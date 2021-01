Husin diagnostiikkajohtaja Lasse Lehtonen suosittelee koronatestiä kaikille, jotka epäilevät altistumista.

Joulunjälkeisestä koronapiikistä ei ole mitään merkkejä.

Tartuntamäärissä ei ole näkynyt Uudellamaalla merkittävää kasvua ja joulusta on kulunut aikaa jo noin kolme viikkoa. Vaikuttaa siltä, että pääkaupunkiseudulla selvittiin joulusta ilman merkittävää kasvua tartunnoissa, myöntävät Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) johtajaylilääkäri Markku Mäkijärvi ja diagnostiikkajohtaja Lasse Lehtonen.

”Vielä on hieman aikaista sanoa, että joulu meni hyvin. Joulua vietetään monta päivää, mutta näyttää ihan lupaavalta”, Mäkijärvi sanoo.

Jonkinlaisia viitteitä koronavirustartuntojen määrän kasvusta olisi Mäkijärven mukaan kuitenkin jo todennäköisesti nähty, mikäli joulusta seuraisi piikki tautitapauksissa. Joulun ja uudenvuoden jälkeen tartuntamäärät ovat pysyneet melko ennallaan.

”Tartunnat ovat hieman nousseet, mutta tilanne on aika vakaa. Toisaalta emme ole päässeet myöskään alaspäin” sanoo Lehtonen.

Hus-alueella tehtiin viime viikolla 26 761 koronatestiä, joista 901 oli positiivisia. Tämä on 3,4 prosenttia testeistä.

Testejä tehdään Hus-alueella nyt noin 4 500 päivässä, se on selvästi vähemmän kuin joulun alla, jolloin testejä tehtiin parhaimmillaan jopa 9 000 päivässä.

Positiivisia tautitapauksia on viikossa ollut 743. Suomessa ilmoitettiin tiistaina 221 uudesta koronavirustartunnasta. Tartunnoista 73 oli Helsingissä.

Testausten vähäinen määrä huolettaakin Mäkijärveä ja Lehtosta. Husissa toivotaankin, että ihmiset hakeutuisivat herkästi testeihin.

Testien vähäiseen määrään vaikuttavat todennäköisesti samanaikaisesti useat eri tekijät.

”Voi olla, että kysymys on siitä, että ollaan oltu lomilla ja arkipäiviä on jäänyt niin vähän. Ne ovat parhaita testipäiviä. Voi olla myös, että on jonkinlaista taisteluväsymystä ilmassa”, Mäkijärvi sanoo. Nuorten osuus testimääristä on hieman pienentynyt syksystä. Syytä tähän ei tiedetä.

Testimäärät ovat toki voineet laskea osittain myös siksi, että lomaa ja pyhiä on vietetty hieman eristyksissä. Ei siis ole joulun jälkeen ilmennyt mitään erityisiä syitä – tietoa altistumisesta tai oireita – hakeutua testeihin.

”Ollaan oltu poissa kouluista ja töistä, enemmän vain omalla porukalla. Toisaalta se osoittaa, että rajoitukset toimivat.”

Testeihin voisi kuitenkin nyt hakeutua aivan erityisen herkästi, sanoo Lehtonen.

”Suosittaisin itse testeihin hakeutumista mikäli itse epäilee altistumista, tämähän ei ole virallinen suositus. Varsinkin nyt kun pyrimme jäljittämään brittivarianttia [viruksen uusi muunnos] olisi erittäin tärkeää löytää ne tartunnat ja estää jatkotartunnat. Tämä pitäisi tehdä nopeasti, muuten se [virusmuunnos] karkaa käsistä.”

Testaamiseen on tällä hetkellä erittäin hyvin voimavaroja, Lehtonen lupaa.

”Toivoisin, että pääsisimme joulua edeltäneelle tasolle. Ainakin 7 000 testiin päivässä pitäisi päästä, hieman ylikin.”

Tällä hetkellä ei ole Lehtosen mukaan pääkaupunkiseudulla erityisiä ihmisryhmiä tai tilanteita, joiden osuus tautimääristä olisi korostunut. ¨

”Altistustilanteet ovat erittäin tasaisesti jakaantunet. Ei ole tullut mitään erityistä esiin, missä tautimäärä olisivat erityisesti kasvussa.”