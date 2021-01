Ahti Suomi on menettänyt osan keuhkoistaan ja näkönsä lähes kokonaan. Kaupassa mies käy silti edelleen itse.

Koronaepidemia on tehnyt Ahti Suomen, 91, elämästä hetkittäin yksinäistä mutta kaikkiaan vuosi on joutunut mukavasti, hän sanoo. Suomi nauttii luonnossa olemisesta ja pihalla puuhailemisesta.­

Espoolainen Ahti Suomi ihmettelee, miten tieto mahdollisesta koronavirusrokotuksesta mahtaa saavuttaa hänet.

Ainakaan hän ei voi lukea rokotusvuorostaan paperisesta sanomalehdestä tai internetistä. Suomi on lähes sokea, ja 91 vuoden ikänsä ja keuhkoahtauman sekä keuhkolohkon puuttumisen vuoksi monella tapaa riskiryhmää.

Suomi kävi äskettäin jalkavaivansa vuoksi Jorvin sairaalassa, eikä saanut sielläkään vastausta kysymykseensä.

”Ei mulla nyt mikään hemmetin kiire siihen [rokotukseen] ole, kuolenhan mä muutenkin. On jo kuitenkin tässä vuoronumero käsissä.”

Rokotus kuitenkin kiinnostaa. Ahti Suomi haluaa rokotteen ennen kaikkea siksi, koska toivoo sillä suojaavansa myös läheisiä ihmisiä.

”Enkä mä sitä [koronavirusta] itsekään kaipaa.”

Ahti Suomen kaltaiselle koronavirus voisi olla hyvin kohtalokas.

Suomelta leikattiin syövän vuoksi yksi keuhkolohko pois jo 30 vuotta sitten, ja nyt mies sairastaa keuhkoahtaumaa.

”Ei näillä keuhkoilla kovin kovista koettelemuksista enää selvitä.”

Ahti Suomi asuu yksin talossaan Espoossa Bodominjärven tuntumassa. Kaupassa Suomi käy itse, mutta tarvitsee sinne kyydityksen. Lehdet hänelle lukee apulaite, mutta se ei kuitenkaan tunnista ilmoituksia, kuten esimerkiksi Espoon kaupungin ilmoitusta rokotusten alkamisesta.

Suomi toivoisikin, että tieto rokotuksesta annettaisiin hänelle henkilökohtaisesti esimerkiksi puhelinsoitolla.

Suomen toiveet henkilökohtaisesta puhelinsoitosta eivät valitettavasti toteudu, sanoo Espoon kaupungin perusturvajohtaja Sanna Svahn.

Svahn kuitenkin arvelee, että Ahti Suomi ja hänen espoolaiset kohtalotoverinsa voisivat saada tiedon rokotuksista kirjeitse, mikäli heillä ei ole kaupungin kotipalvelua.

Espoo ei voi hoitaa rokotuksista tiedottamista puhelinsoitolla, koska kaupungilla ei ole keinoa erotella Espoon vanhusväestöstä niitä henkilöitä, jotka eivät saisi tietoa rokotuksista uutisten, tiedotteiden tai kotipalvelun henkilökunnan kautta.

Tieto oman rokotusryhmän viitteellisestä rokotusajasta lähetetään asukkaille postitse kirjeellä. Tämän jälkeen jokaisen on itse varattava aika rokotukseen tai pyydettävä jotain henkilöä varaamaan aika puolestaan.

”Ahti Suomi saa rokotusajan samoin kun on mahdollisesti saanut ajan influenssarokotukseenkin”, Svahn sanoo.

Svahn arvelee, että Suomen lukulaite kykenee lukemaan Suomelle ääneen kaupungin lähettämän kirjeen. Lisäksi Espoossa palvelee vanhusten neuvontapuhelin Nestori, josta voi kysyä apua.

Rokotusten alkamisesta ikäryhmittäin kerrotaan myös televisiossa ja radiossa.

Suomessa rokotukset aloitettiin koronaepidemian etulinjassa olevasta terveydenhuollon sekä ympärivuorokautisten hoivakotien henkilöstöstä sekä asukkaista. Nämä ryhmien 2–4 rokotukset ovat nyt käynnissä.

Ahti Suomi ja muut iäkkäät saavat vuoron todennäköisesti helmikuussa. Husin alueella heitä on yhteensä 331 556.

Sekä Espoossa että Helsingissä on huomattu viime aikoina, että rokotteita koskevat kyselyt ovat lisääntyneet. Ne ruuhkauttavat kuitenkin ajoittain terveysneuvontaa ja koronatiedotusnumeroa.

Sanna Svahn pyytää asukkailta malttia. Tiedottaminen alkaa sitä mukaa, kun tietoa on olemassa.

”On hienoa, että rokotusta odotetaan näin innokkaasti, mutta nyt pitäisi jaksaa vielä odottaa. Tässä on nyt siedettävä hieman epävarmuutta.”

Helsingin terveys- ja päihdepalvelujen johtaja Leena Turpeinen kertoo, että myös omaiset kysyvät ahkerasti rokotuksista.

”Kysytään, miten rokottaminen tapahtuu, miten ajanvaraus tehdään, missä on rokotuspaikka.”

Rokotuspaikoista ei turvallisuussyistä toistaiseksi hiiskuta, sillä niihin voisi Turpeisen mukaan pahimmillaan kohdistua rikollista toimintaa.

Helsingissä rokotusterveysasemia tulee olemaan neljä. Paikat on valittu niin, että ne ovat helposti saavutettavia ja tarpeeksi isoja, että rokottaminen tapahtuisi hallitusti ja ilman ruuhkia.

Lähtökohta on, että jokainen tulee rokotukseen omalla kyydillä.

”Mutta tapauskohtaisesti tietenkin katsotaan, jos on jotain liikkumisen ongelmia”, Turpeinen sanoo.

Kotona asuvat muistisairaat ovat hänen mukaansa ryhmä, joka täytyy huomioida erityisen hyvin.

”Mutta yleensä heilläkin on jonkinlainen turvaverkko, omaisia tai sote-ammattilaisia. Jotenkin minä ajattelen, että ihmiset ovat hyvin ajan hermolla ja tietävät, mitä on tapahtumassa. Sellainen vaikutelma on syntynyt.”

Ahti Suomen Espoon-kotitalon ympäriltä alkavat ulkoilualueet, ja tontilla on paljon tekemistä. Se pitää virkeänä, hän sanoo.­

Ahti Suomi voi siis nyt vain odotella.

”Niin kauan kun itse pystyy tässä hiljalleen tekemään hommat, niin se on itsellekin hyväksi. On olevinaan vielä tärkeä. Sitten jos lakkaa liikkumasta, niin se on soronoo.”

Espooseenkin satoi juuri lumi, joka toi onneksi valoa. Pimeänä vuodenaikana kiusana on ollut ajoittain yksinäisyyden tunne. Siksi ulkoilukin on jäänyt vähemmälle.

”Vaikuttaa vähän yksinäiseltä välillä. Kesällä oli ihan toisenlaista, kun sai olla ulkona. Minulla on aika iso tontti, niin ei ollenkaan tarvitse pohtia, onko jotain tekemistä.”

Piristystä pimeään arkeen tuovat säännölliset puhelinkeskustelut ystävien ja tuttavien kanssa. Lisäksi Suomi kiittelee vuolaasti Näkövammaisten liiton ystävällistä ja ripeää palvelua, jonka kautta hän on saanut esimerkiksi lehdenlukulaitteen ja muita apuvälineitä.

Koronavirusrokotusta varten Ahti Suomen täytynee siis pyytää apua. Se ei tunnu aina helpolta, sillä miehen periaatteisiin kuuluu omien asioiden hoitaminen ja koko ajan pienessä liikkeessä pysyminen.

”Ei sitä oikein mielellään apua pyydä. Aina olen sitä saanut, kun olen pyytänyt. Kyllä lapset auttavat ja hoitavat.”

Suomi uskoo vakaasti, että koronavirusepidemia saa jossain vaiheessa päätöksensä.

”Kai me tästä selvitään niin kuin kaikesta muustakin.”