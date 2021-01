Helsinkiläisestä toimistosta löytyi harvinainen lepakko: Kyseessä on ensimmäinen havainto kimo­lepakosta talviaikaan Suomessa

Kyseinen lepakkoyksilö on ensimmäinen Suomessa talvikaudella havaittu kimolepakko. Yleensä kimolepakot talvehtivat Keski- ja Länsi-Euroopassa. Munkkiniemestä löydetty lepakko sai talvipaikan luolasta Helsingin edustalta.

Helsingissä talvehtii tiettävästi ensimmäistä kertaa harvinainen lepakkolaji, kimolepakko, kertoo Korkeasaaren villieläinsairaala tiedotteessaan.

Korkeasaaren villieläinsairaalaan päätyi joulukuussa kimolepakkonaaras. Lepakko oli löytynyt lentelemästä munkkiniemeläisen rakennuksen aulassa. Villieläinsairaalan mukaan lepakko oli saattanut löytää rakennuksen remontoitavasta osasta hyvän lepopaikan, ja remonttitöiden jatkuessa se oli paennut aulaan.

Rakennuksesta sijaitsevan toimiston työntekijät olivat hälyttäneet apua, ja kimolepakko vietiin Korkeasaaren villieläinsairaalaan. Siellä se todettiin hyväkuntoiseksi, mutta nälkäiseksi.

”Hyönteissyöjinä lepakot eivät löydä talvisesta luonnosta riittävästi ravintoa. Siksi ne viettävät talven horrostaen paikassa, jossa lämpötila pysyy muutaman asteen nollan yläpuolella. Munkkiniemestä löytynyt kimolepakko ei mahdollisesti ollut päässyt vielä horrostamaan ja se söi hyvällä ruokahalulla sille tarjottuja jauhomatoja”, kertoo villieläinsairaala tiedotteessaan.

”Eteläisessä Suomessa kimolepakot ovat esiintymisalueensa pohjoisrajoilla, ja talvien lämpeneminen on mahdollistanut talvehtimisen yrittämisen täällä. Laji on alun perin kotoisin vuoristoalueilta ja talvehtii kaupunkiympäristössä tyypillisesti korkeissa rakennuksissa, jollainen Munkkiniemen rakennuskin oli”, kertoo tiedotteessa lepakkotutkija Ville Vasko Luonnontieteellisestä keskusmuseosta.

Kimolepakko talvehtii pääosin Keski- ja Länsi-Euroopassa, kerrotaan Suomen lepakkotieteellisen yhdistyksen sivuilla. Tälle yksilölle villieläinsairaala löysi sopivan talvehtimispaikan luolasta Helsingin edustalla sijaitsevasta saaresta. Vasko kuvailee tiedotteessa luolaa paikaksi, jossa tiedetään talvehtivan lepakoita muutenkin. Luola on myös lukittavissa, jotta asiattomat eivät pääse häiritsemään lepakon horrosta.

Ennen kuljetusta saaristoon nuori lepakkonaaras rengastettiin ja mitattiin.

Kimolepakko rengastettiin ja vietiin turvalliseen talvehtimispaikkaan Helsingin saaristoon.­

Ensimmäisen kerran Suomessa rengastettiin kimolepakko vuonna 2015. Helsingin Sanomat kertoi silloin, että harvinainen lepakko löydettiin polttoainetankin päältä Helsingin Vuosaaresta. Tämäkin yksilö nautti ensin runsaasti jauhomatoja villieläinsairaalassa ennen vapauttamista luontoon.

Lajista on tehty vain vähäisiä havaintoja kaikuluotaimen avulla. Munkkiniemestä löydetty lepakko on vasta viides Suomessa rengastettu kimolepakko. Naaraiden muodostamista lisääntymisyhdyskunnista on tehty Suomessa tähän mennessä yksi havainto, Tampereella 1900-luvun alussa. Tämän jälkeen lisääntymisyhdyskuntia tai selkeästi lisääntyviä yksilöitä ei ole Suomen lepakkotieteellisen yhdistyksen mukaan tavattu Suomessa.

”Mahdollisesti nyt kun talvet ovat lämmenneet, kimolepakko on levittäytymässä tänne pohjoiseen ja alkaa talvehtia täällä meilläkin”, Vasko arvioi tiedotteessa.