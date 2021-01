Todettujen tartuntojen määrä on laskussa Helsingissä, mutta Husin Mäkijärvi patistaa ihmisiä testeihin: ”Vanhat testit eivät päde”

Myös sairaalaluvut ja positiivisten näytteiden osuus testattavista näytteistä ovat paremmalla tolalla, mutta viruksen muunnos ja nuorten vähäinen into käydä testeissä tekevät tilanteesta edelleen huolestuttavan.

Tammikuun ensimmäiset viikot ovat näyttäneet Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) alueella lupaavilta koronaviruksen suhteen: tartuntojen määrät ovat vähentyneet huomattavasti joulukuusta.

Husin johtajaylilääkäri Markku Mäkijärven mukaan vielä ei ole kuitenkaan syytä huokaista helpotuksesta.

Esimerkiksi Helsingissä koronaviruksen ilmaantuvuus on puolittunut joulukuun pahimmasta vaiheesta. 3. joulukuuta ilmaantuvuusluku kaupungissa oli 270,5, kun tiistaina se oli 126,2. Yksittäisen päivän tartuntaluvut eivät ole yhtä hyvä mittari, mutta niissäkin tiistaina Helsingin luku oli todella alhainen, vain 28.

Koko Hus-alueella puolestaan ilmaantuvuus on tällä hetkellä 104,8 tapausta 100 000 asukasta kohden, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen koronakartta. Viimeisen kahden viikon aikana alueella on todettu 1 781 tartuntatapausta. Edellisellä kahden viikon jaksolla tapauksia todettiin 1 905 ja ilmaantuvuusluku oli 112,08. Suunta on siis oikea.

”Testausmäärät ovat tällä hetkellä matalampia kuin joulukuun ensimmäisinä viikkoina. Silloin otimme noin 6 000–7 000 näytettä päivässä, joulun alusviikoilla jopa 8 000. Nyt näytteitä otetaan arkipäivisin noin 4 500 ja viikonloppuisin noin 2 000. On siis luonnollista, että tartuntamäärät ovat vähentyneet”, sanoo Mäkijärvi.

Markku Mäkijärvi kuvattuna ennen pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmän tiedotustilaisuutta 5. tammikuuta Helsingissä.­

Erityisesti nuoret käyvät testeissä aiempaa vähemmän, kun taas vanhemmissa ikäluokissa testausaktiivisuus ja positiivisten näytteiden määrä on vakaampi.

Mutta entä jos tartuntoja on vain vähemmän?

Mäkijärvi on sitä mieltä, että tartuntoja on enemmän kuin niitä tulee esille.

”Testausmäärät ovat miltei puolittuneet joulukuun puolivälistä. Toiseen tai kolmanteen testiin hakeutuminen on vähentynyt. Oireiden ilmaantuessa pitää aina vain mennä uudestaan testiin. Vanhat testit eivät päde”, hän sanoo.

Toisaalta positiivisten näytteiden osuus kaikista Hus-alueella tehdyistä testeistä on palannut samalle tasolle kuin se oli joulukuun alussa ennen pyhiä. Sairaalahoidon tarve on myös laskenut selkeästi pahimmista viikoista.

Hus-alueella tautilähteenä on tyypillisesti koti- tai lähipiiri, ja enemmistö tartunnoista todetaan alle 40-vuotiailla. Joulun ja uudenvuoden juhlakauden päätteeksi kodin kilpailijaksi tartuntalähteenä nousivat yksityiset tapaamiset, juhlat ja koti- sekä ulkomaanmatkat.

Mäkijärvi toteaa, että epidemia on nyt rauhallisemmassa vaiheessa, mutta se ei ole missään nimessä vielä ohi. Rohkaisevia merkkejä on nähtävissä: vakavan koronavirustaudin sairastaminen näyttää vähentyneen Hus-alueella, ja siitä kertoo sairaalapotilaiden määrän vähentyminen.

”Ei voi sanoa, että epidemia on menossa pois. Olemme Uudellamaalla edelleen sitkeästi leviämisvaiheessa.”

Viime perjantaina pidetyssä koronatiedotustilaisuudessa Mäkijärvi sekä apulaisylilääkäri Eeva Ruotsalainen ilmaisivat huolensa uuden virusmuunnoksen nopeasta leviämiskyvystä. Britannian havaittu variantti sekä Etelä-Afrikan virusmuunnos tarttuvat herkemmin kuin muut virusmuunnokset.

”Mitä paremmassa epidemiatilanteessa muuntovirukset kohdataan, sitä paremmin pärjätään”, summaa Mäkijärvi.

HS kertoi tiistaina, että muutamassa Helsingin koulussa tai päiväkodissa on epäilyjä brittimuunnoksesta. Tapaukset eivät ole vielä varmoja, sillä viruksen perimän tarkempi selvittäminen voi viedä viikonkin. Husin avohoidon käytössä on koronatesti, joka tunnistaa viruksen tietyn geenipätkän näytteestä. Niin kutsuttu S-geeni puuttuu brittimuunnoksesta, muttei kuitenkaan vain siitä. Noin puolessa tarkemmin tutkituista näytteistä kyseessä ei ole lopulta brittimuunnos.

Mäkijärvi korostaa, että erityisesti nyt, kun muuntovirusten leviämistä yritetään pysäyttää, on erityisen tärkeää käydä testissä.

”Muuntovirusketjut ovat isoja ja leviävät nopeasti”, hän sanoo.

”Epidemia on edelleen vaarallisessa vaiheessa. Muuntoviruksen uhan edessä on syytä noudattaa ohjeita ja käydä testeissä.”