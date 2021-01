Valvontamaksu tulee käyttöön 1. helmikuuta.

Helmikuusta alkaen konduktöörit voivat määrätä lähijunissa 80 euron valvontamaksun liputta matkustaville.

Aikaisemmin valvontamaksuista vastasivat HSL:n tarkastajat. Toimintamalli kuitenkin loppui yli vuosi sitten. Sillä välin lähijunien konduktöörit ovat voineet ainoastaan joko poistaa ilman lippua matkustavan henkilön junasta, tai neuvoa häntä lipun ostamisessa. Tämä on tehnyt ilman lippua matkustamisesta monelle turhan helppoa.

”Arviomme mukaan noin 1–2 prosenttia matkustajista on liputtomia,” VR:n lähiliikennejohtaja Anu Punola sanoo.

Hän kertoo, ettei uudistuksen kanssa olla koronatilanteen takia hätäilty.

Uudistuksella ei hänen mukaansa ole VR:lle suurta taloudellista merkitystä, vaan kysymys on oikeudenmukaisuudesta lipullisia matkustajia kohtaan. Punolan mukaan myös asiakkaat ovat toivoneet tiukempaa valvontaa.

Punola kertoo, että myös konduktöörit ovat kantaneet huolta siitä, että heillä olisi riittävät valtuudet puuttua tilanteisiin

Heitä on Punolan mukaan vuoden mittaan koulutettu uuteen työtehtävään. Koulutuksissa on otettu huomioon myös konduktöörien turvallisuus.

”Melkein kaikissa tilanteissa konduktöörejä on paikalla kaksi. On käyty todella paljon läpi sitä, että oma turvallisuus on ensisijaista. Meillä on myös yhteistyökumppaneina järjestyksenvalvojia, joita voidaan hyödyntää, jos tilanne kuumenee liikaa.”

Uudistus koskee Helsingistä Lahden ja Tampereen suuntaan kulkevia junia sekä Riihimäen ja Lahden väliä kulkevia junia. Lisäksi maksu otetaan käyttöön Pirkanmaalla.

Lähiliikennelipun saa ostettua helpoiten VR:n Matkalla -mobiilisovelluksella. Lisäksi lippuja voi ostaa lippuautomaateista, asemien lipunmyyntipisteistä, verkkokaupasta ja R-kioskeilta.