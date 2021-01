Helsingissä on edelleen täysin auraamattomia katuja – ”Olemme kuin bussi, joka ajaa sovittua reittiä ja usein myöhässä”

Kadut on jaettu kolmeen ryhmään sen mukaan, missä järjestyksessä ne aurataan. Jos lunta tulee lisää, joudutaan auraaminen kuitenkin aloittamaan alusta eli liikenteen pääkaduista.

Helsingissä on yhä monin paikoin täysin auraamattomia katuja. Sosiaalisessa mediassa, esimerkiksi kaupunginosien Facebook-ryhmissä, on ihmetelty puutteellista auraamista.

Kaupungin kunnossapitoyksikön tiimipäällikkö Tarja Myller vahvistaa, että osa asuntokaduista pitkin kaupunkia on vielä auraamatta.

”Jokaisella alueella on katuja, jotka odottavat puhdistamista ”, Myller sanoo.

Myllerin mukaan kaupungin tärkein prioriteetti on pitää pääkadut sekä tärkeimmät kävely- ja pyöräreitit kunnossa, jotta joukkoliikenne ja kevyt liikenne keskeisimmillä reiteillä eivät kärsisi. Pääkatujen aurauksen jälkeen siirrytään asuntokaduille. Kaupunki on jakanut kadut kolmeen eri hoitoluokkaan sen mukaan, missä järjestyksessä ne aurataan.

Kaikkia katuja ei kuitenkaan ehditä auraamaan hoitoluokkien mukaisessa järjestyksessä, jos lunta tulee lisää. Torstaille on luvattu lumisadetta, ja silloin auraus joutuu taas keskittymään pää- ja joukkoliikennekaduille. Myllerin mukaan pääkatujen liikenne pyritään turvaamaan myös lumisateen aikana.

Lumityöt jatkuivat keskiviikkona kuumeisesti Herttoniemen kaduilla ja Majavatien päässä olevalla lumenkaatopaikalla, jonne kuorma-autot tulivat jatkuvana virtana tyhjentämään lastejaan. Raskas kuormaaja kauhoi kuorma-autojen tuomaa lunta korkeaksi valliksi­

Myller kertoo, että aurauksen resursseja on lisätty aiemmasta. Hänen mukaansa keskustan auraaminen on hoitunut jopa hyvin.

”Siihen nähden, miten paljon lunta on tullut ahtaasti rakennettuun keskustaan, auraaminen on hoitunut hyvin.”

Koska säätila elää koko ajan, kaupunki ei voi Myllerin mukaan antaa lupauksia siitä, milloin mikäkin katu on aurattu. Resursseja on Myllerin mukaan lisätty tasaisesti ympäri kaupunkia, ja kaikki kadut aurataan ”niin pian kuin suinkin mahdollista”.

”Nyt tarvitaan kärsivällisyyttä.”

Kaupunki on saanut aurauksesta runsaasti palautetta, Myller kertoo. Runsas lumentulo on ruuhkauttanut tällä hetkellä kaupunkiympäristön asiakaspalvelun.

Lumeen hautautuneita autoja ja lumitöitä Karhutiellä.­

Myös kaupunkiympäristön toimiala on kommentoinut aurausta viestipalvelu Twitterissä.

”Lumipalautteista ja aurauksen puutteista: Emme ole kuin taksi, jonka voi tilata tietylle kadulle. Olemme kuin bussi, joka ajaa sovittua reittiä – ja usein myöhässä”, kaupunkiympäristö kirjoitti Twitterissä tiistaina.

Kaupungilta pyydetään, että asukkaat seuraisivat autojen siirtokehotuksia.

”Katujen putsaaminen on sitä nopeampaa, mitä vähemmän niiden varsille on pysäköity autoja. Asukkaiden on nyt hyvä seurata aktiivisesti ajoneuvojen siirtokehotuksia ja siirtää autonsa, jotta auraaminen onnistuu”, kaupungilta viestitään.

Siirtokehotuksia voi seurata myös verkossa tai ne voi tilata tekstiviesteinä osoitteesta http://www.puhdistussuunnitelmat.fi/helsinki/.

Kaupunki on myös perustanut kaksi väliaikaista pysäköintialuetta Hietalahdentorille ja Kampintorille. Väliaikaiset pysäköintialueet on tarkoitettu alueen asukaspysäköintitunnuksella varustetuille autoille. Kaupunki kertoo selvittävänsä, onko muita alueita mahdollista avata väliaikaisiksi pysäköintialueiksi.

Sekä ajoradat että jalkakäytävät ja pyörätiet on jaettu kolmeen ryhmään sen mukaan, missä järjestyksessä ne aurataan. Kaupungin mukaan hoitoluokat on jaettu katuluokituksen ja väylän vilkkauden mukaan.

Hoitoluokat on kuvattu kaupungin sivuilla. Sivuilta pääsee myös katsomaan hoitoluokat kartalla.