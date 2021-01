”Se on kuin bakteeri tai virus, joka leviää luokassa”

Melkein puolet tavallisen koulun nelos- ja seitsemäsluokkalaisista kertoi olleensa joskus tilanteessa, jossa on kiusattu. Mutta lapsilla ja nuorilla on myös viisaita konsteja sen lopettamiseen.

”Se ei tunnu hyvältä sydämessä. Se on kuin bakteeri tai virus, joka leviää ihmisestä toiseen koulussa”, sanoo neljäsluokkalainen Kaiwen Zhang.

”Se on kuin ketjureaktio. Monta on yhden kimpussa. Riita voi olla tasaveroinen tilanne, kiusaaminen ei”, sanoo luokkakaveri Jaakko Nikkilä.

Tämä juttu on toteutettu tavallisesta poikkeavalla tavalla.

Lapset eivät läheskään aina pääse itse ääneen lehtijutuissa, jotka kertovat lasten ja nuorten välisestä väkivallasta tai kiusaamisesta. Tai sitten ääneen pääsevät vain sanavalmiit ja rohkeat.

Tällä kertaa emme siksi kysy aikuisilta mitään.

Ensiksi pyysimme kaikkia helsinkiläisen Jätkäsaaren peruskoulun neljäs- ja seitsemäsluokkalaisia vastaamaan lyhyeen kyselyyn tunnilla.

Vastanneiden nimet ovat HS:n tiedossa, mutta kyselyn vastauksia käsitellään jutussa täysin anonyymisti.

Jätkäsaari valittiin kahdesta syystä. Siellä ei ole käynnissä mitään akuuttia isoa kiusaamiseen liittyvää kriisiä, joka värittäisi väkisinkin lasten vastauksia. Toiseksi koululaiset ovat miettineet asiaa ennenkin, sillä koulussa on tehty paljon kiusaamista ehkäisevää työtä.

Jälkimmäinen ei tosin ole nykyisin poikkeavaa. Jätkäsaari on aivan tavallinen helsinkiläinen yhtenäiskoulu, jos ei oteta lukuun sen uutta koulutaloa ja sitä, että koulu on vasta kasvamassa luokka-aste kerrallaan täyteen kokoonsa.

Käytämme tässä jutussa sanaa kiusaaminen, vaikka se vakavan väkivallan kohdalla on vähättelevä sana. Näin siksi, että tarkoituksena on käsitellä lasten ja nuorten kanssa ilkeyttä ja julmuutta hyvin laajalla skaalalla.

Toisessa vaiheessa pyysimme osaa kyselyssä vapaaehtoisiksi ilmoittautuneista kertomaan tarkemmin ajatuksistaan haastattelussa.

Nelosluokkalaisten Jaakko Nikkilän ja Kaiwen Zhangin lisäksi mukaan tulivat seitsemättä luokkaa käyvät Severi Kosunen, Maija Illikainen, Carolina Müller, Ali Hodan Aden ja Luna Silfvenius. Videoilla heistä jokainen sanoo lyhyesti, mitä kiusaamiselle voisi tehdä.

Mitä kiusaaminen siis Jätkäsaaren koululaisten mielestä on?

Melkein puolet vastanneista lapsista ja nuorista sanoo joskus olleensa mukana tilanteessa, jossa on kiusattu.

Kolmannes on joskus ollut mukana tai nähnyt vierestä, että jotakuta on lyöty, tönitty, potkittu tai muuten satutettu fyysisesti. Viidennes on joskus saanut tutuilta ihmisiltä ikävän viestin sosiaalisessa mediassa.

Kahteen jälkimmäiseen kysymykseen seitsemäsluokkalaiset vastaavat hivenen useammin kyllä kuin nuoremmat, mutta ero ei ole suuri.

Tapahtunutta tarkemmin kuvanneet vastaajat kertovat useimmiten, että ovat nähneet tilanteen sivusta.

Muutama kertoo että itseä on haukuttu, tönitty tai potkittu, juostu karkuun tai pilkattu. Toisaalta samaan aikaan osa lapsista vastaa, että ei usko, että omassa koulussa kiusattaisiin ketään koskaan.

Avoimista vastauksista nousee päällimmäiseksi luottamus. Useimmat vastaajat esimerkiksi uskovat lujasti, että kiusaamisen voi katkaista sekä omilla toimilla että siksi, että ympärillä on turvallisia aikuisia. Kiusaaminen on yleistä, mutta sen yleisyydelle voi tehdä jotain.

Nuoremmat oppilaat kuvaavat kiusaamista esimerkiksi näin:

”Se on kaikkea, mikä tekee toiselle pahan mielen.”

”Porukassa sanotaan, että et ole tarpeeksi hyvä leikkiin.”

”Se on kun potkii tai lyö toista ihmistä. Tai sanoo rumia sanoja toiselle ihmiselle.”

”Ehkä minua on kiusattu huvin vuoksi. En tiedä, miksi olen kiusannut.”

Vastauksissaan lapset miettivät, että kiusaaja voi olla jostain kateellinen. Haastatteluun suostuneet pojat pohtivat pyynnöstä asiaa vielä vähän pidemmälle. Mistä se kiusaaminen johtuu?

”Se voi lähteä monesta asiasta, vaikka siitä riidasta. Mutta ei aina. Voi olla myös, että joku purkaa omaa pahaa oloaan muihin väärällä tavalla. Ehkä kiusaajaa on itseä kiusattu”, Jaakko Nikkilä sanoo.

Kaiwen Zhang sanoo, että ei pidä ajatella vain kiusaajia ja kiusattuja. Vaan kaikkia muita siinä ympärillä. Tekevätkö he jotain, että kiusaaja lopettaisi? Jos eivät, niin miksi eivät? Pitäisi tehdä.

”Joskus koko luokka on vihainen”, hän kuvailee.

Seitsemäsluokkalaiset määrittelevät kiusaamisen melkein kaikki aluksi samoin sanoin kuin yksi haastateltavista nuorista, Luna Silfvenius.

”Kiusaaminen voi olla fyysistä tai henkistä”, hän sanoo. Pahoinpitelyjä, nimittelyä, syrjimistä, yksin jättämistä.

”Se on jatkuvaa”, määrittele Maija Illikainen. Siis joskus härnääminen yhden kerrankin saattaa osua arkaan paikkaan, mutta yleensä kiusaamiseen liittyy se, että tilanne toistuu. Nuoret puhuvat myös siitä, että se arka paikka voi olla jokaisella eri kohdassa.

”Se voi olla myös sitä, että suljetaan porukasta ulos”, arvelee Severi Kosunen.

”Se voi olla myös sitä, että puhutaan pahaa selän takana”, sanoo Ali Hodan Aden. Nuoret ajattelevat, että kiusaaminen on yleistä kouluissa. Ei juuri heidän koulussaan, vaan missä tahansa koulussa verrattuna vaikka harrastuksiin ja nuorisotaloihin.

Jätkäsaaren lapsilla ja nuorilla on myös runsaasti ehdotuksia siitä, mitä asialle voisi tehdä.

”Sanotaan lopeta tai älä.”

”Kiusaamisen voi pysäyttää kasvattamalla lapsia hyvin.”

”Kiusaaminen ei lopu, ellei kiusaajia rangaista.”

”Ajattelen kiusaamisen johtuvan yhteiskunnassa syntyneistä ihanteista ja normeista sekä erilaisuuden halveksinnasta ja ikään kuin pelostakin. Kiusaamisen ehkäiseminen rakentamalla hyvä ryhmähenki on hyödyllinen keino.”

”Voisi olla vaikka kaveripenkki.”

Kaveripenkki on joissain kouluissa käytössä oleva penkki, jolle voi mennä istumaan, jos tuntuu yksinäiseltä. Sieltä sitten haetaan mukaan leikkeihin.

Seitsemännellä luokalla olevat Luna Silfvenius, Ali Hodan Aden, Maija Illikainen ja Carolina Müller pelaavat koripalloa Jätkäsaaren koulun pihalla.­

Carolina Müller tiivistää hyvin, että nuoret eivät ole hölmöjä.

”Me olemme pienestä asti opetelleet, mitä voisi tehdä, jos siihen törmää. Me voimme kertoa muille tai mennä itse väliin”, hän sanoo.

Hyvin moni kyselyssä sanoo, että kiusaamisesta pitää sanoa luotettavalle aikuiselle. Ja että on tärkeää, että jokaisella on lähellä joku sellainen.

Mutta on joukossa niitäkin, jotka miettivät, että mitä jos kertominen ei lopetakaan kiusaamista tai pahentaa sitä.

Jollain vastaajalla on hyviä kokemuksia sovittelusta, mutta ei kaikilla. Yksi oppilas esimerkiksi kertoo, että häntä on aiempina vuosina kiusattu pahasti. Hän kirjoittaa toivovansa, että tilanne olisi ratkaistu niin, että kiusaajat olisi pidetty hänestä erillään.

Jätkäsaaren koululaiset todella ovat miettineet asiaa aiemminkin. Vaikka lähes jokainen puhuu aikuisille kertomisesta, se ei ole ainoa keino.

”Kyllähän opettajat voivat siihen puuttua, mutta se lähtee myös meistä oppilaista. Me päätämme itse mitä teemme ja mitä emme tee”, sanoo Severi Kosunen.

”Kaikki ovat vastuussa omasta käytöksestään”, sanoo myös Ali Hoden Aden.

Neljäsluokkalaiset sanovat, että he ovat koulussa puhuneet paljon kaveruudesta.

”Meidän luokalla kukaan ei ole yksinäinen. Meillä on hyvä ilmapiiri luokassa”, sanoo Jaakko Nikkilä.

Hän ei vain luule näin vaan tietää: koulupsykologi ja -kuraattori ovat tehneet neljäsluokkalaisille kyselyitä kaveruudesta. Yksikään ei vastannut, että kavereita ei itsellä olisi ollenkaan.

Pienimpien vastaukset ovat samansuuntaisia myös HS:n kyselyssä, vaikka siinä sentään jokunen yksittäinen vastaaja arvelee, että omalla luokalla joku voisi olla yksinäinenkin. Nuorimmat haastateltavat puhuvat paljon siitä, että yksin ei pitäisi jättää ketään.

”Pitää itse olla kaveri. Sitten voi sanoa kaverille, että älä pelkää, sinua ei kiusaa enää kukaan. Sillä lailla luokassa ovat lopulta kavereita kaikki”, sanoo Kaiwen Zhang.