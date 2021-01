Oikeudenkäynnit

Vuonna 1959 syntynyt mies ja vuonna 1981 syntynyt nainen saivat tuomiot törkeästä kiristyksestä.

Remu Aaltonen saapui Helsingin käräjäoikeuteen elokuussa 2020. Aaltonen on tullut tunnetuksi erityisesti rock-yhtye Hurriganesin rumpalina ja laulajana.­

Helsingin käräjäoikeus on tuominnut kaksi henkilöä vankeuteen törkeästä kiristyksestä.

Tapauksessa on kyse muusikko Henry ”Remu” Aaltoseen kohdistuneesta rikoksesta.

Tuomion mukaan tuomitut olivat kiristäneet väkivallan uhalla Aaltosen allekirjoittamaan ajoneuvon luovutusilmoituksen, sekä 60 000 euron rahasiirtoon velvoittavan asiakirjan. Kyseessä oleva auto on Cadillac Escalade -merkkinen henkilöauto, joka on oikeudessa arvioitu noin 45 000 euron arvoiseksi.

Ainakin toinen tuomituista tunsi asianomistajan entuudestaan.

Tuomion mukaan kaksikko oli saapunut Aaltosen asunnolle Helsingissä lokakuussa 2018 vaatiakseen hyvitystä Aaltosen aiemmista tekemisistä.

Tapahtumien taustalla on Aaltoseen kohdistunut rikosepäily, josta syyttäjä oli päättänyt tehdä syyttämättäjättämispäätöksen.

Toinen tuomituista oli paheksunut tätä päätöstä ja hakenut asialle sovitusta toisin keinoin.

Tilanne on sisältänyt uhkailua. Aaltosen mukaan tekijät ovat sanoneet, että ”revitään se sydän irti”, mikäli hän ei suostu allekirjoittamaan asiakirjoja.

Koska allekirjoitukset on saatu, käräjäoikeus katsoo, että omistusoikeus ajoneuvosta on siirtynyt. Tältä osin rikos on täyttynyt. Toisessa sopimuksessa mainittua 60 000 euron summaa ei oltu maksettu, mutta oikeuden mukaan allekirjoituksen saaminen täyttää yrityksen asteelle edenneen kiristyksen piirteet.

Taloudellinen etu, josta Aaltonen on pakotettu tai yritetty pakottaa luopumaan on käräjäoikeuden arvion mukaan erittäin arvokas.

Kaksikkoa syytettiin myös törkeästä kotirauhan rikkomisesta. Oikeus kuitenkin katsoo, ettei rikosta voida katsoa tapahtuneeksi, sillä he eivät ole tunkeutuneet asuntoon. Syytteet molempia vastaan hylättiin tältä osin.

Tuomion selosteen mukaan Aaltonen oli avannut heille oven kotiinsa ja vaikka kokemus tilanteesta on voinut olla epämiellyttävä tai vaarallinenkin, tilanne ei täytä rikoksen tunnusmerkistöä.

Tuomion mukaan molemmat vastaajat ovat uhkailleet asianomistajaa ja toimineet teossa yhdessä. Käräjäoikeus tuomitsi vuonna 1959 syntyneen miehen vuoden ja kahden kuukauden vankeusrangaistukseen. Vuonna 1981 syntynyt nainen sai teosta 7 kuukauden vankeusrangaistuksen.