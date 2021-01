Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti ryhmäperhepäiväkoti Peukaloisen toiminnan jatkumisesta tiukassa äänestyksessä kokouksessaan tiistaina.

Ryhmäperhepäiväkoti Peukaloinen on toiminut Ruoholahden villoilla Kampissa 30 vuotta.­

Helsinki päätti yllättäen jatkaa Kampissa sijaitsevan ryhmäperhepäiväkoti Peukaloisen toimintaa. Kasvatus- ja koulutuslautakunta hyväksyi tiistaina Peukaloisen toiminnan jatkumisen Lastenkodinkujan tiloissa.

Äänestys oli tiukka: toiminnan jatkuminen hyväksyttiin äänin 7–6.

Peukaloinen on Helsingin vanhin ryhmäperhepäiväkoti, ja se on suunniteltu enintään 12 lapselle. Se on toiminut Ruoholahden villoilla sijaitsevassa rakennuksessa 30 vuotta.

Kaupunki on pohtinut yksikön toiminnan jatkumista marraskuusta saakka. Kysymys jatkumisesta liittyy vuonna 2019 alkaneeseen jupakkaan, joka lähti käyntiin ilman rakennuslupaa teollisuusvarastossa toimineesta Ankkalammen yksityisestä päiväkodista. Selvitysten jälkeen huomattiin, etteivät rakennusluvat olleet kunnossa myöskään kymmenissä kaupungin omissa päiväkodeissa ja ryhmäpäiväkodeissa.

Viime syksynä kerrottiin, että suurimmassa osassa luvat on nyt hoidettu kuntoon ja vaadittavat korjaukset tehty. Muutama paikka on lopetettu.

Peukaloisen tilanne oli näistä viimeisenä avoinna. Rakennuslupaa varten rakennuksessa tulisi tehdä korjauksia, kuten rakentaa poistumistie toisesta kerroksesta sekä koneellinen ilmanvaihto. Lopettamista puolsi se, että kaupungin laskelmien mukaan korjaukset nostaisivat vuokraa lasta kohden nykyisestä 2 900 eurosta noin 5 100 euroon vuodessa.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta kuitenkin päätti tiistaina, että neuvottelut tarvittavien remonttien toteuttamisesta on käytävä taloyhtiön kanssa pikaisesti.

Peukaloisen lapset siirrettiin marraskuussa väliaikaisesti 150 lapselle suunniteltuun päiväkoti Jätkäsaareen.