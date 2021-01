Espoon kaupunginhallitus hyväksyi Tapiolan uimahallin korjaussuunnitelman periaatteet maanantaina.

Tapiolan uimahallin kohtaloa on mietitty Espoossa jo vuosia.­

Tapiolan uimahalliin on tulossa laajan korjauksen yhteydessä laajennusosa. Espoon kaupunginhallitus hyväksyi maanantaina hallin korjauksen periaatteet.

Hallin kustannuksiin on varauduttu kaupungilla 24–30 miljoonalla eurolla, mutta summa on vasta alustava arvio ja tulee täsmentymään vielä suunnitelmien tarkentuessa.

Tapiolan uimahallin arkkitehtuuri on laajasti kiitelty.­

Arkkitehtuuriltaan ja kulttuurihistorialtaan arvokkaan hallin allashalli pyritään säilyttämään korjausten myötä alkuperäisessä asussaan, korjaussuunnitelman periaatteissa todetaan.

Uimahalliin on kuitenkin luvassa myös muutamia muutoksia, muuten peruskorjauksen toteuttaminen ei onnistu, kertoo Tapiolan projektijohtaja Antti Mäkinen.

Nyt korjauksen periaatteissa uimahallin sisällä olevan kierreportaat joudutaan purkamaan. Lisäksi hallin itäosassa tulee korjauksen jälkeen olemaan vain kaksi kerrosta aiemman kolmen kerroksen sijaan.

Tämä johtuu siitä, että nykyaikaisen ilmanvaihtojärjestelmän toteuttaminen ei Mäkisen mukaan vanhalla hyvin matalalla huonekorkeudella olisi ollut mahdollista. Yhden kerroksen poistamisen vuoksi hallia on myös laajennettava itäpäädyssä. Laajennusosaan ei ole luvassa mitään sellaisia ylimääräisiä toimintoja, joita hallissa ei edellisen korjauksen jälkeen ollut.

Espoon virkamiesjohto esitti joulukuussa Tapiolan uimahallin säästämistä ja peruskorjausta. Aiemmin uimahallia ehdotettiin purettavaksi, sillä sen korjaaminen tulee maksamaan vähintään saman verran kuin uuden rakentaminen tai jopa enemmän ja säilytettävät osat saattavat vaikeuttaa korjaustöitä.

Tapiolan uimahalli vuonna 2005, juuri peruskorjauksen valmistuttua.­

Tapiolan vuonna 1965 valmistuneella uimahallilla on surullisenkuuluisa lähihistoria. Uimahalli peruskorjattiin noin 9 miljoonan euron hankkeessa 2000-luvun alkupuolella. Pian peruskorjatun uimahallin rakenteissa havaittiin ongelmia: uima-altaan laatat ja perusteet vuotivat.

Peruskorjattua hallia korjattiin vuosien ajan, tuloksetta. Lopulta vuonna 2018 ehdotettiin uimahallin purkamista. Se osoittautui myös hankalaksi, sillä uimahalli on paitsi suojeltu rakennus ja maisema, myös laajasti rakastettu rakennus. Uimahallin on suunnitellut arkkitehti Aarne Ervi, joka on suunnitellut lukuisia rakennuksia Tapiolan keskustassa.

Tapiolan uimahalli peruskorjauksen jälkeen vuonna 2005.­

Uimahallin korjaus on määrä toteuttaa melko rivakalla aikataululla. Korjaustöiden on arvioitu alkavan vuoden 2022 lopussa ja Tapiolan uudistetun uimahallin on tarkoitus olla käytössä vuonna 2024.