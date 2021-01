Pormestari Vapaavuori purkaisi rajoituksia lasten ja nuorten harrastusten kohdalla.

Osa lasten ja nuorten harrastuksia järjestävistä yrityksistä on avannut jälleen ovensa tällä viikolla.

Suurin osa tanssikouluista ovat aloittaneet tai aloittamassa tanssituntejaan. Myös osa yksityisistä urheiluhalleista on aloittanut jälleen toimintansa. Osa yksityisistä urheiluhalleista on jatkanut toimintaansa normaalisti koko syksyn, osa on pitänyt yllä rajoitettua toimintaa.

Lasten ja nuorten harrastukset, joita toteutetaan koulujen liikuntasaleissa, kaupungin omistamissa urheiluhalleissa tai uimahalleissa eivät kuitenkaan ole toistaiseksi alkamassa, sillä kaupungit noudattavat nykyisiä suosituksia.

Epätasa-arvoista tilannetta on korostanut osaltaan myös se, että monet aikuisten liikuntatoimintaa järjestävät yritykset kuten kuntosaliketjut ovat jatkaneet koronarajoitusten ajan toimintaansa normaalisti.

Tanssikouluissa on tehty yhteinen päätös tuntien aloittamisesta, tanssikouluyrittäjä Marco Bjurström tanssikoulu Stepup:sta kertoo.

”Me tehtiin yhtenä rintamana tämä päätös tuntien aloittamisesta. Siinä ovat käsittääkseni mukana kaikki koulut.”

Paine koulujen ainakin osittaiselle avaamiselle oli Bjurströmin mukaan kova.

”Meille on tullut paljon viestiä perheiltä, että voisitteko avata edes lasten ja nuorten toiminnan. Lisäksi tässä on paine työnantajana tarjota töitä meidän nuorille työntekijöille, joiden elämä on vasta alussa. Kyllähän me vanhat jäärät pärjätään.”

Taloudellinen paine on ollut myös kova ja Bjurströmin tietojen mukaan osa tanssikouluista olisi joutunut lopettamaan toimintansa kokonaan ellei tunteja olisi aloitettu.

Stepupissa pidetään tunteja toistaiseksi vain vakiintuneissa lasten ja nuorten ryhmissä.

Ryhmäkoot ovat aiempaa pienemmät ja turvaväleistä, maskeista ja hygieniasta pidetään hyvää huolta, Bjurström vakuuttaa. Lisäksi Bjurströmin koulussa on keväällä hankittu laaja ilmanvaihtojärjestelmä, jonka pitäisi taata tavanomaista perusteellisempi ilmanvaihto saleissa.

”Perustelumme itselle ja muille on se, että kun samanikäiset lapset saavat kohdata siellä koulussa niin miksi he eivät saisi kohdata muualla. Lasten ja nuorten osalta on kuitenkin havaittu aika vähän tartuntaketjuja.”

Lasten ja nuorten harrastustoiminnan rajoituksista on useaan otteeseen esittänyt huolensa myös Helsingin pormestari Jan Vapaavuori. Vapaavuori pitää nykyisiä koronarajoituksia tarpeellisina, sillä tautitilanne ja koronaviruksen muunnos ovat huolestuttavia.

Lasten ja nuorten harrastustoiminnan rajoittaminen on kuitenkin Vapaavuoren mielestä poikkeus muiden rajoitusten joukossa.

”Olemme tilanteessa, että lasten ja nuorten harrastustoiminnan rajoittamisesta alkaa olla enemmän haittaa kuin hyötyä. Lasten ja nuorten tulisi olla erityisessä suojeluksessa.”

Vapaavuorta huolettaa myös, että ihmisten luottamus rajoitusten perusteluihin alkaa rapautua.

”Jos rajoituksia tunnollisesti noudattavat ihmiset alkavat yhä enenevässä määrin kokea säännöt epäreiluina ja ryhtyvät kansalaistottelemattomuuteen, voi sillä olla luottamusta ja viruksen torjunnassa onnistumista rapauttava vaikutus. ”

Vapaavuoren mukaan jo nyt on näkyvissä sääntöjen kiertämistä.

”Ihmiset hakeutuvat jo nyt muualle Uudellemaalle tai sen ulkopuolelle, yksityisille toimijoille harrastusten perässä tai palkkaavat omia valmentajia eli kiertävät näitä rajoituksia. On huoli, että sääntöjen kiertäminen alkaa ulottua myös muuhun toimintaan.”

Nuorten ja lasten harrastustoimintaa koskevat rajoitukset ovat herättäneet keskustelua rajoitusten yleisestä oikeudenmukaisuudesta, sillä useita aikuisten palveluita kuten kahviloita, ravintoloita ja baareja ei ole suljettu.

Tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko (kesk) puolusti rajoituksia tiistaina Ylen A-studiossa, mutta ei pitänyt mahdottomana pieniä vapautuksia rajoituksiin juuri lasten ja nuorten osalta.

Saarikon mukaan se, että rajoituksia kohdistuu nyt epätasaisesti erilaisille toimijoille johtuu pitkälti siitä, että valtiolla on vailinnaisesti keinoja rajoittaa yksityisyrityksiä. Sen sijaan kaupungit ja kunnat ovat julkisina toimijoina velvollisia toimimaan valtion ohjeistuksen mukaan.

Hallitus tiedottaa uusista mahdollisista rajoituksista perjantaina. Rajaliikenteeseen on odotettavissa yhä kovempia rajoituksia.

Vapaavuori kannattaa ajatusta tiukemmasta rajavalvonnasta. Sen nojalla voisi hänen mukaan avata lasten ja nuorten harrastustoimintaa.

Harrastustoimintaa voidaan Vapaavuoren mukaan toteuttaa noudattaen turvallisuuden suhteen erityistä huolellisuutta.

”Jos saisimme rajat kiinni tiukemmin, voisimme olla hieman vapaammin rajojen sisäpuolella. Tässä onnistuminen edellyttää kuitenkin aktiivista vuoropuhelua ja halukkuutta käytännön haasteiden ratkomiseen eri viranomaistahojen yhteistyössä.”

Helsingin kaupungilla on jo käytäntöjä viime syksyltä rajoitettuun harrastustoimintaan. Helsinki, Espoo ja Vantaa ovat yhteisesti tehneet suunnitelmia sen varalle, että lasten ja nuorten harrastustoiminta saataisiin edes osittain avattua.

Tämä tapahtuisi todennäköisesti vain vakiintuneiden ryhmien osalta tiukasti erilaisin rajoituksin. Esimerkiksi joukkuepelit, turnaukset tai näytökset eivät todennäköisesti toteudu vielä pitkään aikaan.