Uusia rikosepäilyä Koskelan murhatutkinnassa: ”Aikaisemmista tapahtumista on kuvattu videoita”

Murhasta epäiltyjä nuoria epäillään myös uhrin pahoinpitelyistä.

Poliisi on edistynyt Koskelan murhatutkinnassa. Poliisi epäilee kolmea nuorta murhan lisäksi pahoinpitelyistä, jotka ovat kohdistuneet samaan uhriin ennen epäiltyä henkirikosta.

Tutkinnanjohtajan Marko Forssin mukaan uusissa rikosepäilyissä on kyse loppuvuoden 2020 tapahtumista, jotka edelsivät joulukuussa tehtyä epäiltyä henkirikosta.

”Kyse on muutaman kuukauden ajanjaksosta.”

Helsingin poliisi on tutkinut 16-vuotiaan pojan kuolemaan johtaneita tapahtumia reilun kuukauden ajan.

Forssin mukaan vangittuna olevien epäiltyjen puhelimista on löytynyt videotallenteita, jotka on kuvattu pahoinpitelytilanteissa.

Jo aiemmin poliisi kertoi löytäneensä murhasta epäiltyjen kolmen nuoren puhelimista videotallenteita surmaillalta. Videoille oli tallennettu uhrin väkivaltaista ja nöyryyttävää kohtelua.

Nämä uudet videot sisältävät saman tyylistä materiaalia, mutta ne on kuvattu aiemmin.

Aiempia tapahtumia on Forssin mukaan kuvattu huomattavasti vähemmän, kuin surmaillan tekoja.

Motiivia videoiden kuvaamiselle ei ole löytynyt. Poliisin mukaan videoita ei ole jaettu esimerkiksi sosiaalisessa mediassa.

Forss jatkaa vielä, että ylipäätään millekään teoille ei ole pystytty epäiltyjen kuulusteluissa löytämään motiivia.

”Sadistinen toimintaa kuvaa tätä parhaiten. Aina sitä selitystä ei vaan löydy.”

HS kertoi aiemmin perjantaina, että henkirikoksen uhri joutui elämään useiden vuosien ajan ikätoveriensa kiusaamana.

Lue lisää: Koskelan henkirikoksen uhria kiusattiin alakoulusta lähtien – Koulukaverit kertovat, millaisia uhriin päiväkodissa tutustuneet epäillyt ovat

Forssin mukaan myös epäiltyjen rooleja on pystytty tarkentaa surmaillan tapahtumien osalta.

”Kaikki ovat kohdistaneet uhriin väkivaltaa.”

Tarkempi pohdinta siitä, mikä lopulta on johtanut uhrin kuolemaa jää Forssin mukaan käräjäoikeuden arvioitavaksi.

”Poliisi kuitenkin katsoo, että murha on tehty yhteistuumin ja kaikki kolme ovat siitä epäiltyinä.”

Myöskin se, kuinka paljon tekijöillä oli ymmärrystä tekojensa seurauksista jää Forssin mukaan oikeuden tehtäväksi arvioida.

Poliisin mukaan nuoret olivat illan aikana nauttineet ainakin alkoholia.

Poliisi kertoi uhriin aiemmin kohdistetusta väkivallasta ensimmäistä kerran aiemmin tällä viikolla.

Helsingin poliisin rikostarkastaja Jari Kosken mukaan tapauksiin liittyi ”fyysistä päälle käymistä”. Uhria ei tiettävästi pakotettu tulemaan paikalle näissä tilanteissa. Uhri ei välttämättä myöskään kertonut tapauksista kenellekään.

”Hän sai näihin aikoihin näkyviä vammoja, mutta hän selitti niiden syntyneen muulla tavalla. Jälkeenpäin on käynyt ilmi, että vammat saattoivat syntyä tällaisessa kiusaamistilanteessa”, Koski sanoo.

Koskelan murhan esitutkinta on loppusuoralla. Epäiltyjä on tarkoitus kuulustella vielä, mutta Forss on luottavainen sen suhteen, että esitutkinta saadaan ajallaan valmiiksi.

Mahdolliset syytteet on nostettava viimeistään 5. helmikuuta.