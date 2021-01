Helsingin kokoomuspoliitikoilta eniten tukea Kirsi Pihan pormestariehdokkuudelle – Puolueen sisällä voimakkaita näkemyseroja: ”Kokoomus on jakautunut tällä hetkellä”

HS:n laaja soittokierros näyttää, etteivät edes monet valtuutetut tiedä vielä, ketä kannattavat puolueen pormestariehdokkaaksi Helsingissä. Ehdokkuutta harkitsevista Kirsi Piha nauttii tällä hetkellä suurinta kannatusta kokoomusvaikuttajien keskuudessa.

Viestintäyrittäjä ja entinen kansanedustaja Kirsi Piha näyttää saavan kokoomuksen Helsingin valtuustoryhmässä eniten kannatusta puolueen pormestariehdokkaaksi.

HS:n soittokierroksen perusteella iso osa valtuutetuista ei kuitenkaan ole vielä päättänyt suosikkiaan tai halua kertoa sitä. Valtuutettuja on yhteensä 24, ja HS tavoitti heistä kahta lukuunottamatta kaikki.

Pormestariehdokkuutta ovat tähän mennessä julkisuudessa kertoneet harkitsevansa Piha ja kansanedustaja Wille Rydman. Kansanedustaja Juhana Vartiainen kertoo HS:lle, että myös hän harkitsee ehdokkuutta, ”jos kysytään”.

Valtuutetut arvottivat mahdollisia ehdokkaita tähän mennessä esiin tulleiden nimien joukosta.

HS:n tietojen mukaan kokoomus valitsee ehdokkaansa viimeistään helmikuun ensimmäisinä viikkoina.

Pihan kannatus ei HS:n soittokierroksen perusteella ole ylivoimaista, mutta ainakin tässä vaiheessa hänen takanaan on useampi valtuutettu kuin Rydmanin. Vahvasti Pihan takana oli viisi valtuutettua, ja lisäksi kaksi valtuutettua ilmaisi pitävänsä häntä selvästi mieluisampana ehdokkaana, jos valinta tapahtuisi Rydmanin ja Pihan välillä.

Rydmania kannatti selkein sanoin kaksi ehdokasta. Yksi kertoi kannattavansa tätä, jos vaihtoehtoina olisivat Piha ja Rydman.

Avoimesti Pihaa kertoo kannattavansa apulaispormestari Pia Pakarinen.

”Kirsi Piha on valtavan hyvä ehdokas. Odottelen innolla, että hän lähtee ehdolle”, Pakarinen sanoo.

Apulaispormestari Pia Pakarinen kannattaa pormestariehdokkaaksi Kirsi Pihaa.­

Piha työskentelee tällä hetkellä perustamassaan Ellun kanat -viestintätoimistossa. Hän toimi kansanedustajana vuosina 1994–1996 ja 1999–2003, europarlamentaarikkona 1996–1999 ja Helsingin kaupunginvaltuutettuna 1992–1996. Hänen vahvuuksinaan nähdään ainakin laajat kontaktit ja työhistoria useissa erilaisissa tehtävissä.

”Piha tuntee Helsingin. Hän on helposti lähestyttävissä, hyvin sosiaalinen henkilö. Tuntee koko poliittisen ekosysteemin, koska on ollut kansanedustaja ja meppi”, perustelee eräs pitkäaikainen kokoomusvaikuttaja kantaansa.

”Kun Kirsin nimi on mainittu, niin ollaan oltu ei vain ilahtuneita, vaan jopa innostuneita.”

Toisaalta Piha on ollut pitkään poissa päivänpolitiikasta, ja tämä näkyy myös valtuutettujen epävarmuudessa. Moni kertoo, että ei tunne Pihaa lainkaan.

”Kiinnostaisi ehkä kuulla hänen ajatuksistaan vähän lisää. On aika eri juttu johtaa alle 100 ihmisen viestintätoimistoa, kuin kaupunkia”, yksi valtuutettu sanoo.

”Hän on tehnyt ihan menestyksekästä uraa tehnyt poltiikan ulkopuolella, mutta mietin, miten hän hoitaisi pormestariutta. Olisi hyvä että olisi kokemusta kuntapolitiikasta, että ei tulisi ihan pystymetsästä”, toinen valtuutettu pukee ajatuksiaan sanoiksi.

Rydmania kannattavien valtuutettujen mukaan tällä on osaamista talous- ja turvallisuusasioissa. Moni painottaa myös sitä, että toisin kuin Piha, Rydman on henkilökohtaisesti tuttu, ja hänen toimintatapojaan on siksi helpompi arvioida. Rydman istuu tällä hetkellä valtuustossa.

”Wille perehtyy hyvin asioihin ja on hyvin lähellä kuntapolitiikkaa, hän ymmärtää helsinkiläisten arkea, jaksaa perehtyä asioihin, ja hänellä on hyvä ulosanti”, perustelee yksi Rydmanin kannattajista.

Rydman ja Piha ovat poliittisilta näkemyksiltään erilaisia. Osa valtuutetuista katsoo heidän edustavan kokoomuksen sisällä jopa ääripäitä.

Rydman tunnetaan kokoomuksen konservatiivisimman laidan edustajana. Rydman esimerkiksi vaati viime keväänä HS:n haastattelussa, että kokoomuksen tulee ”korjata välinsä perussuomalaisiin” ja avata mahdollisuus hallitusyhteistyölle tulevaisuudessa. Yhteistä pohjaa perussuomalaisten kanssa olisi Rydmanin mielestä löydettävissä esimerkiksi työmarkkinoiden uudistuksissa sekä maahanmuutto- ja kriminaalipolitiikassa.

Kirsi Piha taas asemoituu kokoomuksen sisällä liberaalimmalle puolelle. Hän muun muassa korosti HS:n haastattelussa marraskuussa, että monikulttuurisuus on Helsingille tärkeää.

Helsingissä kokoomuksen pahin kilpailija on vihreät, joka on tällä hetkellä kaupungin toiseksi suurin puolue. Tuleva pormestari on isolla todennäköisyydellä jommasta kummasta puolueesta.

HS kertoi torstaina kokoomuksen sisäisestä äänestäjätutkimuksesta, jonka mukaan puolueella on valtakunnallisesti enemmän mahdollisuuksia saada liikkuvia äänestäjiä perussuomalaisista kuin vihreistä. Kokoomusjohto on HS:n tietojen mukaan päättänyt tulosten pohjalta kirkastaa puolueen ”perusporvarillista” eli melko arvokonservatiivista talousoikeistolaista viestiä.

Sisäisen selvityksen mukaan tilanne on kuitenkin Helsingissä erilainen kuin muussa maassa. Helsingissä myös vihreillä on kokoomuksen kanssa ”merkittävä rajapinta”. Selvityksen mukaan kokoomuksen mahdollisuus saada äänestäjiä muista puolueista jakautuu Helsingissä vihreiden ja perussuomalaisten kesken melko tasan, joskin myös Helsingissä vaaka kallistuu hieman perussuomalaisten puolelle.

Piha ja Rydman eivät kumpikaan vielä vahvista HS:lle lähtevänsä ehdolle. Rydmanin mukaan asia selvenee hänen kohdallaan ”lähiaikoina”.

”Paljon kiinnostusta on, ja asia on vakavassa harkinnassa”, Rydman kommentoi.

Ehdokaskisaan ei ole siis virallisesti ilmoittautunut vielä yksikään kokoomuslainen, ja HS:n tietojen mukaan haussa on edelleen muitakin nimiä. Osa valtuutetuista ei halua spekuloida pelkästään Rydmanin ja Pihan nimillä ja kertoo toivovansa, että pormestariehdokkuutta harkitsisi heidän lisäkseen muutkin.

Muista nimistä erityisesti kansanedustaja Sari Sarkomaa nousee valtuutettujen joukossa esiin. Kaksi valtuutettua kertoi toivovansa, että Sarkomaa lähtisi mukaan kisaan. Hänen valttina nähdään hänen kokemuksensa sote-asioista ja asettuminen kokoomuksessa jonnekin Pihan ja Rydmanin välimaastoon.

”Kokoomus on jakautunut tällä hetkellä. On sinivihreä suuntaus ja kansalliskonservatiivi suuntaus. Olisi tärkeää, että pormestariehdokas voisi yhdistää nämä kaksi fraktiota, ainakin niin, että hän ei menisi liikaa kumpaankaan suuntaan, vaan olisi laajasti äänestettävissä”, sanoo yksi Sarkomaata kannattava valtuutettu.

Sarkomaa ei ota HS:lle kantaa mahdolliseen pormestariehdokkuutensa. Hän kertoo kuitenkin pohtineensa vakavasti kunnallisvaaliehdokkaaksi lähtemistä. Sarkomaa ei tällä kaudella istu valtuustossa.

”Lopullista päätöstä en ole vielä tehnyt, mutta vahva tahto tässä viriää”, Sarkomaa sanoo.

Kokoomuksen valtuustoryhmänjohtaja Daniel Sazonov ei ole kommentoinut haluaisiko hän ehdokkaaksi.­

Muista nimistä mainintoja saivat apulaispormestari Pia Pakarinen ja valtuustoryhmän puheenjohtaja Daniel Sazonov. Pakarinen on kertonut, että ei ole kiinnostunut pormestariehdokkuudesta. Sazonov ei ole kommentoinut asiaa.

Teknisesti pormestariehdokkaan valitsee Helsingin piirin piirikokous, jolle piirihallitus esittää ehdokasta. Piirikokouksessa äänioikeutettuja ovat paikallisyhdistysten valitsemat kokousedustajat.

HS tavoitti suurimman osan piirihallituksen jäsenistä. He eivät tässä vaiheessa kommentoineet valintaa.