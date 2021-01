Pelti rytisi aamun työ­matka­liikenteessä pääkaupunki­seudulla, illaksi on luvassa voimakasta pyryä: ”Huomisesta tulee vielä pahempi”

Ilmatieteen laitoksen mukaan alkuviikolla on luvassa ”poikkeuksellisen runsasta” lumisadetta Etelä- ja Lounais-Suomeen.

Maanantaiaamun työmatkaliikenteessä ei vältytty peltikolareilta pääkaupunkiseudulla. Pelti rytisi varsinkin liikennetiedotteiden mukaan Hämeenlinnanväylällä ainakin Nurmijärven ja Hyvinkäällä.

Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen päivystävän palomestarin Jarmo Laakson mukaan vakavammilta onnettomuuksilta on silti vältytty.

”Aika häijy on keli ollut. Viitisen peltikolaria on aamulta raportoitu. Jos huomenna tulee tuplamäärä tähän, niin täytyy toivoa, että ihmiset osaavat vähän varautua.”

Laakson mukaan kolareita tulee niin risteyksissä kuin suoralla tielläkin. Varsinkin kovassa vauhdissa tehdyt ohitukset voivat liukkaalla kelillä saada auton heittelehtimään.

Helsingin pelastuslaitoksen mukaan liikenteessä on ollut maanantaiaamuna rauhallista. Päivystävän palomestarin Juuso Punnosen mukaan myös Helsingissä varaudutaan illan mahdolliseen lumimyräkkään.

Ajokeli on tänään huono lumisateen sekä lumisten ja liukkaiden tienpintojen vuoksi suuressa osassa maata, varoittavat Tieliikennekeskus ja Ilmatieteen laitos.

Ilmatieteen laitos on antanut varoitukset huonosta ajokelistä Uudellemaalle, Varsinais-Suomeen, Pirkanmaalle, Keski-Suomeen, Kanta-Hämeeseen, Päijät-Hämeeseen ja Kymenlaaksoon.

Illalla Suomeen leviää lounaasta voimakas lumipyry, joka huonontaa ajokeliä entisestään. Ennusteen mukaan lunta sataa tänään etelä- ja lounaisrannikolla 5–15 senttiä.

Lunta satoi sunnuntain ja maanantain vastaisena yönä kymmenisen senttiä eri puolille Uuttamaata.

Kumpulan havaintoasemalle oli satanut yhdeksän senttiä lunta, kertoo Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Ari Mustala. Helsinki-Vantaalle satoi 11 senttiä, ja lumen syvyys on maanantaiaamuna 21 senttiä. Kaisaniemessä lumen syvyys on 12 senttiä ja Kumpulassa 15 senttiä. Espoossa lunta on kymmenisen senttiä.

Runsaita lumisateita on odotettavissa keskiviikkoon asti erityisesti maan eteläosaan. Ilmatieteen laitos kuvailee alkuviikon lumisadetta ”poikkeuksellisen runsaaksi”. Myös tuuli on voimakasta, kertoo Mustala.

Helsingin sivukaduilla auraajat eivät olleet vielä ehtineet siivoamaan viikonloppuna satanutta uutta lunta. Kuva Vartioharjusta maanantaina aamukuudelta.­

”Seuraava voimakas matalapaine tulee Ruotsin suunnalta. Yöllä se leviää Lounais-Suomeen ja sieltä suurimpaan osaan Etelä- ja Keski-Suomea”, sanoo Mustala.

Keskiviikkona lumirintama alkaa vetäytyä etelään.

”Torstaihin mennessä lumisateet ovat ohi. Saadaan siihen mennessä useampi kymmenen senttiä lunta Uudellamaalla ja Varsinais-Suomessa.”

Ilmatieteen laitoksen mukaan suurimmat lumikertymät saadaan Rauma–Lahti-linjan eteläpuolella, missä voi kolmen vuorokauden aikana maanantaista keskiviikkoon kertyä yhteensä 30–40 senttiä lunta, paikoin jopa 50 senttiä.

Varsinkin lounaassa lumisade voi olla märkää ja herkästi puihin tarttuvaa, jolloin puiden taipumisesta sähkölinjoille voi aiheutua sähkökatkoja.