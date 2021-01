Valtaosa pääkaupunkiseudun koronarajoituksista jatkuu ainakin tammikuun loppuun.

Pääkaupunkiseudulla ei höllennetä lasten ja nuorten harrastuksia koskevia tiukkoja rajoituksia. Sitä vastoin Helsinki, Espoo ja Vantaa ovat päättäneet, että abiturientit saavat mahdollisuuden valmistautua ylioppilaskirjoituksiinsa lähiopetuksessa. Pääkaupunkiseudulla abiturientit ovat olleet erityisen pitkään etäopetuksessa.

Päätökset linjasi pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä 14. tammikuuta.

Penkkarit perutaan tältä keväältä kokonaan. Vanhojen tanssit sitä vastoin voidaan mahdollisesti järjestää tavanomaista myöhemmin.

Abit palaavat kouluihin 18. tammikuuta alkaen kolmannen jakson loppuun. Peruste abien lähiopetukselle on yhdenvertaisuus. Ylioppilaskirjoitusten kasvaneen painoarvon takia yhdenvertaisuus valtakunnallisesti on erityisen tärkeää, koordinaatioryhmä perustelee.

”Lukioissa ei ole abiturienttien lisäksi muita opiskelijoita, joten opetus voidaan järjestää turvallisesti”, sanoi Helsingin pormestari Jan Vapaavuori (kok) tiedotustilaisuudessa perjantaina aamulla.

Pääkaupunkiseudulla lähikontaktit tulisi rajoittaa saman kotitalouden tai vastaavaan tilanteeseen rinnastettaviin läheisiin. Koordinaatioryhmä antoi kontaktien rajoittamisesta edelleen vahvan suosituksen. Myös Vapaavuori toisti vetoomuksen perjantaiaamuna.

Muita yksityisiä tapaamisia tai perhekokoontumisia ei suositella järjestettäväksi. Hautajaisiin tai muistotilaisuuksiin osallistuminen suositellaan rajattavaksi hyvin suppeaan lähiomaisten joukkoon.

”Tällä hetkellä koronavirus tarttuu yksityistilaisuuksissa, kuten perhejuhlissa”, Vapaavuori sanoi.

Tilanteen rauhoittamiseksi olisi Vapaavuoren mukaan nyt käytävä koronatesteissä heti, jos pieniäkin oireita on. Näytteenottomäärät ovat Vapaavuoren mukaan joulunpyhien jäljiltä edelleen matalia. Siksi tartuntoja voi jäädä piiloon.

Myös koronaviruksen uusi, ärhäkkä muunnos huolestuttaa pääkaupunkiseudulla.

Helsingissä koronatartuntojen ilmaantuvuusluku oli torstaina 137. Joulukuussa se oli korkeimmillaan 273. Kyse on tartuntojen määrästä sataatuhatta asukasta kohti 14 vuorokaudessa.

”Olemme onnistuneet puolittamaan sen pahimmasta, mutta tilanne on vakiintunut liian korkealle tasolle”, Vapaavuori sanoi,

Rokotuksia on annettu Helsingissä lähes 6 000 eli Vapaavuoren mukaan niin pajon kuin rokotteita on ollut.

Paraikaa rokotetaan hoivapalveluiden ja kotihoidon työntekijöitä sekä esimerkiksi hoivakotien asukkaita. Kun ikääntyneiden eli 70 vuotta täyttäneiden rokotukset alkavat, siitä kerrotaan laajasti mediassa. Ikääntyneille lähetetään rokotuksista myös kirje kotiin.

”Rokotus ei tule jäämään kiinni kaupungista. kunhan rokotteiuta vain saadaan”, Vapaavuori sanoi.

Rajoitukset lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksissa jatkuvat. Vapaavuori on aiemminkin todennut, että harrastuspaikkojen sulkemisesta on tullut kaupungille erityisen paljon palautetta. Perjantaina hän palasi asiaan.

”Lapset ja nuoret kantavat nyt kovaa kuormaa. Voi kysyä, aiheuttavatko rajoitukset suurempaa haittaa kuin hyötyä. Mutta harrastustoimintaa ei juuri nyt avata”, Vapaavuori sanoi.

Hän jatkoi tiukan linjan kumpuavan siitä, että Suomen hallitus valmistelee nyt toimia koronaviruksen uuden, ärhäkän muunnoksen leviämisen estämiseksi. Hallituksen on määrä avata linjauksiaan ensi viikolla.

Koronakoordinaatioryhmän mukaan tilannetta seurataan aktiivisesti. Jos epidemiatilanne helpottuu, rajoituksia ja suosituksia arvioidaan uudelleen.

Nyt voimassa olevat rajoitukset ja linjaukset harrastustoiminnassa ovat voimassa tammikuun loppuun asti.

Kaikki kuntien organisoitu harrastustoiminta on keskeytetty sisätiloissa ja kaikki yli 20-vuotiaiden harrastustoiminta myös ulkona.

Kaikki yli 20-vuotiaiden harrastusvuorot ulkokentiltä on peruttu. Alle 20-vuotiaiden harrastustoiminta jatkuu ulkona jo aiemmin myönnetyillä vuoroilla. Kilpailuja, otteluita tai sarjatoimintaa ei järjestetä. Uusia vuoroja ei myönnetä.

Kuntien ulkokentät ovat lasten ja nuorten harrastustoiminnan ulkopuolella kuntalaisten käytössä. Valvontaa sekä nuoriso-ohjaajien läsnäoloa kentillä on lisätty. Pukukopit ja huoltorakennukset pidetään suljettuina.

Oppilaita Ressun lukiossa Helsingissä marraskuussa 2020.­

Muut kuin abit jatkavat toisella asteella eli lukioissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa etäopetuksessa tammikuun loppuun. Välttämätön lähiopetus kuitenkin turvataan. Lähiopetusta tarjotaan esimerkiksi erityisopetuksessa oleville ja kehitysvammaisille opiskelijoille sekä yksilöllistä tukea tarvitseville opiskelijoille.

Myös abit voivat halutessaan olla etäopetuksessa. Abien oppitunnit järjestetään niin, että lähiopetuksessa olevat ovat luokkatilassa. Etäopetuksessa olevat puolestaan osallistuvat opetukseen verkon välityksellä.

Abiturienteille suositellaan omaehtoista karanteenia ennen ylioppilaskirjoituksia. Suositus on kahden viikon karanteeni.

Ne abit, joilla on vielä puuttuvia kurssisuorituksia tai välttämätöntä tarvetta lähiopetuksen, siirtyvät etäopetukseen viimeistään 1. maaliskuuta alkaen. Siten heillä on mahdollisuus turvata omaehtoisella karanteenilla osallistumisensa 16. maaliskuuta alkaviin ylioppilaskirjoituksiin.

Lähiopetuksen turvallisuuden varmistamiseksi on annettu useita ohjeita. Niitä ovat yleisten hygieniaohjeiden noudattaminen, kasvomaskin käyttö ja ruokailun porrastaminen. Lähiopetuksessa olevien ruokailu järjestetään eri aikaan kuin etäopetuksessa olevien, oppilaitoksessa ruokailevien.

Myös kaikkien koulun tilojen hyödyntäminen auttaa huolehtimaan turvaväleistä. Kouluun saapumista ja sieltä lähtöä porrastetaan.

Maskisuositus laajeni kuluvalla viikolla myös kuudesluokkalaisiin. Helsinki otti Vapaavuoren mukaan maskisuosituksen käyttöön keskiviikkona. Jo tähän asti maskeja on suositeltu yläkoulussa sekä toisen asteen oppilaitoksissa.

Suositus on voimassa toistaiseksi.

”Kaupunki hankkii maskit, jotka jaetaan kouluilla. Kaikkiin kouluihin tilaukset eivät tosin ole vielä ehtineet”, Vapaavuori sanoi.

Koululiikunta on mahdollista ulkona ja koulun tiloissa, ei muissa liikuntatiloissa.

Kilpa- ja huippu-urheilun harjoittelu- ja kilpailumahdollisuudet sen sijaan turvataan ammattilaisurheilulle, maajoukkueille, Olympiakomitean tukiurheilijoille sekä opetus- ja kulttuuriministeriön apurahaurheilijoille yhteistyössä pääkaupunkiseudun Urheiluakatemian kanssa.

Pääosin kaikki yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset on kielletty. Kielto koskee sekä sisä- että ulkotiloja.

Silti korkeintaan kymmenen ihmisen yleisötilaisuuksien ja kokouksien järjestäminen sallitaan, jos niissä voidaan varmistaa turvallisuus opetus- ja kulttuuriministeriön sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ohjeiden mukaan.

Korkeintaan kymmenen hengen tilaisuuksistakin tulisi järjestää vain ehdottoman välttämättömät. Sellaisia ovat lakisääteiset yhtiökokoukset ja yhdistysten kokoukset. Niissäkin tulee koordinaatioryhmän mukaan tulee hyödyntää etäyhteyksiä, aina kun se on mahdollista.

Kaikki yleisölle avoimet asiakastilat on edelleen suljettu. Tämä tarkoittaa esimerkiksi kaupunkien kaikkia sisäliikuntatiloja, kulttuuritaloja, museoita ja nuorisotiloja. Työväenopistojen toiminta on keskeytetty. Myös Korkeasaaren eläintarha on suljettu.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä varhaiskasvatukseen, perusopetukseen ja toisen asteen välttämättömään koulutukseen käytettävät tilat pidetään auki. Myös esimerkiksi välttämätön asiointikoneiden käyttö kirjastoissa ja vähävaraisten kasvomaskijakelu jatkuu.

Kaupungit ovat määritelleet välttämättömiä palveluita tarjoavat tilat, jotka pidetään rajatusti ja terveysturvallisesti auki. Koordinaatioryhmä suosittelee edelleen vahvasti yksityisiä toimijoita sulkemaan vastaavat liikunnan ja vapaa-ajan tilat.

Kirjastot tarjoavat edelleen rajattua palvelua. Aineiston nouto varaushyllystä sekä rajatuista valikoima- ja teemahyllyistä automaattien luona on mahdollista. Myös nopea asiointi asiakastietokoneilla on sallittu.

Ensisijaisena palvelutapana kirjastoissa on etukäteisvaraus ja itsepalvelu automaatilla.

Kirjastossa on käytettävä maskia, elleivät terveydelliset syyt estä sen käyttöä.