

Jos Tallinnan liikenne keskitetään Länsisatamaan, Helsingin Satama aikoo kasvattaa laiturialaa merentäytöillä ja rakentaa nykyisen terminaali 1:n uusiksi. Näiden hankkeiden kustannukset eivät ole tiedossa.

Sinnemäki huomauttaa, että Helsingin Sataman liikevaihtoon verrattuna jo 180 miljoonan euron tunneli olisi iso hanke. Sataman liikevaihto oli vuonna 2019 95 miljoonaa euroa.

Satama on tähän mennessä tulouttanut mukavasti euroja omistajalleen eli Helsingin kaupungille. Ajatus on, että kaikki Jätkäsaaren satamaliikenteeseen tarkoitetut investoinnit tulisivat sataman maksettavaksi.

Helsingin päättäjät haluaisivat siirtää Eteläsataman toimintoja Katajanokalle ja Länsisatamaan. Satama-alueelta vapautuisi tilaa muun muassa uudelle arkkitehtuuri- ja designmuseolle.­

Sinnemäki on samoilla linjoilla Razmyarin kanssa siitä, että Eteläsataman vapauttaminen satamatoiminnoista on looginen askel, joka tuo merellisen Helsingin lähemmäs asukkaita. Museohanke taas on tärkeä pandemian jälkeisessä ajassa, kun eri kaupungit Helsinki muiden muassa alkavat kehittää elinvoimaansa.

”Kävelykeskustan kehittämistä ei meidän mielestämme olisi tarvinnut kytkeä keskustatunneliin, ja on hyvä, että se kytkös nyt kuitataan puretuksi. Mikään analyysi ei sitä tukenut, kytkös oli täysin poliittinen”, Sinnemäki sanoo.

Vihreiden mielestä hallituksen listalle tuotu kävelykeskustan toimenpideohjelma saisi olla vieläkin kokonaisvaltaisempi ja kunnianhimoisempi. Toimenpideohjelmassa on tarkoitus aikatauluttaa ja määrittää niitä toimenpiteitä, joita kävelykeskustan edistämiseksi pitäisi tehdä.

”Mutta tarkoitus ei ole lyödä lukkoon, mitä kaikkia katuja toimenpiteiden pitäisi koskea”, Sinnemäki sanoo.

Hän katsoo, että kävelykeskustan kehittäminen on ollut käytännössä jäissä viimeiset neljä vuotta. Helsinki ei ole tehnyt merkittäviä avauksia, vaikka samaan aikaan muut eurooppalaiset kaupungit, kuten Tukholma, Wien, Kööpenhamina ynnä muut ovat luoneet viihtyisää ja käveltävää ympäristöä pandemiasta huolimatta.

”Ei samanlainen jäädyttäminen voi jatkua Helsingissä tulevina vuosina.”