Valtiolla on velvoite etsiä korvaajat Malmin kentälle, mutta suunnitelmaa ei ole – Ministeriö on tyytynyt jakamaan miljoonia lähikenttien kehittämiseen

Eduskunta on edellyttänyt hallituksen korvaamaan uudet tilat Malmilta häädettäville ilmailijoille. Liikenneministeriö on jakanut yli viisi miljoonaa euroa lähikentille, mutta tuki ei suoraan velvoita ottamaan vastaan tulijoita.

Ilmailijat on määrätty häädettäviksi helsinkiläiseltä Malmin kentältä. Lentäminen on tammikuussa jatkunut edelleen.­

Suomen hallituksella ei ole osoittaa korvaavia tiloja Malmin kentältä häädettäville ilmailijoille. Liikenne- ja viestintäministeriö ei siis ole ryhtynyt kattaviin toimiin, jotta Malmin ilmailu voisi jatkua hyvien yhteyksien ja etäisyyksien päässä.

Näin eduskunta kuitenkin edellytti valtioneuvostolta eli käytännössä hallitukselta huhtikuussa 2018 sen jälkeen, kun eduskunta oli hylännyt Lex Malmina tunnetun kansalaisaloitteen ja lakiehdotuksen kentän säästämiseksi.

Helsingin kaupunki kehotti joulun alla Ulosottolaitosta häätämään Malmin lentokenttäyhdistyksen. Sen myötä häätö odottaa myös noin 50:tä yritystä ja yhdistystä. Kaupunki on toistuvasti ilmoittanut, että se haluaa alueen pikaisesti hallintaansa. Malmin toimijat ovat kieltäytyneet poistumasta alueelta.

Häätö on Ulosottolaitoksen mukaan edessä 20 päivän kuluttua eli tammikuun lopussa.

Malmin kentälle sopivan korvaajan turvaaminen on säilynyt eduskunnan tahtona. Siitä on mainintoja esimerkiksi hallituksen viime vuosien vuosikertomuksissa.

Lausumaa keväällä 2018 valmistellut liikenne- ja viestintävaliokunta oli korostanut Malmin kentän merkittävyyttä yleisilmailulle, ilmailukoulutukselle sekä kansalliselle lentoturvallisuudelle.

”Eduskunnan lausuma on olemassa”, vahvistaa ylitarkastaja Emmi Nykänen liikenne- ja viestintäministeriöstä.

Ministeriössä ei silti ole suunnitelmaa Malmin toimijoiden siirtämisestä lähikentille.

”Malmin lentokentälle ei ole pyritty etsimään yhtä yksittäistä korvaajaa vaan kehittämään useita jo olemassa olevia lentopaikkoja”, Nykänen sanoo.

”Valtiolla ei ole käytettävissä olevaa keinovalikoimaa, vaan on jokaisen toimijan asia päättää, missä on fiksuinta jatkaa.”

Valtio on myöntänyt useille Etelä-Suomen muille, mahdollisille korvaaville kentille vuosina 2018 ja 2020 yhteensä runsaat viisi miljoonaa euroa tukia. Niiden tarkoitus on Nykäsen mukaan ollut, että tukien saajat valmistautuisivat vastaanottamaan tulijat Malmilta.

Tukia ovat saaneet Pyhtään kenttä (1 800 000 euroa), Nummelan kenttä (1 150 000 euroa), Hyvinkään kenttä (740 000 euroa), Päijät-Hämeen Lahti–Vesivehmaan kenttä (430 000 euroa), Kiikalan lentopaikka (600 000 euroa), Räyskälän lentopaikka (470 000 euroa), Mikkelin lentoasema (150 000 euroa) ja Karstulan lentopaikka (100 000 euroa).

HS:lle lähikenttien toimijat ovat tammikuun alussa kertoneet kalustohalleissaan olevan tilaa vain yksittäisille uusille koneille.

Suoraa velvoitetta ottaa vastaan Malmin toimijoita ei ole asetettu tukien vastineeksi.

Tukia saaneet kentät ovat Nykäsen mukaan kuitenkin antaneet hakemuksissaan olettaa, että ne ovat vaihtoehtoja korvaamaan Malmia. Osa tukihakemuksista on myös hylätty, koska kyseinen kenttä on ollut liian kaukana eduskunnan määrittämiksi hyviksi yhteyksiksi.

Malmin lentoaseman ystävien puheenjohtaja Timo Hyvönen kertoo ilmailijoiden laajasti pitävän tuen myöntämistä riittämättömänä toimena Malmin korvaamiseksi. Hyvönen toimii myös Suomen ilmailuliiton puheenjohtajana.

Ministeriön Nykänen kiistää moitteen ja sanoo eduskunnan varmasti arvioivan tilannetta, kun seuraavaa vuosikertomusta käsitellään.

”En tulkitsisi, että toimet eivät olisi riittäviä vaan näkisin, että eduskunta haluaa varmistaa, että lausumaa noudatetaan”, Nykänen sanoo.

Tukipäätösten vaikutuksia ei Nykäsen mukaan ole vielä pystytty arvioimaan. Kunnostushankkeille kun on annettu aikaa valmistua tuen myöntövuoden mukaan joko kuluneen vuoden tai kuluvan vuoden aikana. Ministeriössä on nyt käynnissä laaja selvitys lentokenttätukien vaikuttavuudesta.

Ilmailuliitto on Hyvösen mukaan ollut Malmin tilanteesta marraskuussa yhteydessä liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakkaan (sd). Myös HS esitti maanantaiaamuna Harakalle avustajan välityksellä haastattelupyynnön, johon ei kello 16:een mennessä tullut vastausta.

”Saimme 15 minuutin ajan, jossa isona asiana oli pääkaupunkiseudun yleisilmailun tulevaisuus”, Hyvönen sanoo.

”Ei Harakka luvannut mitään. Nyt lähetimme pikaisen tapaamispyynnön, johon ei ole tullut vastausta.”

”Hyvin hankala tilanne”, Hyvönen sanoo nyt käsillä olevasta armonajasta. Valtion tuella korjattavat eteläsuomalaiset kentät ovat Hyvösen mukaan nyt kyllä ”hienossa kunnossa”, mutta ovatko ne ja niiden isäntäkunnat valmiita ottamaan vastaan vilkastuvaa ilmailua?

”Hyvinkää on ilmoittanut, että se ei halua lisää koneita. Nummela on purjelentokenttä, ja kunta on sielläkin todennut, että ei lisää koneita”, Hyvönen sanoo.

Toistaiseksi Malmilta ei Hyvösen havaintojen mukaan ole juuri lähtenyt koneita muille kentille. Ministeriön tulisi Hyvösen mukaan osoittaa jokaiselle ilmailualukselle uusi kenttä. Mikään Helsingin lähikunnista ei Hyvösen käsityksen mukaan ole innokas perustamaan uutta lentokenttää.

Siksi hän kääntää katseensa Suomen päälentokenttää eli Helsinki-Vantaata kohti.

”Helsinki-Vantaalle mahtuisi koneita, mutta sen toteutuminen vaatisi valtiolta omistajaohjausta, joka taas ei ole liikenneministeriön alla”, Hyvönen sanoo.

”Toivotaan, että hyvä ratkaisu löytyy mahdollisimman pian.”