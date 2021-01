Malmin lentokenttä

Helsingin kaupunki ulosottoviranomaista häätämään ilmailijat ja muuttokehotus on annettu tänään.

Ilmailijoiden on lähdettävä helsinkiläiseltä Malmin lentokentältä tammikuun loppuun mennessä.

Helsingin kaupunki on pyytänyt ulosottoviranomaista häätämään ilmailijat Malmilta 39 hehtaarin kokoiselta maa-alueelta.

Kihlakunnanvouti Jussi Räikkösen mukaan asiassa on tänään perjantaina annettu vireilletuloilmoitus ja muuttokehotus, jossa vastaajaa on kehotettu poistumaan tiloista sekä huolehtimaan itse omaisuuden poiskuljettamisesta viimeistään 31.1.2021.

Kaupungilla ei ole halukuutta antaa lisäaikaa alueelta poistumiseen.

”Helsingin kaupungin kanta on, että muuttopäivän ajankohta tulee olla niin pian kuin mahdollista. Kaupungin kanta muuttopäivän siirtämiseen yhdistyksen mahdollisen hakemuksen johdosta tulee olemaan kielteinen”, kirjoittaa asiaan liittyen kaupunginlakimies Jenni Rope HS:lle.

Kaupungin ja ilmailijoiden riidassa on kyse siitä, että kaupunki haluaa rakentaa uuden asuinalueen omistamalleen maa-alueelle ja lentokenttäyhdistys taas haluaisi jatkaa lentokenttätoimintaa alueella.

Kaupunki irtisanoi vuokrasopimuksen lentokenttäyhdistyksen kanssa joulukuussa 2018 ja siitä saakka osapuolet ovat riidelleet asiasta.

Lue lisää: Ilmailijoita odottaa pian häätö Malmilta, mutta kuinka kokonainen lentokenttä häädetään?

Helsingin kaupunki on hakenut ulosottoviranomaiselta ilmailutoiminnasta vastanneen Malmin lentokenttäyhdistyksen häätämistä viime joulukuun 23. päivä.

Taustalla on se, että Helsingin käräjäoikeus on tuominnut lentokenttäyhdistyksen vapauttamaan vajaan 40 hehtaarin kenttäalueen kaupungin hallintaan. Yhdistys on hakenut Helsingin hovioikeudelta käräjäoikeuden tuomion täytäntöönpanon kieltämistä, mutta hovioikeus on hylännyt pyynnön.

Malmin lentokenttäalue on lainvoimaisissa maakuntakaavassa ja yleiskaavassa kaavoitettu asuinalueeksi.