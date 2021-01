Uuden korona­virus­muunnoksen aiheuttamia tauti­tapauksia on nyt 64, noin puolet tapauksista on Husin alueella – Uutta­maata ei olla aikeissa suosia rokotus­järjestyksessä

Perjantaina julkaistujen uusien tietojen mukaan koronaviruksen uutta ärhäkkää muotoa on tavattu Suomessa jo 64 tapausta. Sen nopea leviämistahti huolettaa Husin johtoa.

Noin puolet Suomessa todennetuista koronaviruksen uusista muunnoksista on havaittu Helsingin ja Uudenmaan (Hus) sairaanhoitopiirin alueella. Tuoreimman Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) perjantaina julkistaman tiedon mukaan uutta virusmuunnosta oli löydetty Suomesta 64 tapausta.

Täyttä varmuutta Husin arvioimasta osuudesta ei ole, koska muunnos varmistuu vasta kahden viikon kuluttua testauksesta. Husissa on nyt panostettu laajasti uusien virusmuunnosten tunnistamiseen.

Husin apulaisylilääkäri Eeva Ruotsalainen sekä johtajaylilääkäri Markku Mäkijärvi ilmaisivat perjantaina puoliltapäivin järjestetyssä tiedotustilaisuudessa huolensa uuden virusmuunnoksen nopeasta leviämiskyvystä.

Britanniassa jo 60 prosenttia uusista koronavirustartunnoista on muunnoksen aiheuttamia. Husilla oli tiedotustilaisuudessa käytössään keskiviikon tartuntaluvut. THL:n perjantain lukujen mukaan Suomen 64:stä muunnostartunnasta vain kaksi oli Etelä-Afrikassa havaittua versiota, loput 62 Britanniassa ensin havaittua virusmuunnosta.

Tietoja alueellisesta jakautumisesta ei THL:n HS:lle antaman lisätiedon mukaan vielä ole käytettävissä.

Uusi virusmuunnos on Ruotsalaisen mukaan edennyt kahdessa viikossa jo kolmessa portaassa tartuttavuusketjussa.

”Nythän me emme vielä tiedä, miten tämä Suomessa leviää”, Ruotsalainen sanoi.

Uudellamaalla ei näillä näkymin aleta rokottaa ihmisiä ennen muuta Suomea. Vaihtoehto Husin alueen eli tiuhimman koronaviruksen leviämisalueen asukkaiden rokottamista ensimmäisinä on jo noussut keskusteluun. Tähän mennessä Husin alueella on annettu noin 17 000 rokotetta.

”Sille on löydettävissä perusteita, mutta nykyinen hoitojärjestys on oikea ja perusteltu”, Mäkijärvi sanoi.

Suomi on valinnut järjestyksen, jossa ensin on rokotettu terveydenhuollon ammattilaisia. Esimerkiksi Helsingissä rokotukset on jo laajennettu myös hoivalaitosten ja kotihoidon henkilöstöön sekä hoivakotien asukkaisiin. Riskiryhmiin kuuluvia rokotetaan seuraavaksi, ja työikäinen väestö on järjestyksessä viimeisenä.

Helsingissäkään ei vielä ole edetty ikääntyneiden eli 70 vuotta täyttäneiden rokotuksiin. Koko väestön joukkorokotuksiin voitaisiin Mäkijärven mukaan päästä maaliskuussa.

Se edellyttäisi, että käyttöön saataisiin myös Astra Zenecan rokotteita. Ensimmäisten eli Pfizerin ja Biontechin sekä Modernan rokotteilla joukkorokotuksiin ei vielä päästä.

”Tahtiin vaikuttaa merkittävästi rokotteiden saatavuus, joka saattaa heikentyä, jos on toimitusvaikeuksia”, Mäkijärvi sanoi.

Uudellamaalla on kuluvalla viikolla otettu käyttöön yhteinen rokotusten ajanvarausjärjestelmä. Aluksi sitä ovat käyttäneet sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset. Tammikuun loppuun mennessä nettiajanvarauksen on määrä laajeta koko väestön ajanvarauksiin. Lisäksi käyttöön tulee puhelinvaraus.

Uuden koronamuunnoksen jäljittäminen alkaa jo alustavasta testituloksesta. Tähän asti 95 prosenttia tapauksista on liittynyt ulkomaanmatkailuun. Viiden prosentin osuus tartunnoista on sellaisia, ettei niihin ole voitu liittää matkailun vaikutusta.

Suomessa on Ruotsalaisen mukaan ollut tartuntaketjuja, joissa yksi Britannian varianttia viruksesta sairastanut on tartuttanut jopa 28 ihmistä.

”Meillä on ollut tällainen yksi nuorisoketju, yksi yksityistilaisuusketju ja työpaikan ketju, jossa useitakin ihmisiä on sairastunut.”

Mistä sitten voi tietää, sairastaako muuntunutta koronavirusta? Ei sitä nykytiedon mukaan voikaan tietää.

”Oirekuva on samanlainen kuin ’villiviruksen’. Se ei aiheuta vakavampaa tautia vaan leviää vain nopeammin ja siten kuormittaa terveydenhuollon kantokykyä”, Ruotsalainen sanoo,

Uuden koronaviruksen muunnoksen tartuttavuuden arvoidaan olevan 50–70 prosenttia suurempi kuin Ruotsalaisen ”villivirukseksi” kutsumalla alkuperäisellä virusmuodolla.