Helsingissä on kehitetty keino puuttua kaikkein vakavimpiin kiusaamistapauksiin.

Jos koulun keinot eivät enää riitä pitkään jatkuneen kiusaamisen katkaisemiseen, Helsingissä voidaan nykyisin hälyttää paikalle erikoisjoukot. Tai siis Mari Sirén ja Petteri Pietinen Aseman lapsista.

Toimintatavan nimi on K-0 ja sen ideana on, että kiusaamisen katkaisemiseksi pitää selvittää sen juurisyyt. Se taas ei onnistu, jos kaikkia osapuolia ei aidosti kuulla ja saada saman pöydän ääreen.

”Me olemme kaikkien lasten puolella. Jokaisella on oltava turvallista”, sanoo Sirén.

K-0 pyydetään mukaan, kun muut keinot on jo kokeiltu. Ehkä tilanne on ollut jo pitkään tulehtunut eivätkä esimerkiksi vanhemmat enää luota koulun kykyyn selvittää asiaa. Ehkä kiusaamisesta iso osa tapahtuu vapaa-ajalla tai verkossa.

Tarvitaan joku ulkopuolinen katsomaan tapahtunutta laajemmin.

Eniten avunpyyntöjä tulee kouluilta suoraan ja poliisin kautta, joskus esimerkiksi sovittelutoiminnasta, lastensuojelulta tai perhesosiaalityöstä. Kaupunki ostaa Aseman lasten apua, mutta ammattilaiset etenevät vain perheiden luvalla.

Aluksi selvitetään kaikkien näkemys siitä, mitä on tapahtunut. Eikä vain koululaisten ja heidän vanhempiensa vaan kaikkien perheiden kannalta olennaista tahojen. On tärkeää ymmärtää, mistä pitkään jatkunut kiusaaminen johtuu.

Joskus kaikki on alkanut pienestä riidasta tai konfliktista, jota ei ole aikanaan kunnolla selvitetty.

Joskus syy liittyy puutteisiin kaveritaidoissa tai vuorovaikutuksessa.

”Kiusaaminen on voinut jatkua vuosia, ehkä jo päiväkodissa on jätetty ulkopuolelle. Jos jää aina yksin, ei pääse harjoittelemaan vuorovaikutustaitoja”, Sirén kuvailee.

Tai sitten syy voi liittyä ryhmädynamiikkaan. Ehkä esimerkiksi opettaja on vaihtunut tiheään, eikä yhteishenki ole päässyt muodostumaan aikuisen johdolla. Lapsijoukolle on vähitellen kehittynyt ryhmää hajottava tapa puhua toisilleen: on tapana ”dissata” eli väheksyä ja pilkata toista.

Usein koko perhe tarvitsisi tukea, sillä oman lapsen hätä kuormittaa. Tukea saattaa olla tarjollakin, mutta palvelujärjestelmä on niin pirstaleinen, että saman perheen kanssa voi työskennellä useampi ammattilaisten porukka tietämättä toisistaan tai kokonaiskuvasta.

Kun yhteinen ymmärrys syistä löytyy, päätetään yhdessä toimenpiteet. Sovittelu on tavallinen tapa edetä. Tärkeää on myös seuranta: pitää olla varma, että kiusaaminen loppuu löydetyillä keinoilla.

Aseman lapset on kehittänyt K-0:n Helsingissä, mutta nykyisin samaa menetelmää käytetään myös Lohjalla, Järvenpäässä ja Rovaniemellä. Menetelmää kehittäessä tehtiin samalla tutkimusta. Vaikuttavuutta seurataan palautteen avulla.

Helsingissä K-0 käy lukuvuodessa läpi suurin piirtein parikymmentä tapausta. Tarkoitus on mennä syvälle eikä vain pyyhkäistä pintaa.

Helsingissä K-0 on osa laajempaa, edellisenä lukuvuonna käyttöön otettua kiusaamisen vastaista ohjelmaa, jossa on kaikille kaupungin kouluille päiväkodeista toiselle asteelle tarkoitettuja keinoja sekä ennaltaehkäisyyn että kiusaamiseen puuttumiseen.

Kaikissa kouluissa pitäisi esimerkiksi opetella tunnetaitoja ja huolehtia, että uudet tulokkaat pääsevät varmasti osaksi ryhmää. Ohjelmassa linjataan esimerkiksi, että paljon kiusatuksi tulleella pitää olla koululla nimikkoaikuinen tukemassa.

Oppilashuollon päällikkö Vesa Nevalainen kertoo, että ohjelman kolmestatoista konstista kaikki muut paitsi sähköinen järjestelmä kiusaamisesta kertomiseen ovat nyt käytössä. Hän toivoo, että vaikutukset näkyisivät jo ensi kevään kouluterveyskyselyn vastauksissa.